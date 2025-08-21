カルディオインテリジェンスと新日本科学、AIを活用した長時間心電図の解析技術を共同研究開発

株式会社カルディオインテリジェンス

2025年8月21日、株式会社カルディオインテリジェンス（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：田村雄一、以下 当社）は、株式会社新日本科学（本社：鹿児島県鹿児島市、代表取締役会長/社長：永田良一、以下 新日本科学）と共同研究開発契約を締結したことをお知らせいたします。

当社が開発した「長時間心電図用連続QT解析技術」および「不整脈解析技術」を活用し、製薬企業向けに実験用大動物の心電図データを解析する受託試験サービスの体制を共に構築します。併せて、その成果を学会発表および論文投稿へ繋げます。

■背景・目的

新しい医薬品が世に出るまでには、その薬が体にどんな影響を与えるか、特に心臓に問題がないかを確かめる「安全性試験」というステップが欠かせません。この試験では「心電図」という検査で心臓への影響を確認します。開発中の医薬品には副作用が認められることがあり、心電図で検出できる異常の中には、「QT延長」という心臓の電気信号の伝わり方が少し長くなってしまう状態を示す波形があります。これが重症化すると、めまいや失神、場合によっては命に関わる危険な不整脈につながることがあります。そのため医薬品開発ではこのQT延長が起きないか、慎重に調べる必要があります。

近年、医薬品規制調和国際会議（ICH）が作成したガイドライン「ICH-E14/S7B Q&As」では、安全性試験の評価のための新たな推奨事項が示され、短時間ではなく、24時間以上の連続的な心電図解析（QT間隔解析）へのニーズが高まっています。しかし長い時間の心電図を人の目で全て確認するのは時間と労力がかかる作業です。

そこで当社が持つ、AIを活用した心電図を自動解析してQT延長や不整脈の検出を支援する技術と、長年、医薬品開発受託研究機関（CRO）のフロントランナーである新日本科学のノウハウを組み合わせ、実験用大動物の心電図データを解析する受託試験サービスの体制を共に構築します。また、その成果を学会・論文発表に繋げます。

■今後の展望

本共同研究開発契約を通じた受託試験サービス体制の構築により、医薬品開発における安全性試験の業務効率化、ひいては医薬品開発の活性化に繋がることを期待しています。

新日本科学のプレスリリースはこちら(https://ssl4.eir-parts.net/doc/2395/ir_material/257853/00.pdf)

株式会社 新日本科学について

株式会社新日本科学（東証プライム：2395）は、国内外の製薬会社や研究機関、バイオベンチャーのパートナーとして医薬品開発業務の受託研究を行う、1957 年創業の国内初の CRO（Contract Research Organization）です。新日本科学グループは、「環境、生命、人材を大切にする会社であり続ける」という企業理念のもと、基礎研究・創薬を含めた医薬品開発の全ステージを受託できる国内唯一の企業としてパートナーの新薬開発支援に取り組んでいます。また、独自開発した経鼻投与製剤基盤技術やデバイスを活用した研究開発を行うTR事業や、鹿児島県指宿市に所有する広大な森林と自然を活用したメディポリス事業などを通じ、人々のウェルビーイング（Well-being）と生活の質の向上に貢献し、幸せの連鎖を創造する活動を展開しています。

- 会社名：株式会社新日本科学- 所在地：鹿児島県鹿児島市宮之浦町2438- 代表者：永田 良一- 創業：1957年９月- HP：https://snbl.com/株式会社カルディオインテリジェンスについて

当社は心電図をはじめとする医療検査領域でディープラーニングを用いることで、飛躍的にAIによる解析サポート能力を高め、世界中の医療従事者・関係者に高度な解析技術をもたらすことを目指すヘルステックベンチャーです。社会にAIを用いた医療技術を普及させ、医療従事者・関係者の負担を減らすデジタルトランスフォーメーションの実現を目指します。

- 会社名：株式会社カルディオインテリジェンス- 所在地：東京都港区東麻布1-25-5 VORT麻布イースト 2階- 代表者：代表取締役CEO 田村 雄一- 設立：2019年10月- 会社HP：https://www.cardio-i.com/本件に関する連絡先

株式会社カルディオインテリジェンス 広報担当：山根

E-MAIL：contact-ci-info@cardio-i.com