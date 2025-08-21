【結果発表】2025年度バンフーデザインコンテスト受賞作品を公開！6,663点の応募作品から選出

株式会社帆風総合印刷会社の株式会社帆風（バンフー）[本社：東京都新宿区、代表取締役社長：須藤 高幸]は、2025年度バンフーデザインコンテストの受賞作品を発表いたしました。今年はコンテスト全体で6,663点もの作品をご応募をいただきました。その中から厳正な審査の結果、83点の受賞作品が決定いたしました。今年も小学生からシニア世代まで幅広い年齢層の方がデザインした作品が選出されました。https://www.vanfu.co.jp/vf/contest-portal

│第16回バンフー学生Tシャツデザインコンテスト

あなたにとっての「音」とは何ですか？イメージを膨らませて自由に表現してみてください。

■総応募作品数 2,612点

■受賞作品

【最優秀賞】浜野 有沙さん

私達と音は切り離せない関係であると考えている。日常の中で聞こえる環境音や日々の通勤通学などの移動時間にイヤホンやヘッドホンを通して聴こえる音楽。耳を塞いでいても聞こえてくる自分の心臓の鼓動、私達は常に様々な音に囲まれて生きている。今回のデザインに取り入れたキャラクターは本来人の耳の位置にヘッドホンをしているがウサギの耳の部分では常に聞こえてくる人と音の関係を表現した。

（在籍校：桜美林大学）

【優秀賞】清野 堅一朗さん

募集テーマの音のローマ字表記「oto」を記号的に捉えて並べ、模様にしました。また、球が釘などに当たり音を奏でながら落ちるピンボールをイメージし、「o」という球が釘に見立てた「t」や他の「o」とぶつかりながら落ちていくところを表現しました。

（在籍校：山脇美術専門学校）

【優秀賞】八木 海璃さん

この作品を見て「ん？」と思った方、それが狙いです。本音は他人に見せたくない、隠したいもの本当の音です。外見や表情では本当の考えはわかりません。その「隠す」行為をデザインに込め、五大感情（恐怖、驚き、怒り、喜び、哀しみ）を色で表現しています。本音が内面に潜む感情で成り立っていることを感じ取っていただければと思います。

（在籍校：静岡産業技術専門学校）

▼第16回バンフー学生Tシャツデザインコンテスト全受賞作品はこちら

https://www.vanfu.co.jp/vf/contest/2025_t-shirt?pa=results

※学生Tシャツデザインコンテストの受賞作品は、9月頃より販売開始予定です。

│第7回バンフー学生トートバッグデザインコンテスト

あなたにとっての「宝もの」とは何ですか？イメージを膨らませて自由に表現してみてください。

■総応募作品数 2,478点

■受賞作品

【最優秀賞】青山 音々さん

好きという感情は宝ものであり、すべての原動力だと思います。 なので、人に限らず何かに対して「恋に‘‘落ちる‘‘瞬間」を描いてみました。

（在籍校：HAL名古屋）

【優秀賞】牧原 あゆさん

私にとっての宝物は「毎日」です。なので日々をイメージして月の満ち欠けで毎日を表しました。移り行く日々を感じられる毎日が宝物になるそんなイメージでこのトートバッグをデザインしました。

（在籍校：HAL名古屋）

【優秀賞】大山 沙羅さん

私の宝物は、友達や家族、感情、そして食べ物。これらは私にとって、生きる上で欠かせない大切なものです。この作品は、その4つをテーマに作りました。この写真は、一見何気ない日常のひとコマに見えるかもしれませんが、私にとっては宝物のような一枚です。写真だけでなく、文字や形を使うことで、自分の好みを反映させたデザインを作り上げました。

（在籍校：桜美林大学）

▼第7回バンフー学生トートバッグデザインコンテスト全受賞作品はこちら

https://www.vanfu.co.jp/vf/contest/2025_tote/?pa=results

※学生トートバッグデザインコンテストの受賞作品は、9月頃より販売開始予定です。

│第16回バンフー年賀状デザインコンテスト

干支のイラストや写真、タイポグラフィなど、自由な発想で年賀状をデザインしてください。

■総応募作品数 1,573点

■受賞作品

【最優秀賞】小野寺 朝さん

グラニュレーティングカラーズという分離色の絵の具を使って描きました。 不思議な馬のデザインですが、あえて和風に寄せずに、絵本の一ページのようなイメージで仕上げています。 ありきたりな年賀状に飽きている方に良いかなと思っております。

【優秀賞】垣内 武さん

【2026~きっと、うまくいく~】 ぱっと見は、富士山と朝日。 でもよく見ると、それは馬と白いたてがみ。 大胆なトリミングとざらついた質感が、静けさと遊び心を引き立てます。 最後にそっと添えた「2026」が、ユーモアを引き締めるアクセントに。 視点を変える楽しさと、新年への期待を込めた一枚です。

【優秀賞】佐藤さん

馬はとてもまんまるだと感じたので、まんまるでおめでたい馬をデザインしました。

▼第16回バンフー年賀状デザインコンテスト全受賞作品はこちら

https://www.vanfu.co.jp/vf/contest/2025_nenga?pa=results

※年賀状コンテストの受賞作品は、10月頃より販売開始予定です。

｜バンフーデザインコンテストについて

バンフーでは、クリエイターを志す学生やフリーランスのデザイナーへ活躍の場を提供するために、2010年より毎年「バンフーデザインコンテスト」を開催しています。今年で16年目を迎えました。

▼コンテストの詳細や過去の開催内容はこちら

https://www.vanfu.co.jp/vf/contest-portal

バンフーデザインコンテストの受賞作品は、Vanfu 飯田橋店・バンフーオンラインショップにて販売を予定しております。詳細はバンフーデザインコンテストのポータルサイト、およびバンフー公式SNSでお知らせいたします。



バンフーデザインコンテストの情報はSNSでも順次配信いたしますので、ぜひご覧ください。

｜主催：株式会社帆風

バンフーは、紙にとどまらず、多種多様な媒体への印刷物を扱う総合印刷会社です。

店舗・営業・Web、3つの窓口でお客様のあらゆるニーズにお応えいたします。フロントアドバイザー、営業がご要望や課題に応じて全面的にサポート。 印刷通販サイトは、24時間の電話・チャット対応で全国からご利用いただいております。

全てのお客様に様々なカタチでお応えし、日常を彩るお手伝いをいたします。

https://www.vanfu.co.jp/