クリエイターとの共創を通じて企業のマーケティング課題を解決する、株式会社CREAVE（株式会社ガイアックス完全子会社、本社：東京都千代田区、代表取締役社長：中村真奈、以下 CREAVE）は、9月30日(火)に無料にて「総再生回数3億回突破 『マジ明日』を徹底解説！ 作品の認知から自然なブランド認知へ導くショートドラマ戦略セミナー」を開催いたします。

開催背景

セミナー申し込みURL :https://gaiax-socialmedialab.jp/seminar/post-153737/

Z世代を中心に、広告らしさを感じさせない“物語性のある短尺動画”への関心が高まり、「ショートドラマ」形式のプロモーションが注目を集めています。

株式会社CREAVEでは、視聴者が物語に自然に入り込み、ブランド体験できるバーチャルショートドラマ（VSD）形式の自社IP『本気出すのは明日から。”マジ明日”』を展開。さらに開始5ヶ月で総再生回数3億回・SNSフォロワー20万人突破という実績を背景に、本セミナーを開催いたします。



本セミナーでは、『マジ明日』の事例を題材に作品の認知から自然なブランド認知へ導くためのショートドラマ戦略について解説いたします。

■このような課題をお持ちの方におすすめ

・単発のリーチだけでなく、“想起されるブランド体験”をつくりたい方

・商品の“情緒的価値”を伝える手段に悩んでいる方

・中長期で、ファンを惹きつけるSNS資産を構築したい方

・若年層（Z世代～ミレニアル）へのアプローチに課題を感じている方

・自社IPを軸とした新しいブランド展開を模索している方

CREAVE（クリーブ）は、『温度ある繋がりを感じられる世界へ』をミッションに掲げるSNSマーケティング・クリエイティブ支援のプロフェッショナル集団です。35万人*のクリエイターと共創した”本質的なSNSマーケティング支援”を行います。累計支援企業社数300社超。コスメ・食品・インテリア・家電等のtoC商材を持つ企業様を中心に幅広く支援実績がございます。

