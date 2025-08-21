AHN BOHYUN JAPAN OFFICIAL FANCLUB RENEWAL OPEN！

株式会社 J HARMONY

高身長で男らしいルックスに加え、日本でも人気を博した数々の話題作への出演で魅せたラブコメからアクション、サスペンスまでの幅広い役柄と高い演技力が評価されているAHN BOHYUN（アン・ボヒョン）の日本公式ファンクラブが、8月21日にリニューアルオープンしました。

アン・ボヒョンは、2020年に日本でも大ヒットした『梨泰院クラス』で大ブレイク。以降も『マイネーム: 偽りと復讐』や『ユミの細胞たち』、『軍検事ドーベルマン』など数々の話題作に出演し、幅広いジャンルで存在感を発揮しています。さらに2024年に放送された『財閥×刑事』では、型破りな御曹司刑事をコミカルかつ真摯に演じ、大きな反響を呼び、ジャンルやキャラクターを問わず、多彩な演技で観る人を魅了し続けています。

2024年12月に開催されたファンミーティングは大盛況のうちに幕を閉じ、8月13日には映画『悪魔が引っ越してきた』（原題）が公開され、今後のさらなる活躍に注目が集まっています。

リニューアルした日本公式ファンクラブでは、最新の活動情報やここでしか見られないスペシャルコンテンツをはじめ、アン・ボヒョンならではの温かな人柄を感じられる交流を通じて、日本のファンとのつながりをさらに深めてまいります。



▼AHN BOHYUN JAPAN OFFICIAL FANCLUB SITE

https://ahnbohyun.jp/

▼AHN BOHYUN JAPAN OFFICIAL X

https://x.com/ahnbohyun_jp