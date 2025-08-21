株式会社マックハウス、ビットコイン購入およびPoC（概念実証）の実施について

株式会社マックハウス

株式会社マックハウス（本社：東京都杉並区、代表取締役社長：石野孝司、証券コード：7603 東証スタンダード）は、2025年8月21日、暗号資産（ビットコイン）の購入を実施するとともに、株式会社Next Finance Techと共同でPoC（概念実証）を開始いたしましたのでお知らせいたします。

当社は既存事業の改革と並行し、成長性の高いデジタルアセット領域への進出を計画しており、暗号資産の保有・運用を「財務戦略の柱」と位置づけています。今回の取り組みは、本格的な事業化を見据えた重要なステップとなります。

■ 概念実証（PoC）の概要

対象資産：ビットコイン（BTC）を中心とする暗号資産

実施内容：ステーキングを通じた利回り生成の検証、リスク管理フレーム整備、法令・制度上の適合性確認

開始時期：2025年8月

共同実施者：株式会社Next Finance Tech

■ PoC実施によるメリット

技術面でのメリット

Next Finance Tech社の高水準なセキュリティ・制度対応力に基づく安全な暗号資産運用検証を実施します。同社はブロックチェーン・インフラ企業として豊富な実績を有し、金融機関出身のスタッフによる専門的サポート体制を通じて、安全性を重視した検証を行います。

財務・事業面でのメリット

「ビットコイン・トレジャリー戦略」の適合性を検証し、従来の金融資産に加えてビットコインをポートフォリオに組み込むことで、企業価値向上やリスク分散効果を実証します。また、先進的なイメージによる競争力強化や企業ブランドの向上効果も期待されます。

資本市場対応面でのメリット

信頼性の高いパートナーとの連携により、株主・監査法人・規制当局への透明性を確保します。法的・税務的な専門知識に基づく制度適合性を確認するとともに、グローバル市場トレンドに対応し、国際的な競争力向上を図ります。

■ ビットコイン購入内容

購入日：2025年8月21日

購入枚数：17.5075 BTC

平均購入単価：17,135,513円／BTC

購入金額：3億円

購入資金：余剰資金（現預金の10％以内）

■ 今後の展望

今回のPoCで得られる成果を踏まえ、当社は暗号資産の保有・運用体制の本格構築および事業化の可能性を検討してまいります。今後も企業価値向上につながる新たな挑戦を積極的に推進してまいります。

【会社概要】

株式会社マックハウス

所在地：東京都杉並区梅里1-7-7 SKTビル6F

事業内容：カジュアル衣料品及び関連雑貨の販売

【各種リンク】

コーポレートサイト https://biz-mac-house.jp

ニュース一覧 https://biz-mac-house.jp/news/?cat=cat01

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社マックハウス 管理部広報IRグループ 堀池 TEL：03-3316-1911