【ピンクリップ100本テスト】 人気プチプラブランドから見つけた「本当に買うべき一本」を大発表!!（LDK the Beauty 2025年10月号）

株式会社晋遊舎おすすめのピンクリップを探すため100製品を検証！ どれを買うべきか迷ったらコレ!!誰でもイマドキ美ツヤリップになれるピンクカラーを調査！

世の中にはピンクリップがあふれている！ ピンクの種類も多いし、どれを買っていいのかわからない人も多いのでは？ そこで人気プチプラブランドの新作＆新色中心に100本を実際に試して、今買うべき一本を探しました。

PR TIMESでは高評価を得た11製品を厳選してご紹介します。

評価項目はこちら▼

- 仕上がり：5点満点- 落ちにくさ：5点満点- 使用感：5点満点誰でもイマドキ美ツヤ血色リップになれる「ピンクリップ11選」どんなメイクにも合う神リップ！ ナチュラルなツヤ感でもとの唇を底上げ【美ツヤピンクリップ・ベストバイ】ウェイクメイク ウォータフル グロウティント（カラー／03）

価格：1650円

シアーな質感で唇に溶け込んで、美しい仕上がりに。もとの唇の色で発色に差はありますが、誰でも似合いやすい色みです。サッと塗ってもキレイに見えると使用感も好評でした。

今っぽさ満点のうるツヤピンクです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/365_1_1ba4615ecb519c87ce58766afee51a5c.jpg?v=202508220556 ]

自然なツヤ感でひと塗りで美リップが叶う【ローズピンクリップ・ベストバイ】オペラ リップティントN（カラー／21）

価格：1760円

人工的すぎないツヤと色みで、すっぴんからキレイな唇の印象に。ピンクの色みのバランスが絶妙で、トレンド感もバッチリです。口角にフィットする形状で、キワまで塗りやすい点も◎。

唇にナチュラルになじむローズピンクです。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/365_2_35789f7db70812c87e100beee9e3dc82.jpg?v=202508220556 ]

色＆ツヤで唇をキレイに補整します【くすみピンクリップ・ベストバイ】デイジードール リップ スティーラー（カラー／07）

価格：1980円

見た目は青みが強めですが、発色はふんわりピンク。シアーすぎず唇の色ムラを補整し、形もキレイに見せられます。なめらかなスティックで塗りやすく、色もしっかり密着しました。

やさしいピンクに発色します。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/365_3_c1b9489b086a48f120b474c1e7853411.jpg?v=202508220556 ]

ラメがかわいいオペラの新色でふっくらツヤツヤ唇が爆誕【ベビーピンクリップ・ベストバイ】オペラ グロウリップティント（カラー／305）

価格：1980円

血色感のあるベビーピンクで、浮かずに肌になじみます。パン食べ後も、ラメが汚く落ちることなく色みをキープできました。

血色感が引き立つふわっとピンクです。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/365_4_56940847887b142e3f3f7d51e7032ce0.jpg?v=202508220556 ]

ピンク×赤×紫の絶妙カラー！ なじみのいいシアー感が◎【A評価】fwee ピンクオブセッションステイフィットティント（カラー／G09）

価格：1760円

甘すぎないライチピンクが大人でも使いやすいです。落ち検証後もツヤが残りました。

じゅわっと赤みを帯びました。

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/365_5_d01469d5a974436dafe5735577d3a374.jpg?v=202508220556 ]

やりすぎないツヤが絶妙！ 大人っぽニュアンスピンク【A評価】fwee ピンクオブセッションステイフィットティント（カラー／G04）

価格：1760円

うるおい感のあるぷるんとしたツヤが◎です。パン食べ後も変わらず、落ちにくさも優秀でした。

モーヴ寄りのくすみピンクに発色します。

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/365_6_64f33f59c73bfeebd0edc90c2418a297.jpg?v=202508220556 ]

人を選ばず美唇をつくる青みピンク【A評価】ウェイクメイク ウォータフル グロウティント（カラー／07）

価格：1650円

シアーな青みともとの唇の色が相まって、赤っぽく発色。落ちにも強さを発揮！

青みを感じるニュアンスカラーです。

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/365_7_6c62c0cec25c9f343ba03f63389f242c.jpg?v=202508220556 ]

季節を問わずに活躍するミルキーピンク【A評価】キス リップアロー（カラー／09）

価格：1980円

顔色を明るく見せるミルキーピンク。アウトラインが塗りやすいと好評でした。

落ち着いたサテン系のツヤです。

[表8: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/365_8_2649df9f11c4181b51a31d9be2c3b30f.jpg?v=202508220556 ]

美人度UPするプラムカラー！【A評価】コーラルヘイズ グロウロック ゼリーティント（カラー／115）

価格：1850円

唇の色素に似た色なので青みなのにナチュラル。落ちも目立たず汚くなりません。

唇になじんでやさしく発色します。

[表9: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/365_9_44ad3c548acd1bd76365333f41b41ff2.jpg?v=202508220556 ]

ツヤも色みもベーシックに使いやすい【A評価】ブレイ シングロウティント（カラー／03）

価格：1650円

定番に使いやすいベージュピンク。落ち方も部分的で色抜けせずにキレイです。

青みがかったベージュがイマドキです。

[表10: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/365_10_c00a501f3bb540a6af4707669c5bd8be.jpg?v=202508220556 ]

ベージュ系の色みで色や立体感を整えます【A評価】ラカ ボンディング グロウリップ スティック（カラー／＃219）

価格：2090円

色み、ツヤ感、補整力、すべてのバランスがちょうどよいです。塗りやすさも◎でした。

シアーな発色のミュートピンクです。

[表11: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/365_11_4d287302addf3cdf16b1f5966949eedc.jpg?v=202508220556 ]

「認証」マークは編集部が認めた製品の証！

“使う人目線”の厳しいテストの結果、編集部が “本当におすすめできる” と認めた製品に認証マークを付与しています。いくらお金を積んでも手に入らないこのマークは、受賞企業様の商品販促としてご活用いただいています。

★認証マークに関するお問い合わせは、本リリース最後に記載のマーケティング事業部まで

LDK the Beautyとは

広告・タイアップなし、編集部と専門家があらゆる製品を“使う人目線”で徹底検証。読者のことだけを考えた「正直な評価」をお伝えする雑誌です。



【媒体概要】

媒体名：LDK the Beauty

発行日：毎月22日

発行元：株式会社晋遊舎

（東京都千代田区神田神保町1-12）

晋遊舎公式サイト：https://www.shinyusha.co.jp/

※リリース内に掲載の文章・画像等の無断転載及び複製等の行為はご遠慮ください。高評価認証マークについてのお問い合わせは、本リリース最後に記載のマーケティング事業部までお願いいたします。

