¡Ú²Ö²¦ THE ANSWER ¥Ö¥é¥ó¥É¥Þ¥Íー¥¸¥ãーÅÐÃÅ¡Û¡ÖNEXT COSMETIC EXPO 2025¡×À¹¶·¤Î¤¦¤Á³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¤¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²ÃÆ£ ÁïÂÀ¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¡É°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¹ñÌ±Åª¥Ö¥é¥ó¥É¡É¤Îºî¤êÊý¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¡ÖNEXT COSMETIC EXPO 2025¡×¤ò2025Ç¯8·î20Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³«ºÅÌÜÅª
ËÜ¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ï¡¢²½¾ÑÉÊ¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö°ì»þÅª¤Ê¥Ò¥Ã¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¡¢»ýÂ³Åª¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¹ñÌ±Åª¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¥Þー¥±¥¿ー¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¢ÈþÍÆ¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
KPIÀß·×¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÀïÎ¬¡¢ÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¶È³¦¤Î³Ë¿´¥Æー¥Þ¤ò¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¡¢¼ÂÌ³¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÃÎ¸«¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Þ¤¹¡£
³µÍ×
¡ÚÌî¸¶ Áï»á¡Û²Ö²¦¡¡THE ANSWER ¥Ö¥é¥ó¥É¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¡
¥á¥¤¥ó¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢²Ö²¦³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Æ¡Ömelt¡×¡ÖTHE ANSWER¡×¤Ê¤ÉÊ£¿ô¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤òÌ³¤á¡¢¥ì¥Ã¥É¥ªー¥·¥ã¥ó»Ô¾ì¤ÇÀ®²Ì¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¿Ìî¸¶ Áï»á¤ò¾·æÛ¡£
¡ÚÀ¾¸¶ ±©°á»Ò»á¡Û@cosme¥ê¥µー¥Á¥×¥é¥ó¥Êー
¡Ú¸¶ÅÄ ºÌ»Ò»á¡Û@cosme¥ê¥µー¥Á¥×¥é¥ó¥Êー
¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢Ìî¸¶»á¤Ë¤è¤ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÀïÎ¬¡¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¡¦ÁÈ¿¥¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¼ÂÁ©ÃÎ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¥Çー¥¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¤Î@cosme¥ê¥µー¥Á¥×¥é¥ó¥Êー ¸¶ÅÄ ºÌ»Ò»á¡¦À¾¸¶ ±©°á»Ò»á¤ò·Þ¤¨¡¢À¸³è¼Ô¤Î¡ÈËÜ²»¡É¤«¤éÆ³¤«¤ì¤ë¼¡À¤Âå¥Ò¥Ã¥È¤Î¾ò·ï¤¬¸ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹Ö±é¸å¤Ë¤Ï¸òÎ®²ñ¤òÀß¤±¡¢»ñÀ¸Æ²¡¦¥³ー¥»ー¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂç¼ê²½¾ÑÉÊ¥áー¥«ー¤ä¹¹ðÂåÍýÅ¹¤Î»²²Ã¼Ô¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿©»ö¤ò¸ò¤¨¤¿³èÈ¯¤ÊµÄÏÀ¤È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¤¬Å¸³«¡£
ÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò
²ñ¾ì¤Ë¤Ï»²²ÃÎ¨95%¤òÄ¶¤¨¡¢Ìó130Ì¾¤â¤Î»²²Ã¼Ô¤¬Íè¾ì¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Íè¾ì¼Ô¤Ë¤Ï¡¢»ñÀ¸Æ²¤ä¥³ー¥»ー¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂç¼ê²½¾ÑÉÊ¥áー¥«ー¤ä¡¢Ãæ·ø¤Î²½¾ÑÉÊ¥áー¥«ー¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÃ´Åö¼Ô¤Þ¤ÇÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
@cosme¥ê¥µー¥Á¥×¥é¥ó¥Êー ¸¶ÅÄ ºÌ»Ò»á¡¢ À¾¸¶ ±©°á»Ò»á¤Ë¤è¤ë¹Ö±é
¸¶ÅÄ ºÌ»Ò»á¡¢ À¾¸¶ ±©°á»Ò»á¤Ë¤è¤ë¹Ö±é¤ÎÍÍ»Ò
@cosme¥ê¥µー¥Á¥×¥é¥ó¥Êー ¸¶ÅÄ ºÌ»Ò»á¡¢ À¾¸¶ ±©°á»Ò»á¤¬¡¢À¸³è¼Ô¤Î¡ÈËÜ²»¡É¤ò¼ê³Ý¤«¤ê¤Ë¡¢¼¡À¤Âå¥Ò¥Ã¥È¤òÀ¸¤à¾ò·ï¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²Ö²¦¥Ö¥é¥ó¥É¥Þ¥Íー¥¸¥ãーÌî¸¶ÍÍ¹Ö±é²ñ
Ìî¸¶Áï»á¤Ë¤è¤ë¹Ö±é¤ÎÍÍ»Ò
²Ö²¦¤Î¡Ömelt¡×¡ÖTHE ANSWER¡×¤Ê¤É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤òÌ³¤á¤ëÌî¸¶Áï»á¤¬¡¢¥ì¥Ã¥É¥ªー¥·¥ã¥ó¤Ç¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ¤¤¿ÀïÎ¬¡¦¼ÒÆâ³°¤Ç¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°½Ñ¡¦ÀïÎ¬¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ëÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤È¤¤¤¦¶Ë¤á¤Æ¼ÂÁ©Åª¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¤Ï¥á¥â¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤éð÷¤¤òÊÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î´Ø¿´¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²Ö²¦ Ìî¸¶Áï»á ¡ß ³ô¼°²ñ¼ÒMDÂåÉ½¡¡ÀÐ°æ¸²ð»á¤Ë¤è¤ëÂÐÃÌ
