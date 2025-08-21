秋冬を彩るアカチャンホンポのアニマルアイテムをご紹介！「ニット帽 アニマルモコモコ」シリーズに新しい仲間が登場！（ニュースレター）















ベビーの時期だからこそ着せたい一着！くま、うさぎ、キリンなどのラインナップ。寝返り・はいはい・たっちの時期をさらにかわいらしく！https://digitalpr.jp/table_img/2976/116362/116362_web_2.pngふっくらとしたおしりアニマルがとってもかわいらしいパンツ。うさぎ、くま、ナマケモノ、ひよこ、ライオンのラインナップ！https://digitalpr.jp/table_img/2976/116362/116362_web_3.png他にもアニマルモチーフのおすすめアイテムはこちら：https://bit.ly/3JlDMI1※店舗によって在庫状況が異なります。[赤ちゃん本舗について]赤ちゃん本舗は「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」をコーポレートメッセージとし、お客様のお気持ちに寄り添った商品・サービス・情報の提供を目指しています。・公式HP：https://www.akachan.jp・オンラインショップ：https://shop.akachan.jp