絶滅危機のビデオテープを今こそ再生！子どもの成長記録、青春の全力バレー、夫婦の馴れ初め…忘れかけていた思い出たちが眠っていた！タイムスリップハートフルバラエティ「さよならビデオ」。

『さよならビデオ』番組内容

東海テレビ放送株式会社メインビジュアル

経年劣化、カビの発生…ビデオテープの寿命が迫る「2025年問題」。このままでは、あなたの大切な映像が永遠に見られなくなるかもしれない…。

そんなビデオを救うべく、再生機を持った番組スタッフが現場へ急行！ご家庭に眠るＶＨＳ・８ミリ・ミニDVを“今だからこそ”再生する！子どもの成長記録、青春の全力バレー、夫婦の馴れ初め…探してみると、忘れかけていた思い出たちが眠っていた！再生ボタンを押した瞬間、あなたの“あの頃”もよみがえる？タイムスリップハートフルバラエティ「さよならビデオ」。

絶滅危機のビデオテープを振り返るのは、霜降り明星せいやとハシヤスメ・アツコ！そして、番組ではビデオ映像をデジタル化し救出！「思い出データ」として、せいやが新たな名前を授ける！！

▼成人式を迎える前に見たい「長男＆次男 １歳ビデオ」。撮影者は愛情爆発お母さん！

▼街の未来を考えるシティアイデンティティ委員会！アメリカ研修の映像は予測不能なハチャメチャ展開！？

▼３７年ぶりの同級生と見る ほろ苦い青春！高校最後の全力バレー！

▼夫婦でバンド活動！馴れ初めとなった奇跡のライブ映像が残っていた！

さらに、せいやの実家から届いた秘蔵ビデオも初公開！！

「せ、せ、せいや」誕生の瞬間が？！

あなたのビデオテープも救いたい！タイムスリップハートフルバラエティが始まる！

出演者コメント

○霜降り明星 せいや コメント

ビデオテープが見られなくなる前に救出する、めっちゃいい番組です！

心が温かくなるビデオから、「なに見せられてんの？」って笑っちゃうビデオまで、本当にお宝映像だらけでした。ビデオを見なくなった今、データで残してくれるって、まさに救済番組やなって思います。僕も実家のビデオを思わず提出しちゃいました！次回は、他の芸能人の秘蔵ビデオを救出するっていうのもやってみたいですね！この番組、みえました…全国へもっていきましょう！見たい・残したいビデオがこの世にある限り、「さよならビデオ」が思い出を救出します！

〇ハシヤスメ・アツコ コメント

昭和・平成の映像が流れてきて、すごく懐かしい気持ちになりました！知らない人のビデオテープなのに、なぜかうるっときたり、爆笑しちゃう映像が見られて、収録中ずっと楽しかったです。

「さよならビデオ」、必ず“ビデオテープの存在”を思い出す番組です！救わないといけないビデオが、まだまだたくさんあるはずです！！

『さよならビデオ』番組情報

■放送日時

8月24日（日）16時30分～17時25分

■出演者

MC：霜降り明星せいや

ゲスト：ハシヤスメ・アツコ

ナレーター：佐藤ミケーラ倭子

■スタッフ

総合演出：八津川真帆

企画・プロデューサー：後藤慎介

■配信

TVer・Locipoにて無料見逃し配信予定