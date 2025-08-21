こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション_″栗大福″と″ハンバーガー″が出会う、味噌が紡ぐ秋限定バーガー_「DOUBLE MEAT BURGER ″ENISHI″」を発売
期間：2025年9月1日(月)～11月30日(日) 場所：ホテル ロビー階レストラン「Dining & Bar LAVAROCK(ダイニング & バー ラヴァロック)」
コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション（ 所在地：大阪府大阪市淀川区、総支配人：上田哲也）では、2025年9月1日(月)～11月30日(日)の期間、ロビー階レストラン「Dining & Bar LAVAROCK(ダイニング & バー ラヴァロック)」にて、秋限定ハンバーガー「DOUBLE MEAT BURGER "ENISHI"(ダブルミートバーガー "エニシ")」を発売いたします。
今回は、日本の秋を感じる和菓子"栗大福"とアメリカを代表するソウルフード"ハンバーガー"を、日本の味噌を仲立ちに、栗とビーフ、和と洋、それぞれ異なる素材が「縁(えにし)」を結んだ特別なハンバーガーをお届けいたします。味噌バターを塗ったバンズに、ロメインレタス、国産牛100％のビーフパティ、ほんのり甘いつぶあん、スパイスを効かせたおかき、求肥に挟んだ栗あんを順番に重ね、仕上げに味噌と有馬山椒のソースを纏わせたローストビーフをのせてご提供いたします。口に頬張った瞬間、有馬山椒のさわやかな風味が立ち上がり、ローストビーフの旨みとしっとりとした食感、グリルしたビーフパティの力強い肉の味わいが重なり合います。味噌の風味とコクが、求肥や栗あん、つぶあんの繊細な甘み、スパイスを効かせたおかきをつなげ、それぞれの味わいを引き立たせながらも、ひとつに溶け合い、肉の旨みが引き立つハンバーガーに仕上げました。サイドには、さつま芋を揚げて軽くほうじ茶塩をまとわせたスティック、柚子胡椒マヨネーズ、ピクルスの代わりのきゅうりの漬物を添えてご提供いたします。柚子胡椒マヨネーズは、さつま芋スティックにディップするほかに、ハンバーガーにつけると味わいのバリエーションが広がります。
味噌が紡ぐ、至福のダブルビーフバーガーを楽しむひとときをお過ごしください。
■秋限定ハンバーガー「DOUBLE MEAT BURGER "ENISHI"(ダブルミートバーガー "エニシ")」について
今秋は味噌を仲立ちに、栗大福とハンバーガーが融合した、シェフのユーモア溢れるハンバーガーをお楽しみください。
内容：
〈ハンバーガー〉
・バンズ
・味噌バター
・国産牛のローストビーフ 有馬山椒と味噌のソース
・求肥と栗あん
・LAVAROCK風スパイスおかき
・つぶあん
・国産牛100％のビーフパティ（200ｇ）
・ロメインレタス
〈サイド〉
・さつま芋スティック-粗びきほうじ茶の塩-
・柚子胡椒マヨネーズ
・漬物
【Dining & Bar LAVAROCK シェフ 小川雄平コメント】
Dining & Bar LAVAROCKの秋のテーマは「味噌」。ハンバーガーでは、隠し味として味噌を用い、本来交わることのない和菓子「栗大福」とハンバーガーを組み合わせました。肉料理や大福に味噌を使うことは珍しくなく、この共通点を生かせば新しいハンバーガーができるのではないかと考え、試作を重ねました。味噌が異なる肉の旨みと、大福の要素である求肥や餡をつなぎ、さらに餡の甘みが塩味を引き立てることで、肉の旨みがより際立ち、食べ応えのある一品に仕上がっています。この秋はぜひ、期間限定ハンバーガーをご堪能ください。
秋限定ハンバーガー「DOUBLE MEAT BURGER "ENISHI"」概要
期間：2025年9月1日(月)～11月30日(日)
時間：ランチ 11：30～15：00（L.O.14：30）、 ディナー 17：00～22：00（L.O.21：30）
場所：ロビー階 「Dining & Bar LAVAROCK」
料金：3,950円
※上記料金は消費税・サービス料込の料金です。
※入荷の都合により、原産地及びメニュー内容が変更になる場合がございます。
＜ご予約・お問い合わせ先＞
コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション Dining & Bar LAVAROCK
TEL：06-6350-5701 URL： https://www.cyosaka.com
コートヤード・バイ・マリオットについて
Courtyard by Marriott（コートヤード・バイ・マリオット）は、「何か素晴らしいことを成し遂げたい」という情熱を持った革新的なゲストのためのホテルブランドです。世界60以上の国と地域に1,340軒以上を展開し、旅の目的を問わず、すべてのトラベラーが自分らしく前進できるようサポートすることに情熱を注いでいます。
快適さと機能性を兼ね備えた客室には、上質なベッドや柔軟に使えるワークスペースを完備し、心身ともにリフレッシュできる滞在を提供。ゲストは、仕事をこなし、おいしく食べ、つながりを楽しみ、自分らしく最高の状態で前に進むことができます。
Courtyardは、マリオット・インターナショナルのグローバルトラベルプログラム「Marriott Bonvoy®（マリオット ボンヴォイ）」に参加しています。同プログラムでは、世界中の魅力的なブランドでの滞在や、「Marriott Bonvoy Moments」での特別な体験、無料宿泊やエリートステータスなどの特典をご用意しています。無料での会員登録や詳細は marriottbonvoy.com をご覧ください。
詳しい情報やご予約は courtyard.marriott.com をご覧いただき、X（旧Twitter）、Instagram、Facebookでも最新情報をご確認ください。
本件に関するお問合わせ先
コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション
電話：06-6350-5701
関連リンク
ホテル公式WEBサイト
https://www.cyosaka.com
レストランWEBサイト
https://www.cyosaka.com/restaurant/lunch.html
レストランWEBサイト
https://www.cyosaka.com/restaurant/dinner.html
