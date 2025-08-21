【ピンクリップ100本テスト】 人気プチプラブランドから見つけた「本当に買うべき一本」を大発表!!（LDK the Beauty 2025年10月号）
おすすめのピンクリップを探すため100製品を検証！ どれを買うべきか迷ったらコレ!!
誰でもイマドキ美ツヤリップになれるピンクカラーを調査！
世の中にはピンクリップがあふれている！ ピンクの種類も多いし、どれを買っていいのかわからない人も多いのでは？ そこで人気プチプラブランドの新作＆新色中心に100本を実際に試して、今買うべき一本を探しました。
評価項目はこちら▼
- 仕上がり：5点満点
- 落ちにくさ：5点満点
- 使用感：5点満点
誰でもイマドキ美ツヤ血色リップになれる「ピンクリップ11選」
どんなメイクにも合う神リップ！ ナチュラルなツヤ感でもとの唇を底上げ
【美ツヤピンクリップ・ベストバイ】ウェイクメイク ウォータフル グロウティント（カラー／03）
価格：1650円
シアーな質感で唇に溶け込んで、美しい仕上がりに。もとの唇の色で発色に差はありますが、誰でも似合いやすい色みです。サッと塗ってもキレイに見えると使用感も好評でした。
今っぽさ満点のうるツヤピンクです。
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/365_1_1ba4615ecb519c87ce58766afee51a5c.jpg?v=202508220556 ]
自然なツヤ感でひと塗りで美リップが叶う
【ローズピンクリップ・ベストバイ】オペラ リップティントN（カラー／21）
価格：1760円
人工的すぎないツヤと色みで、すっぴんからキレイな唇の印象に。ピンクの色みのバランスが絶妙で、トレンド感もバッチリです。口角にフィットする形状で、キワまで塗りやすい点も◎。
唇にナチュラルになじむローズピンクです。
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/365_2_35789f7db70812c87e100beee9e3dc82.jpg?v=202508220556 ]
色＆ツヤで唇をキレイに補整します
【くすみピンクリップ・ベストバイ】デイジードール リップ スティーラー（カラー／07）
価格：1980円
見た目は青みが強めですが、発色はふんわりピンク。シアーすぎず唇の色ムラを補整し、形もキレイに見せられます。なめらかなスティックで塗りやすく、色もしっかり密着しました。
やさしいピンクに発色します。
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/365_3_c1b9489b086a48f120b474c1e7853411.jpg?v=202508220556 ]
ラメがかわいいオペラの新色でふっくらツヤツヤ唇が爆誕
【ベビーピンクリップ・ベストバイ】オペラ グロウリップティント（カラー／305）
価格：1980円
血色感のあるベビーピンクで、浮かずに肌になじみます。パン食べ後も、ラメが汚く落ちることなく色みをキープできました。
血色感が引き立つふわっとピンクです。
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/365_4_56940847887b142e3f3f7d51e7032ce0.jpg?v=202508220556 ]
ピンク×赤×紫の絶妙カラー！ なじみのいいシアー感が◎
【A評価】fwee ピンクオブセッションステイフィットティント（カラー／G09）
価格：1760円
甘すぎないライチピンクが大人でも使いやすいです。落ち検証後もツヤが残りました。
じゅわっと赤みを帯びました。
[表5: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/365_5_d01469d5a974436dafe5735577d3a374.jpg?v=202508220556 ]
やりすぎないツヤが絶妙！ 大人っぽニュアンスピンク
【A評価】fwee ピンクオブセッションステイフィットティント（カラー／G04）
価格：1760円
うるおい感のあるぷるんとしたツヤが◎です。パン食べ後も変わらず、落ちにくさも優秀でした。
モーヴ寄りのくすみピンクに発色します。
[表6: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/365_6_64f33f59c73bfeebd0edc90c2418a297.jpg?v=202508220556 ]
人を選ばず美唇をつくる青みピンク
【A評価】ウェイクメイク ウォータフル グロウティント（カラー／07）
価格：1650円
シアーな青みともとの唇の色が相まって、赤っぽく発色。落ちにも強さを発揮！
青みを感じるニュアンスカラーです。
[表7: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/365_7_6c62c0cec25c9f343ba03f63389f242c.jpg?v=202508220556 ]
季節を問わずに活躍するミルキーピンク
【A評価】キス リップアロー（カラー／09）
価格：1980円
顔色を明るく見せるミルキーピンク。アウトラインが塗りやすいと好評でした。
落ち着いたサテン系のツヤです。
[表8: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/365_8_2649df9f11c4181b51a31d9be2c3b30f.jpg?v=202508220556 ]
美人度UPするプラムカラー！
【A評価】コーラルヘイズ グロウロック ゼリーティント（カラー／115）
価格：1850円
唇の色素に似た色なので青みなのにナチュラル。落ちも目立たず汚くなりません。
唇になじんでやさしく発色します。
[表9: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/365_9_44ad3c548acd1bd76365333f41b41ff2.jpg?v=202508220556 ]
ツヤも色みもベーシックに使いやすい
【A評価】ブレイ シングロウティント（カラー／03）
価格：1650円
定番に使いやすいベージュピンク。落ち方も部分的で色抜けせずにキレイです。
青みがかったベージュがイマドキです。
[表10: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/365_10_c00a501f3bb540a6af4707669c5bd8be.jpg?v=202508220556 ]
ベージュ系の色みで色や立体感を整えます
【A評価】ラカ ボンディング グロウリップ スティック（カラー／＃219）
価格：2090円
色み、ツヤ感、補整力、すべてのバランスがちょうどよいです。塗りやすさも◎でした。
シアーな発色のミュートピンクです。
[表11: https://prtimes.jp/data/corp/17263/table/365_11_4d287302addf3cdf16b1f5966949eedc.jpg?v=202508220556 ]
