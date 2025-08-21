国内最大級の釣りアプリを運営するアングラーズが横須賀市と連携開始「アングラーズ釣船予約」クーポンがふるさと納税返礼品に登場

株式会社アングラーズ

国内最大級の釣りアプリ「ANGLERS（アングラーズ）」を運営する株式会社アングラーズ（本社：東京都町田市、代表取締役：若槻嘉亮）は、神奈川県横須賀市と連携し、「アングラーズ釣船予約」で利用できるクーポンをふるさと納税の返礼品として提供開始しました。クーポンは1,000円、3,000円、5,000円、10,000円、30,000円分の5種類を用意しており、寄附額に応じて選択できます。楽天ふるさと納税をはじめ、ふるさとチョイス、ふるなび、JRE MALL、ANAふるさと納税など各サイトで申し込みが可能です。

【楽天ふるさと納税】

■横須賀市の特長や魚種について

横須賀市は、東京湾と相模湾の2つの海に面し、アジ・タチウオ・マダイ・キハダなど、四季折々の魚が狙える「釣りのメッカ」として知られています。港から釣り場までの距離が近いため、船酔いのリスクが少なく、初心者や家族連れでも安心して船釣りを楽しめる点が大きな魅力です。

一方で、「どの船を選べばいいかわからない」「初心者でも大丈夫か」といった声もあり、今回のクーポン提供はそうした不安を解消する取り組みでもあります。

■「アングラーズ釣船予約」とは

釣りアプリ「ANGLERS（アングラーズ）」の情報を活用し、釣船やチャーターボート、渡船の予約がスマホで簡単にできるサービスです。釣りアプリ「ANGLERS」は17秒に1回釣果が投稿される釣り専用のSNSです。月間100万人以上のユーザーが訪れ、釣果情報の投稿や、釣り情報のコミュニケーションの場として活用されています。

アングラーズ釣船予約は、「電話での予約が面倒」「家からの距離がわからない」「初めての船釣りでどんな船やプランを予約したらいいのかわからない」など、釣り人の釣船予約までの課題をすべて解決すべくスタートしたサービスです。

予約方法は、プラン選択画面から乗船日と乗船人数を選択して予約をするだけ。スマホ一つで電話をすることなく釣船を予約できます。また、釣りアプリ「ANGLERS」に掲載されている約650万件の釣果から「今釣れている釣船」を探すことができます。2024年6月4日に

サービスリリース後一年足らずで累計11,000件以上の予約送信数を獲得しています。掲載店舗は関東圏中心の約150店舗から徐々に全国展開を実施し、2025年6月時点で400店舗を突破しました。

■ふるさと納税返礼品ラインナップ

「アングラーズ釣船予約」で釣船を予約する際に利用できるクーポンをふるさと納税の返礼品として提供開始しました。クーポンは1,000円、3,000円、5,000円、10,000円、30,000円分の5種類を用意しており、寄附額に応じて選択することができます。楽天ふるさと納税、ふるさとチョイス、ふるなび、JRE MALL、ANAふるさと納税など複数のポータルサイトを通じて申し込みが可能です。

横須賀市は首都圏からのアクセスが良く、信頼できる船宿とともに四季折々の魚を狙えるのが魅力で、初心者や家族連れからベテランまで幅広い層が楽しめます。 横須賀の海と地域にふれ、釣りを通じた“豊かな時間”を過ごすことができます。

横須賀市内で利用できる釣り船クーポン1,000円分：寄附額4,000円

https://item.rakuten.co.jp/f142018-yokosuka/akgy001/

横須賀市内で利用できる釣り船クーポン3,000円分：寄附額12,000円

https://item.rakuten.co.jp/f142018-yokosuka/akgy002/

横須賀市内で利用できる釣り船クーポン5,000円分：寄附額20,000円

https://item.rakuten.co.jp/f142018-yokosuka/akgy003/

横須賀市内で利用できる釣り船クーポン10,000円分：寄附額40,000円

https://item.rakuten.co.jp/f142018-yokosuka/akgy004/

横須賀市内で利用できる釣り船クーポン30,000円分：寄附額120,000円

https://item.rakuten.co.jp/f142018-yokosuka/akgy005/

※楽天ふるさと納税のほか、ふるさとチョイス、ふるなび、JREMALL、ANAのふるさと納税などで出品中。

■横須賀市 担当者様からのコメント

実は横須賀、港から『釣り場が近い』ことで、釣りの初心者の方に大変お勧めなんです。船に乗ってすぐにポイントにつくので、船酔いが心配の方も安心ですし、楽しむ時間をたっぷりととることが出来ます。ただ、横須賀の中でも、どこで釣れるのかがわからない…そこで、釣り好き界隈ではもはや当たり前の釣りアプリ「アングラーズ」の出番です。特に今年5月にリリースされた初心者の釣れない不安の解消に寄り添った“ヒートマップ”が本当に有難い機能となっております！そんな釣り初心者からベテランまで重宝する釣りアプリ「アングラーズ」で、誰でも簡単にスマートフォンで釣船を予約できる便利なシステムがふるさと納税に登場、必見です！

■アングラーズ担当者 コメント

相模湾と東京湾、どっちの海も楽しめる横須賀市は、釣船ごとに個性がいろいろ！

家族みんなで楽しめるアジ・キス・泳がせ釣りから、ちょっとテクニカルなカワハギ・イカ釣り、さらには上級者向けのキハダマグロ・カツオ狙いまで、釣りのスタイルもバリエーション豊かです。

このエリアはレンタル釣具も充実しているので、初心者さんやお子さん連れでも安心で「初心者歓迎！」の釣船もたくさんあります。

海を知り尽くした船長と一緒に、「釣り」というちょっと特別な体験で横須賀を思いっきり楽しんでください！

株式会社アングラーズについて

「釣りで人生を豊かに」をビジョンに掲げ、釣り人が共有し、繋がり、学び、購入できる環境を提供しています。釣り専用アプリ「ANGLERS」や、スマホで簡単に釣船予約ができる「アングラーズ釣船予約」など、釣り人同士が信頼できる情報を共有し合い、自然に繋がり合える場所をつくり、釣り人が釣りにより熱中しその熱量を伝播する環境を実現します。

会社概要

商号：株式会社アングラーズ

所在地：東京都町田市森野1丁目36－11 WALD136 3F

設立：2012年10月

代表者：若槻嘉亮

資本金：8億1453万5694円（資本準備金含む）

事業内容： 釣り専用SNS「ANGLERS」の企画・開発・運営、その他関連事業

URL： https://corp.anglers.jp

釣りアプリ「ANGLERS」：https://anglers.jp

アングラーズ釣船予約：https://ships.anglers.jp

アプリダウンロード：https://app.adjust.com/1m2zcpw0

・代表 若槻嘉亮（わかつき ひろあき）プロフィール

2005年に高知大学理学部卒業後、SGシステムIT企画部に入社。佐川急便基幹系システムの企画、プロジェクトマネジメントなどに従事。起業してCEOに就任後も、JAVAによるAndroid開発や、Ruby on Railsによるウェブサイトの開発にも従事。WEBの動線設計、インフラ構築なども手掛ける。最大の武器は覚悟。

＜本件に関するお問い合わせ＞

株式会社アングラーズ 広報：岩田

E-mail：pr@anglers.jp