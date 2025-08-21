【ココラブル】TikTokマーケティングパートナーのエージェンシーバッジ取得リリース

株式会社ココラブル

株式会社ココラブル（本社：東京都渋谷区渋谷 代表取締役社長：森 美知典、以下「当社」）は、TikTokが公式に定める「TikTokマーケティングパートナー」プログラムにおいて、エージェンシーバッジを取得したことをお知らせします。



「エージェンシーバッジ」は、TikTokの広告運用における高い専門性と豊富な実績を有する広告代理店に付与されるバッジです。グローバル基準での厳正な審査を通過したパートナーのみが取得でき、信頼性の証ともいえるバッジとなります。



当社はこれまで、動画クリエイティブ制作やSNS・プラットフォームでのプロモーション、データドリブンな運用ノウハウを駆使し、多様なお客様の成長を支援してまいりました。今回のエージェンシーバッジの取得を通じて、TikTokを活用したマーケティング施策のさらなる強化を図り、より多くの企業様の支援に貢献してまいります。



＞当社のTikTokパートナーページはこちら

https://partners.tiktok.com/partner-details/7517633325469532177/pc/en?rid=4dd1yov0nup



TikTokマーケティングパートナーとは

TikTokマーケティングパートナーは、TikTokでの広告運用やクリエイティブ制作などにおいて、実績や専門性が評価された企業に対し、バッジを付与する公式プログラムです。以下の4分野でバッジが付与されます。

・広告代理店（Agency）

・クリエイティブ（Creative）

・マーケティングテクノロジー（Marketing Technology）

・効果測定（Measurement）



■株式会社ココラブル 会社概要

社名：株式会社 ココラブル（Cocolable Inc.）

URL：https://www.cocolable.co.jp/

設立：平成22年12月

本社：東京都渋谷区渋谷2-7-5 ヒューリック渋谷二丁目ビル6F

代表取締役社長：森 美知典

資本金：5000万円

事業内容：

・SNS広告事業

・自社EC事業（越境コマース／国内コマース）

・EC支援事業



本件に関するお問い合わせ

先株式会社ココラブル

（担当：佐藤）Email： sales@cocolable.co.jp