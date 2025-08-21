OPENREC人気番組がカードゲームで白熱バトルを繰り広げる！『オプフェス2025 ~カードバトル編~』が2025年9月14日（日）パルテノン多摩で実施決定！&先行抽選現地チケット販売開始！

株式会社OPENREC

株式会社OPENREC(東京都渋谷区、代表取締役:兵頭陽)は、2025年9月14日（日）、東京都多摩市の「パルテノン多摩 大ホール」にて、大人気ゲーム実況者たちが集結するイベント『オプフェス2025 ~カードバトル編~』を開催いたします。豪華出演者たちの迫力バトルにご期待ください。

※『もこかも東西対抗戦 -夏の陣-』と同日開催となります。

- 開催概要

【オプフェス2025 ~カードバトル編~】

・開催日時：2025年9月14日（日）開場11:00／開演11:30（約180分予定）

・会場：パルテノン多摩 大ホール（東京都多摩市落合2丁目35番地）

・出演：柏木べるくら、ちくのぼ、フルコン、towaco、川村壱馬(THE RAMPAGE)、Larkiz、ふぁんきぃ、ヒラ、みゃこ、RaMu

・内容：OPENRECの人気番組がカードゲームで白熱バトル！『Shadowverse: Worlds Beyond』や『Liar's Bar』、『トランプ対決』など、バラエティ豊かなカードゲーム対決が繰り広げられます。No.1を手にするのはどのチームか、白熱の結末をぜひご覧ください！

- チケット情報

チケット購入ページ e+（イープラス）URL：https://eplus.jp/opfes-cardbattle/(https://eplus.jp/sf/sys/comingsoon.html)

通常チケット：\5,000（税込）

PPV付チケット：\7,000（税込） ※先行抽選のみでの販売となります。

プレミアムチケット:\8,000(税込) ※先行抽選のみでの販売となります。

PPV付きプレミアムチケット:\10,000(税込) ※先行抽選のみでの販売となります。

・プレミアムチケット詳細

特典１.前方エリア席確約

特典２.非売品グッズ(詳細は後日発表予定)

※対決ルールなどの詳細は後日発表予定です

※開場・開演時間は変更になる可能性があります

・イベント公式情報：https://openrecnext.amebaownd.com/posts/57264693

・公式X（旧twitter）：https://x.com/OPENREC

- チケット販売スケジュール

【先行抽選】

受付：8月21日（木）17:00 ～ 8月28日（木）23:59

当落発表：8月30日（土）18:00

入金期間：8月30日（土）18:00 ～ 9月2日（火）21:00

【一般発売】

9月4日（木）18:00 ～ 開演まで

- 配信・PPV情報に関して

イベント本編に関してはOPENRECにて無料で配信いたします。

各チームの決起会やアフタートークなどの追加映像をPPVにて販売予定です。

（本編配信チャンネルやPPV詳細情報解禁は後日行います）

- PPV見逃し視聴期間

2025年10月19日（日）23：59まで（予定）

- 主催

OPENREC

- 問い合わせ先

【イベントに関する問い合わせ先】

OPENREC https://openrec.zendesk.com/hc/ja/requests/new

【チケットに関するお問い合わせ】

イープラスヘルプ http://eplus.jp/qa/(https://support-qa.eplus.jp/hc/ja)

- 株式会社OPENRECについて

所在地：東京都渋谷区代々木1ｰ24ｰ10 TSビル3階

代表者：代表取締役 兵頭陽

設立：2022年12月28日

事業内容：ライブ配信事業

企業サイト：https://openrec.co.jp/

「OPENREC.tv」サービスサイト：https://www.openrec.tv/

OPENREC公式X：https://x.com/OPENREC

OPENRECでは、題材をご提供いただける公式ゲームメーカー、持ち込み企画やイベントをお持ちの制作会社、出演をご希望の配信者、企業などのリクエストやご要望をお待ちしております。

その他コンテンツを彩ることにご協力いただけるスポンサーも常時募集しております。

お問い合わせはこちら： https://openrec.zendesk.com/hc/ja/requests/new