Ìî¸¶»á¤ÈÀÐ°æ»á¤Ë¤è¤ëÂÐÃÌ¤ÎÍÍ»Ò
Ìî¸¶»á¤È³ô¼°²ñ¼ÒMD ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÀÐ°æ¸²ð¤¬¡¢¥Ò¥Ã¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡ÖÀïÎ¬¡×¤È¡Ö¼Â¹Ô¡×¤ÎÊÉ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹Ö±é¸å¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¸òÎ®²ñ
¹Ö±é¸å¤Î¸òÎ®²ñ¤ÎÍÍ»Ò
¹Ö±é¸å¤Ë¤Ï¡¢ÅÐÃÅ¼Ô¤é¤ò¸ò¤¨¤¿¸òÎ®²ñ¤ò³«ºÅ¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¶È³¦¤òÄ¶¤¨¤Æ°Õ¸«¸ò´¹¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥¤¥ó¥²¥¹¥È¤Ç¤¢¤ëÌî¸¶Áï»á¤ËÄ¾ÀÜ¼ÁÌä¡¦ÂÐÏÃ¤òµá¤á¤ë»²²Ã¼Ô¤¬¸å¤òÀä¤¿¤º¡¢Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬½çÈÖ¤òÂÔ¤Á¤Ê¤¬¤éÇ®¿´¤Ë¸òÎ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¤¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¤¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë²½¾ÑÉÊÀ½Â¤¤Î¼õÂ÷¡ÊOEM¡Ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¶¯¤ß¤È¤¹¤ë¿·»þÂå¤Î²½¾ÑÉÊOEM¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤ÎÀ®¸ù·Ð¸³¤ÈÆÈ¼«¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¼êË¡¤òÉð´ï¤Ë¡¢¡ÖÇä¤ì¤ë¡×¤³¤È¤ËÅ°ÄìÅª¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¾¦ÉÊ³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ù¥¤¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¤ÎÆÃÄ¹
1.¡ÖÇä¤ì¤ë¡×¤³¤È¤ËÆÃ²½¤·¤¿¾¦ÉÊ³«È¯
- ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼ÒÈ¯¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¤¿´ë²èÎÏ
- ¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ®¸ù¼ÂÀÓ¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿¡ÈÇä¤ì¤ë¡É¥Î¥¦¥Ï¥¦
- ¾ÃÈñ¼Ô¥Æ¥¹¥È¥Äー¥ë¤ä¸ÜµÒ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿²Ê³ØÅª¥¢¥×¥íー¥Á
2. °ì´Ó¤·¤¿¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È
- ¾¦ÉÊ´ë²è¡¢À½Â¤¡¢ÈÎÂ¥¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¢ÈÎÏ©³«Âó¡¢¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¤Þ¤Ç¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÂÐ±þ
3. ÆÈ¼«µ»½Ñ¤È¥¹¥Ôー¥É³«È¯
- ¼«¼Ò¾¦ÉÊ¤Îºß¸ËÀÚ¤ì»þ¤Ë¡¢1¤«·î¤Ç10ËüËÜ°Ê¾å¤òÁý»º¤·¤¿¼ÂÀÓ
- »îºî¤«¤éÎÌ»º¤Þ¤Ç¤òÃ»Ç¼´ü¤Ç¼Â¸½¤·¡¢ÈÎÇä´ë¶ÈÍÍ¤ÎÀ®¸ù³ÎÎ¨¤òºÇÂç²½
- ¼«¼Ò³«È¯¤Î¡Ö²½¾ÑÉÊÀ¸À®AI¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤«¤Ä¹âÉÊ¼Á¤Ê½èÊýÀß·×¤ò²ÄÇ½¤Ë
¤³¤¦¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ÈÀª¤¤¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë²Ö²¦¤Î¥È¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¶È³¦¤ÎºÇÁ°Àþ¤òÁö¤ë¿Íºà¤ò¾·æÛ¤·¤¿¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤ò¼çºÅ¤Ç¤¤ë¤Î¤â¡¢¥Ù¥¤¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢OEM¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¡Ö¶È³¦¤ò¤Ä¤Ê¤°¥Ï¥Ö¡×¤È¤·¤Æ¡¢²½¾ÑÉÊ¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¡²ó³«ºÅÍ½Äê
ÂçÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿º£²ó¤Î¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ë¤Ï¡Ö¤¼¤ÒÄê´üÅª¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤ÎÍ×Ë¾¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Åö¼Ò¤Ïµ¬ÌÏ¤ÈÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤¿Æó¤Ä¤Î·Á¼°¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò·ÑÂ³¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢ºÇ¿·¤Î¥±ー¥¹¥¹¥¿¥Ç¥£¤ÈÈÎÂ¥¥È¥ì¥ó¥É¤ò°ìµ¤¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÌó100Ì¾µ¬ÌÏ¤Î¥Õ¥©ー¥é¥à¤ò¡¢º£¸å¤ÏÆó¥«·î¤Ë°ìÅÙ¤Î¥Úー¥¹¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢°ìÊâÆ§¤ß¹þ¤ó¤À½èÊý³«È¯¤ä¥Ö¥é¥ó¥ÉÀß·×¤ò¾¯¿Í¿ô¤Ç¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¡¢Äê°÷½½¸ÞÌ¾¤Û¤É¤ÎÇ»Ì©¤Ê¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó·ó¼ø¶È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òËè·î¼Â»Ü¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¾åµ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢»²²Ã´õË¾¤Î´ë¶ÈÍÍ¤äÅÐÃÅ´õË¾¤Î´ë¶ÈÍÍ¤Ï¡¢À§ÈóÊÀ¼Ò¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¢¤Þ¤¿¤Ï²¼µ¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
