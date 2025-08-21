OPENREC人気番組がカードゲームで白熱バトルを繰り広げる！『オプフェス2025 ~カードバトル編~』が2025年9月14日（日）パルテノン多摩で実施決定！&先行抽選現地チケット販売開始！

写真拡大

株式会社OPENREC

株式会社OPENREC(東京都渋谷区、代表取締役:兵頭陽)は、2025年9月14日（日）、東京都多摩市の「パルテノン多摩 大ホール」にて、大人気ゲーム実況者たちが集結するイベント『オプフェス2025 ~カードバトル編~』を開催いたします。豪華出演者たちの迫力バトルにご期待ください。


※『もこかも東西対抗戦 -夏の陣-』と同日開催となります。






- 開催概要

【オプフェス2025 ~カードバトル編~】


・開催日時：2025年9月14日（日）開場11:00／開演11:30（約180分予定）


・会場：パルテノン多摩 大ホール（東京都多摩市落合2丁目35番地）


・出演：柏木べるくら、ちくのぼ、フルコン、towaco、川村壱馬(THE RAMPAGE)、Larkiz、ふぁんきぃ、ヒラ、みゃこ、RaMu


・内容：OPENRECの人気番組がカードゲームで白熱バトル！『Shadowverse: Worlds Beyond』や『Liar's Bar』、『トランプ対決』など、バラエティ豊かなカードゲーム対決が繰り広げられます。No.1を手にするのはどのチームか、白熱の結末をぜひご覧ください！



- チケット情報

チケット購入ページ e+（イープラス）URL：https://eplus.jp/opfes-cardbattle/(https://eplus.jp/sf/sys/comingsoon.html)


通常チケット：\5,000（税込）


PPV付チケット：\7,000（税込）　※先行抽選のみでの販売となります。


プレミアムチケット:\8,000(税込)　※先行抽選のみでの販売となります。


PPV付きプレミアムチケット:\10,000(税込)　※先行抽選のみでの販売となります。



・プレミアムチケット詳細


特典１.前方エリア席確約


特典２.非売品グッズ(詳細は後日発表予定)



※対決ルールなどの詳細は後日発表予定です


※開場・開演時間は変更になる可能性があります



・イベント公式情報：https://openrecnext.amebaownd.com/posts/57264693


・公式X（旧twitter）：https://x.com/OPENREC



- チケット販売スケジュール

【先行抽選】


受付：8月21日（木）17:00 ～ 8月28日（木）23:59


当落発表：8月30日（土）18:00


入金期間：8月30日（土）18:00 ～ 9月2日（火）21:00



【一般発売】


9月4日（木）18:00 ～ 開演まで



- 配信・PPV情報に関して

イベント本編に関してはOPENRECにて無料で配信いたします。


各チームの決起会やアフタートークなどの追加映像をPPVにて販売予定です。


（本編配信チャンネルやPPV詳細情報解禁は後日行います）



- PPV見逃し視聴期間

2025年10月19日（日）23：59まで（予定）



- 主催

OPENREC



- 問い合わせ先

【イベントに関する問い合わせ先】


OPENREC　https://openrec.zendesk.com/hc/ja/requests/new


【チケットに関するお問い合わせ】


イープラスヘルプ　http://eplus.jp/qa/(https://support-qa.eplus.jp/hc/ja)



- 株式会社OPENRECについて

所在地：東京都渋谷区代々木1ｰ24ｰ10　TSビル3階


代表者：代表取締役 兵頭陽


設立：2022年12月28日


事業内容：ライブ配信事業


企業サイト：https://openrec.co.jp/


「OPENREC.tv」サービスサイト：https://www.openrec.tv/


OPENREC公式X：https://x.com/OPENREC


OPENRECでは、題材をご提供いただける公式ゲームメーカー、持ち込み企画やイベントをお持ちの制作会社、出演をご希望の配信者、企業などのリクエストやご要望をお待ちしております。


その他コンテンツを彩ることにご協力いただけるスポンサーも常時募集しております。


お問い合わせはこちら： https://openrec.zendesk.com/hc/ja/requests/new