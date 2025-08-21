こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
秋冬を彩るアカチャンホンポのアニマルアイテムをご紹介！「ニット帽 アニマルモコモコ」シリーズに新しい仲間が登場！（ニュースレター）
株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 https://www.akachan.jp）では、写真映えもばっちりなかわいらしいアニマルモチーフのアイテムを販売しております。
昨年もご好評いただいた「ニット帽 アニマルモコモコ」シリーズに今秋、新しい仲間が加わりました。他にも、おでかけや記念撮影、ハロウィンコスチュームまで幅広く活躍するアニマルモチーフのアイテムをご用意しております。
かぶるだけでお子さまがキュートな姿に大変身！モコモコとした柔らかい糸を使用した、肌ざわりのよいニット帽です。
キリン・柴犬・シマエナガ・アザラシ・コーイケルホンディエ・トイプードル・ナマケモノ・うさぎ・ゴリラ・パンダ・ レッサーパンダ・うし・ひよこと充実のラインナップ！
https://digitalpr.jp/table_img/2976/116362/116362_web_1.png
ベビーの時期だからこそ着せたい一着！くま、うさぎ、キリンなどのラインナップ。
寝返り・はいはい・たっちの時期をさらにかわいらしく！
https://digitalpr.jp/table_img/2976/116362/116362_web_2.png
ふっくらとしたおしりアニマルがとってもかわいらしいパンツ。
うさぎ、くま、ナマケモノ、ひよこ、ライオンのラインナップ！
https://digitalpr.jp/table_img/2976/116362/116362_web_3.png
他にもアニマルモチーフのおすすめアイテムはこちら：https://bit.ly/3JlDMI1
※店舗によって在庫状況が異なります。
[赤ちゃん本舗について]
赤ちゃん本舗は「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」をコーポレートメッセージとし、お客様のお気持ちに寄り添った商品・サービス・情報の提供を目指しています。
・公式HP：https://www.akachan.jp
・オンラインショップ：https://shop.akachan.jp
本件に関するお問合わせ先
[取材問い合わせ]
株式会社赤ちゃん本舗 広報部
電話：06-6258-7125
メールアドレス：ah-kouhou@akachan.co.jp
関連リンク
アカチャンホンポ
https://www.akachan.jp/
オンラインショップ
https://shop.akachan.jp
