第２回「Tokyo-NbSアクションアワード」受付開始

東京都

東京都は、2023年４月に改定した「東京都生物多様性地域戦略」に基づき、2030年までに、自然を活用した解決策（Nature-based Solutions,NbS）（※）となる取組を定着させるため、事業者等による取組や効果の発信など、普及啓発を進めています。

その取組の一環として、先駆的にNbSに取り組む事業者等を表彰する「第２回Tokyo-NbSアクションアワード～自然とともに、未来をつくる～」の募集を開始しました。

今年度からは、「大規模法人部門」と「中小規模法人部門」の２部門を新設し、裾野拡大を図ってまいりますので、奮ってご応募ください。

（※）自然が有する機能を持続的に利用し、多様な社会的課題の解決につなげる考え方で、気候変動や自然災害等に対応することで、人間の幸福と生物多様性の両方に貢献するアクションのこと。

【募集概要】

◆対象者

都内に事業場を有する企業、自治体、研究機関及び特定非営利活動法人等の団体

◆対象となる取組

都内において、生態系の機能を活用し、人間の幸福（ウェルビーイング）と生物多様性の両方に貢献する取組

◆各賞

大規模法人部門、中小規模法人部門の各部門で最優秀賞・優秀賞各１件（予定）

※受賞者の取組を紹介する動画を都が作成し、東京都ホームページで公開

※表彰式の模様は、オンライン配信を実施（アーカイブでも配信予定） など

◆スケジュール（予定）

応募受付期間：令和７年８月21日（木曜日）から10月24日（金曜日）まで

審査 ：令和７年11月～12月（一次：書面審査、最終：プレゼン審査を予定）

表彰式 ：令和８年１月下旬

◆受付方法等

受付方法等の詳細については、環境局のホームページをご覧ください。

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/nbs/award2025

【昨年度受賞団体】

＜最優秀賞＞

○ 野村不動産ホールディングス株式会社

「森を、つなぐ」東京プロジェクト

＜優秀賞＞

○ 特定非営利活動法人銀座ミツバチプロジェクト

銀座ミツバチプロジェクト

○ サントリーホールディングス株式会社

サントリー 天然水の森

昨年度の受賞団体の取組詳細は、環境局のホームページをご覧ください。

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/nbs/award2024

【参考】東京都生物多様性地域戦略について

東京都の生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する基本的な計画。2030年までに生物多様性を回復軌道に乗せるネイチャーポジティブの実現を目標に掲げています。

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/basic/plan/nature/strategy

【問合せ先】

東京都環境局自然環境部計画課

電話：03-5388-3548

又は

Tokyo-NbSアクションアワード事務局

電話：080-4711-0347（平日10：00～17：00）

MAIL：tokyo-nbs_actionaward2025@nta.co.jp