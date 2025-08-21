BAUM WELLNESS RITAUAL SAUNA @TOTOPA 8/30～9/4開催

資生堂ジャパン株式会社

「樹木との共生」をテーマに掲げるスキン＆マインドブランド「BAUM（バウム）」(製造販売元：(株)資生堂)は2025年8月30日（土）から9月4日（木）の期間中、TOTOPA都立明治公園店にて、サウナクリエイティブ集団［TTNE］とのコラボレーションによる「BAUM WELLNESS RITUAL SAUNA -樹は記憶している-」を開催いたします。

昨年に引き続き、プロデューサーには、2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）の万博サウナ「太陽のつぼみ」を手掛け、大きな話題を呼んだ［TTNE］のサウナ師匠(秋山大輔)を迎えます。万博サウナで培ったサウナでの没入体験のノウハウを活かし、樹木の恵みで肌と心をととのえるBAUMとの出会いによって生まれた「13のリチュアル」が更なる進化を遂げ、より豊かな体験へと昇華しています。今回のテーマは、「樹は記憶している」。悠久の時を生きる樹木、その年輪の奥深くに刻まれた記憶や、森の中で静かに営まれる美しい自然の循環を感じる、ストーリー性豊かな没入感あふれる13のリチュアルによるサウナ体験を、樹木感じるサウンドと音声ガイダンスとともに提供いたします。まるで深い森の中で自然と一体となるようなひとときを、樹木香るBAUMの製品体験とともにお楽しみください。

昨年、BAUMはサウナ界への貢献を評価されSaunner of The Year 2024を受賞。同じく開催場所の「TOTOPA」は、革新的なサウナ施設を讃えるサウナシュラン2024で栄えある1位を獲得しました。 そんな両者が再びタッグを組み、［TTNE］プロデュースのもと、TOTOPAでお届けする第2弾のイベント。 肌も心もうるおう特別な没入型のサウナ体験「BAUM WELLNESS RITUAL SAUNA -樹は記憶している-」をぜひご体感ください。

期間中、TOTOPAでは、男女両フロア内でBAUM WELLNESS RITUAL SAUNAをご体験いただけるだけでなく、リチュアルをご自宅で体験いただけるBAUMのスキンケアサンプル*とリーフレット*も配布しております。（*数に限りがございます。なくなり次第終了となります。）

また、9月1日（月）は女性限定のレディースデーとして、通常体験できない男性フロアのリチュアルも特別に体験いただけるスペシャルデーとなっています。

【総合プロデューサー・サウナ師匠(秋山大輔) コメント】

国内ではなかなか経験することの出来なかった新感覚のSauna Ritualを、少しでも多くの方に体験してもらいたいと思い実現した昨年の第一弾「BAUM Sauna Ritual」- 都市の中で樹木を感じる「新感覚のととのい体験」-。今年もBAUM×TTNEのコラボレーションによる「BAUM WELLNESS RITUAL SAUNA -樹は記憶している-」とタイトルを改め、開催させていただく運びとなりました。今回はさらに深化した“ととのい”体験をお届けするべく、-樹は記憶している- をテーマに、演出・空間設計ともにアップデートしております。自然と人がつながるサウナ体験を通じて、自分自身ともつながり心と身体が生まれ変わるウェルネス体験をぜひお楽しみください。

＜BAUM Sauna Ritual @ TOTOPA＞

■期間：2025年8月30日（土）‐ 9月4日（木）

■BAUM Sauna Ritual イベント詳細ページ: https://www.wwdjapan.com/articles/2185842

■レディースデー：2025年9月1日（月）※メンズフロアご利用には予約が必要になります。詳細はＴＯＴＯＰＡのイベントサイトをご確認ください。

https://totopa1.wordpress.com/2025/08/21/baum-wellness-ritual-sauna-ladiesday_9-1/

(レディースデーの予約は8月30日10：00～受付開始)

注）9月1日（月）レディースデーは全フロア男性のお客様はご利用いただけません

■営業時間：11:00-23:00 (最終受付22:00) ※レディースデーのみ10：00-23：00

■場所：東京都新宿区霞ヶ丘町5-7都立明治公園内A棟2階3階 TOTOPA都立明治公園店

■ご利用方法：TOTOPAの通常ご利用方法・料金体系と同様になります。＊施設ご利用にはTOTOPAのLINE登録が必要となります。

詳細はTOTOPAホームページをご参照ください。

https://totopa.jp/(https://totopa.jp/)

