こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンＤ」特別協賛決定！
大正製薬株式会社［本社：東京都豊島区 社長：上原 茂］（以下、当社）は、一般社団法人日本野球機構（以下、NPB）が2025年10月23日（木）に開催する2025年新人選手選択会議（ドラフト会議）に特別協賛することを決定いたしました。
当社がドラフト会議に特別協賛を行うのは、2013年から13年連続となります。また、2014年よりNPB AWARDSの冠スポンサー、2016年よりNPBパートナーとしてプロ野球界を応援しており、プロ野球界への応援や、プロ野球選手が様々な社会貢献活動を行うことをサポートしております。
2025年の「プロ野球ドラフト会議supported byリポビタンＤ」でも、プロ野球の未来を担う選手の応援はもちろんのこと、プロ野球やドラフトファンの皆さまなど多くの方々に楽しんでいただけるような各種イベントやキャンペーンを計画しております。詳細については、今後決定次第、当社のリポビタンブランドサイト等でお知らせいたします。
当社は、今後もリポビタンを通じて、夢や目標に向かって前向きに頑張る人々に寄り添い、さまざまな応援活動を実施してまいります。
◇リポビタンブランドサイト
URL https://brand.taisho.co.jp/lipovitan/
本件に関するお問合わせ先
大正製薬株式会社
担当 ：コーポレートコミュニケーション部
TEL ：03-3985-1115