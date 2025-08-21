【アルティウスリンク】経済産業省「DX認定事業者」選定のお知らせ

アルティウスリンク株式会社

アルティウスリンク株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：若槻 肇、以下当社）は、2025年8月1日付で経済産業省および情報処理推進機構（IPA）が運営する「DX認定制度」において、DX認定事業者として認定されました。これは、当社が掲げるデジタルBPOへの進化やDX戦略、データ活用による課題解決型サービスの展開が、企業価値向上に資する取り組みとして評価されたものです。

「DX認定制度」について

本制度は、経済産業省と独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が運営するもので、「デジタルガバナンス・コード」に基づき、経営ビジョンの策定やDX戦略・体制の整備など、デジタル変革に向けた準備が整っている事業者（DX-Ready）を国が認証する制度です。

「DX認定制度」について :https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/dx-nintei/dx-nintei.html

認証取得の背景と評価ポイント

当社は、2023年にKDDIエボルバとりらいあコミュニケーションズの経営統合により発足して以来、社会・市場環境の変化を踏まえた経営ビジョンのもと、デジタルBPOサービスを推進しています。今回の認証においては、経営ビジョンを実現するためのDX戦略や、データドリブンによる課題解決型サービスが企業価値向上に資する取り組みとして評価されました。

【評価のポイント】

- 経営ビジョンの策定：「デジタルBPOで高みを目指し信頼のパートナーへ」をビジョンに掲げ、業界・機能特化のサービス型化推進、既存事業強化・提案、分析力強化を戦略として推進- DX戦略の実行：サービスDX・オペレーションDX・コーポレートDXの3軸で、業務変革と価値創造を実現

∟サービスDX…「Altius ONE」ブランドを中心に、顧客接点から得られる応対データやVoCを活用し、パーソナライズされた体験設計など、データドリブンを通じてサービス高度化を推進。お客様企業のBX(ビジネストランスフォーメーション)を支援

∟オペレーションDX…サービスDXを通じて取得した通話ログなどのデータを分析し、データドリブンを通じたオペレーションの最適化や品質改善を継続的に実現する仕組みを構築

∟コーポレートDX…全社的なDX推進体制を構築。経営・人事・IT資産などの社内データを統合・可視化し、迅速な意思決定や予算配分、人財育成の最適化を支えるデータドリブンな経営基盤を整備

- 人財育成：DX人財を「基礎人財」「活用人財」「推進人財」に3分類し、eラーニングや教育プログラムを通じて計画的に育成・確保- 成果指標の設定：DXソリューション導入率をKPIとし、継続的な成長を目指す- 情報発信：代表者によるトップメッセージを通じて、DX戦略と企業価値向上への取り組みを発信

【関連情報】

アルティウスリンク 経営ビジョン

https://www.altius-link.com/corporate/vision.pdf (https://www.altius-link.com/corporate/vision.pdf)

アルティウスリンク DX戦略

https://www.altius-link.com/corporate/dx_strategy.pdf (https://www.altius-link.com/corporate/dx_strategy.pdf)

今後も当社は、より一層のデジタル活用と事業を通じた社会課題の解決により、企業価値の向上と持続可能な成長を目指してまいります。

アルティウスリンク株式会社

アルティウスリンクはKDDIと三井物産の共同出資会社です。業界最大級となる国内・海外約100か所の拠点と、約56,000人（連結）の多様な人財が誇るノウハウ・サービス力・技術により、コンタクトセンターやバックオフィスを含むお客様企業の真の課題解決に寄り添うBPO事業を展開しています。

人による高付加価値なサービスと最新のデジタル技術を掛け合わせたデジタルBPOサービスで常に新しい時代のCXをデザインすることで、お客様により良いコミュニケーション体験を提供し、お客様企業の事業成長の実現を目指しています。



・所在地 ：〒151-8583 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー

・設 立 ：1996年5月 （アルティウスリンク発足 2023年9月1日）

・代表者 ：代表取締役社長 若槻 肇

・資本金 ：1億円

・事業内容：コンタクトセンターを中心としたBPO(Business Process Outsourcing)事業

１.コンタクトセンター事業 ２.バックオフィス事業 ３.ITソリューション事業 ４.その他関連事業

・企業URL：https://www.altius-link.com/

・サービスURL：https://www.services.altius-link.com/