BAUMについて

BAUMは「樹木との共生」をテーマに掲げ、2020年に誕生したスキン＆マインドブランドです。厳しい環境下において、悠久の時を生き、古来より人々に豊かな恵みを与え続けている樹木。私たちは、樹木の伸びやかで、美しく、偉大な存在から知恵を授かり、樹木由来成分に関する研究を重ね、森林浴のような心地よさを日々の生活にもたらすスキンケア、フレグランス、ハンド＆ボディケア製品を提供しています。

樹木の恵みを受け取るだけではなく、感謝し、樹木資源を未来につないでいくために、自然由来成分の活用、木材をアップサイクルしたパッケージ、ストアデザイン、国内２か所における「BAUMの森」への植樹を通じ、サステナブルで、心地よい循環の実現を目指しています。

公式サイト： www.baumjapan.com(https://www.baumjapan.com/baum/index.html)

公式Instagram： https://www.instagram.com/baum_global/(https://www.instagram.com/baum_global/)

サウナ師匠 [秋山大輔]

イベントを軸としたブランディング会社を経営しながら、世界を舞台に活動するプロサウナー。日本最大級のサウナイベントやアワード、革新的サウナ空間のプロデュースを手がけ、2025年大阪・関西万博では主催者催事 万博サウナ「太陽のつぼみ」の総合プロデューサーを務める。世界No.1サウナブランド「Harvia」からグローバルアンバサダーに任命され、日本のサウナカルチャーを未来へと導くキーパーソンとして国内外で注目を集める。日本発の感性と世界水準の視座を掛け合わせ、世界とつながる次世代サウナ文化を創出している。

[TTNE]について

[TTNE] は、ととのえ親方こと[松尾大]・サウナ師匠こと[秋山大輔]が主宰する、サウナでイノベーションを起こし続けるサウナクリエイティブ集団。

100施設以上のサウナプロデュースをはじめ、業界先駆けとなるサウナ専門ブランドSHOP[TTNE]、医療関係会員登録数500名を有するサウナの医学的研究を目的とした「日本サウナ学会」、年間100万PVを超える国内最大級のサウナランキングサイト「SAUNACHELIN」、世界初のサウナに特化したワールドサウナアワード「SAUNA37」、世界中から厳選した自宅・家庭用サウナやサウナストーブを揃えるサウナグッズ専門セレクトECショップ「SAUNA SELECT」など、様々なサウナプロジェクトを立ち上げる。

株式会社HARVIA JAPANが認める唯一の「PREMIUM SAUNA PARTNER」として全国にサウナディーラーを展開し、国内外におけるサウナ文化向上を目指し、サウナのために汗をかいている。

TTNE : https://ttne.jp(https://ttne.jp)

https://www.ttne.shop(https://www.ttne.shop)

https://www.ja-sauna.jp(https://www.ja-sauna.jp)

SAUNACHELIN : https://www.saunachelin.com(https://www.saunachelin.com)

SAUNA37 : http://sauna37.com(http://sauna37.com)

SAUNA SELECT : https://sauna-select.com(https://sauna-select.com)

https://www.instagram.com/totonoeoyakata(https://www.instagram.com/totonoeoyakata)

https://www.instagram.com/saunashisho(https://www.instagram.com/saunashisho)

TOTOPAについて

「TOTOPA都立明治公園店」は女性フロアと男性フロアが独立した形で形成されており、女性用フロア（2階）では、薬草スチームに包まれながら、乾燥による肌や髪へのダメージを抑制し、デトックスができる蒸し湯体験を提供します。蒸し湯体験は、館内着を着ながら体験できる施設になっています。またサウナや水風呂、お風呂も完備し、サウナ好きの女性も満足できる施設となっています。男性用フロア（3階）は、3つのユニークなサウナ空間に加え、水深約160cmの水風呂を含む2種類の水風呂や、外気浴を中心とした3つの休憩スペースを完備し、18通りの「ととのい」体験を実現します。サウナ・蒸し湯については、クリエイティブサウナ集団TTNEと共同開発を行っており、ユニークな体験設計を行っています。また、両フロアに共通して、ランニングステーションやミニマルなフィットネス空間を設けており、運動×リラクゼーションによるウェルビーイングな体験を提供します。

公式サイト： https://totopa.jp(https://totopa.jp)

公式Instagram： @totopatokyo