【開催報告】第90回勉強会 大学の補助金・助成金獲得戦略 主催：日本の医療の未来を考える会

物価の高騰や医師の働き方改革による人手不足で、経営環境が悪化している医療機関は少なくないと言われる。深刻化する少子化の他、技術革新やデジタル化に対応する為の経営基盤強化が進まず苦慮している病院経営者も多いだろう。そうした時に頼りになるのが、国や自治体による補助金や助成金等の支援だが、どの様な制度が有るのか分からず、申請も煩雑で中々支援を受けられないといった声も聞かれる。7月23日の「日本の医療の未来を考える会」では、経済産業省出身の内閣官房参与である間宮淑夫氏に、大学や病院に対する補助金等の公的支援を獲得するにはどうすれば良いのか、情報収集の方法や獲得に向けての戦略等について講演して頂いた。

▼ 講演の事後報告記事は、月刊『集中』9月号（8月31日発行）に掲載致します。

日本の医療の未来を考える会のホームページ http://www.iryounomirai.com/

月刊『集中』ホームページ https://www.medical-confidential.com/

「日本の医療の未来を考える会」とは

対象：国会議員、病院経営者、大学医学部教授、医師、医療関連企業（部長職以上）

内容及び構成：毎月医療に関する幅広い事案の1 テーマを取り上げ有識者による講演を行い、自由な意見交換を行う

開催：毎月第3水曜日（約2時間、懇親会を含む）開催（8 月・12 月は休会）

会場：衆議院議員会館（東京都千代田区永田町）

講師：有識者、関係省庁などからテーマ別に招聘

会費：医療機関・官公庁・大学関係者は無料。企業は会員のみ（体験参加有）

主催・事務局：集中出版株式会社

共催：University Cambridge Japan Consulting Supervisor

企業会員入会をご検討の方はこちら＞＞＞ https://form.run/@nyukai-toiawase(https://form.run/@nyukai-toiawase)

医療情報誌 月刊『集中』とは

病院経営者・理事長・院長を始め、医師など医療従事者に特化した読者層を誇り、病院の経営戦略や厚生行政、医薬品・医療機器メーカーの動向から国内外の政治や経済、社会・文化の情報まで網羅した総合医療情報誌です。定期購読による直販方式の為、一般の書店ではお求めになれません。

【媒体概要】

媒体名：集中／Medical Confidential

定 価：年ぎめ購読料18,000円（税込1冊1,500円）

判 型：B5判

発売日：毎月末

【定期購読のお申込】

https://www.medical-confidential.com/subscription/

集中出版グループについて

▲ 月刊『集中』8月号集中出版株式会社：医療情報誌『集中』の発行

月刊『集中／Medical Confidential』（2008年4月創刊）を発行。医療従事者・医療関連企業の経営者に有益な情報の提供、及び医療機関等からの情報発信を行う。その他、

・出版物の企画、制作、コンサルティング

・広告宣伝の企画、広告代理業

・健康および医療情報、経営にに関するコンサルティング

・シンポジウム・セミナーの開催・運営 等

URL： https://www.medical-confidential.com/

集中出版株式会社：「癒しと安らぎの環境」フォーラムの運営

日野原重明先生を名誉会長、岩崎榮先生を会長として建築家の安藤忠雄先生、写真家の稲越功一氏、東京大学の建築学教授の長澤泰先生など20名のメンバーと共に「アートや音楽を取り入れる事で医療施設を癒しと安らぎの環境」になって欲しいと2002年から開始した活動。癒しと安らぎの環境作りに熱心に取り組む医療法人を顕彰するために「癒しと安らぎの環境賞」を創設し、多大な社会貢献をなした医師、医療従事者に対し感謝の意を表し、毎年「医療集中大賞」を顕彰。

University Cambridge Japan Consulting Supervisor：日英医学交流

2018年より英国ケンブリッジ大学との日英医学交流等を開始。「University Cambridge Japan Consulting Supervisor」として、教育プログラムや留学支援等を実施。2022年8月26日、ケンブリッジオフィス開設。

日本オフィス：

東京都港区赤坂3-5-5ストロング赤坂ビル６F

UKオフィス：

Suite 219 23 King Street Cambridge CB1 1AH UK

First Floor Office, 3 Hornton Place, Kensington, London, W8 4LZ UK