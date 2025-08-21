LIXILの断熱リフォームを使用して地場工務店の匠が手掛けた断熱リノベの実例集『断熱リノベの匠』を展開

まるごと断熱リフォームは、今ある住まいを、一棟まるごと断熱改修することで高性能住宅化できる先進の工法。すぐれた性能の断熱材により、壁・天井・床をしっかり覆い、高断熱の窓や玄関ドアに交換。外気温の影響が少なく、快適・健康・省エネを実感できる暮らしを実現する。