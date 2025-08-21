【荷主企業の物流実態調査】不安定なリードタイム、荷主の46%が「販売機会の損失」を実感。過剰在庫や顧客クレームも多発し、経営に直結する課題として深刻化。

株式会社Univearth

物流DXプラットフォーム『LIFTI』を運営する株式会社Univearth（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役：谷口 臨太朗）は、荷主企業の物流業務従事者を対象に、「配送リードタイムが事業に与える影響に関する実態調査」を実施しました。本調査は、サプライチェーンの変動性が高まる中、リードタイムの長さや不安定さが荷主企業の経営にどのような具体的な影響を及ぼしているかを明らかにすることを目的としています。

調査の結果、配送リードタイムの問題が引き起こす最も大きな影響は「販売機会の損失（欠品による受注ロスなど）」（46.2%）であり、売上に直接的なダメージを与えている実態が明らかになりました。

調査サマリー

調査概要

調査結果詳細

総括・考察

荷主企業の物流実態調査レポート2025 :https://www.lifti.jp/document/WhitePaper006- 不安定なリードタイムがもたらす事業への影響として、最も多かったのは「販売機会の損失」で46.2%。- 次いで「在庫の過剰保有によるキャッシュフローの圧迫」が40.3%。不確実性をカバーするために、多くの企業が余分な在庫コストを負担している実態が浮き彫りに。- 「顧客からのクレームや満足度の低下」も 38.7% にのぼり、ブランドイメージや取引関係にも悪影響を及ぼしている。- 「緊急出荷の発生によるコスト増」も 31.9% が経験しており、物流費の計画外の増加要因となっている。- 調査主体： 株式会社Univerth- 調査期間： 2025年7月1日～7月20日- 調査方法： インターネット調査- 調査対象： 荷主企業の物流業務従事者- 有効回答数： 200 （設問回答者数: 119）配送リードタイムの長さや不安定さが、貴社の事業に及ぼす影響（n=119、複数回答）

今回の調査結果は、配送リードタイムの問題が、単なる物流部門の課題ではなく、「売上減少」「コスト増」「顧客離反」といった経営の根幹を揺るがす深刻な問題であることを明確に示しています。特に、販売機会の損失と過剰在庫という、いわば「機会」と「現金」の両方を失う状況が常態化していることは、多くの企業にとって看過できない事態でしょう。

サプライチェーンの不確実性が今後も続くと予想される中、状況をただ受け入れるのではなく、より精度の高い予測とコントロールを可能にするための対策が急務です。そのためには、輸送プロセスの可視性を高め、問題発生の予兆を早期に検知し、迅速に対応できる体制を構築することが不可欠となります。

このような課題に対し、デジタル技術を活用した物流管理の高度化が解決の糸口となります。

