日本のスタートアップを応援する「投資家名鑑」に株式会社ANOBAKAが新たに参画

株式会社ベクトル（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長CEO：西江 肇司、東証プライム：6058、以下ベクトル）は、スタートアップ企業のプレゼン動画を視聴できる動画型メディア「ベンチャーTV」内の「投資家名鑑」に、株式会社ANOBAKA（本社：東京都港区、代表取締役：長野 泰和 以下ANOBAKA）が新たに参画したことをお知らせします。

ベンチャーTVは、日本全国の有望スタートアップ社長のピッチ動画を集約した国内最大級のプラットフォームメディアです。厳正な審査を行い、弊社独自の選定基準で選出したスタートアップ企業の情報を無料で検索・閲覧することができます。多数の掲載依頼をいただき、サービスローンチから約1年が経った現在、掲載数は700社を超えています。

この度、VC/CVC、事業会社及びエンジェル投資家が一覧で閲覧できる「投資家名鑑」に、ANOBAKAが参画しました。今後もベンチャーTVは、国内の大手企業とスタートアップを繋ぎ、新たなイノベーションが起きる仕組みづくりをサポートしてまいります。

■ANOBAKA 長野 泰和様 コメント

有望なスタートアップとの出会いを加速するため、「投資家名鑑」への参画を決定しました。プレシード・シード期の企業への投資・伴走を通じ、未来を創るイノベーションの実現を目指し、挑戦を後押しできればと思います。

■ANOBAKAについて

URL : https://anobaka.jp/

国 : 日本

社員 : 11～50人

投資対象領域 : AI・人工知能, EC・小売, HRTech, IT, 医療・介護・製薬, エンターテインメント, 環境, EdTech, 金融, ゲーム, FoodTech, 製造, SalesTech, 通信, 美容・ファッション, 物流, 不動産, MarketingTech, 旅行, ロボット・IoT, ソフトウェア・システム, 法律, バイオ, ヘルスケア,

AgriTech

投資対象ラウンド : シード

チケットサイズ : 1,000万円～5,000万円

ANOBAKAは、シード期・アーリーステージのオールジャンルのスタートアップに投資・伴走支援するVCです。 また、国内初の生成AI特化ファンドを運用し、コミュニティ形成やイベント企画などハンズオン支援にも力を入れています。

面会ご希望の方はこちらから：https://venturetv.jp/investor-vc-cvcs/56



■「投資家名鑑」概要

基本情報として、VC/CVC、事業会社及びエンジェル投資家の投資対象領域・投資対象ラウンド・チケットサイズ・所在地を、また、エンジェル投資家の経歴・投資ポートフォリオを閲覧することが可能です。また、所在地、平均投資額、投資対象ラウンド、投資対象領域から条件を絞って検索することも可能です。

■投資家とのマッチングだけでなく、その後のPRも支援

ベンチャーTVは、メディアとして企業情報を掲載し企業と投資家の良質な出会いを創出するだけでなく、ステークホルダーへの情報発信・ブランディングのサポートをすることも可能です。アジアNo.1のPR会社であるベクトルのスタートアップ専門チームが、プレスリリース作成のコンサルティング、メディアリレーション、経済番組への情報掲載やSNS運用など広報観点から企業のグロースを全面バックアップします。ニーズや予算に応じて、最適な体制・プランを構築します。

■ベンチャーTV立ち上げの背景

「政府目標でスタートアップへの年間投資額を現在の約8000億円から2027年度に10兆円規模へ」

国の2022年度（令和4年度）補正予算案では、政府方針が反映され、スタートアップ企業への支援が明確に打ち出され、今後国内のスタートアップ動向はより一層活発になっていくことが予想されます。

一方で、スタートアップ企業が事業に集中するためのインフラプラットフォームや環境が国内ではまだ整備されていない現状があります。ベクトルでは、これまで約200社のスタートアップ企業に出資をする中で、スタートアップ社長が抱える様々な問題を目の当たりにしてきました。

スタートアップ社長が抱える悩みは様々ですが、基本的には営業・アライアンス/ファイナンス/PR/採用/コミュニティの6つの悩みに大別されると考えています。

ベンチャーTVでは、ベクトルグループで抱える2000社を超える顧客基盤、人的ネットワークを活かし、スタートアップ社長が事業に集中できるエコシステムの構築を目指してまいります。グループ会社のPR TIMESが「広報業務におけるインフラツール」になったように、「スタートアップ社長のインフラサービス」になることを目指します。



【株式会社ANOBAKA 会社概要】

会 社 名 : 株式会社ANOBAKA

住 所 : 東京都港区虎ノ門5丁目9-1 麻布台ヒルズガーデンプラザB 406

設 立 : 2015年10月21日

代 表 者 : 長野 泰和

資 本 金 : 1,000万円

事業内容 : シードのインターネット企業を対象としたVCファンドの運営

U R L : https://anobaka.jp/

【株式会社ベクトル 会社概要】

会 社 名 : 株式会社ベクトル

住 所 : 東京都港区赤坂 4-15-1 赤坂ガーデンシティ 18F

設 立 : 1993 年 3 月 30 日

代 表 者 : 西江 肇司

資 本 金 : 3,038百万円（2024年2月現在）

事業内容 : PR事業、プレスリリース配信事業、ビデオリリース配信事業、ダイレクトマーケティング事業、メディア事業、HRTech 事業、デジタルマーケティング事業、インベストメントベンチャー事業 等

U R L : http://www.vectorinc.co.jp/