[EDEN JAPAN ADULT EXPO 2026開催決定]

2026年5月27日（水）～29日（金）の3日間、東京流通センターにて、日本国内最大級のアダルト業界総合展示会「EDEN JAPAN-ADULT EXPO 2026」を開催します。

エデンジャパン株式会社（本社：東京都新宿区、取締役：岩崎 浩）

協同主催：HAO YU GROUP

性病相談ラボ アドバイザー就任 & 夕焼け大衆と共催する“公式アンバサダー”オーディション始動

本イベントには国内外から約250ブランドが集結し、来場者数はおよそ2万人を見込んでいます。

(公式サイト) https://www.edenadultexpo.jp

あわせて、市民団体「性病相談ラボ」が本イベントの公式アドバイザーに就任し、性感染症に関する啓発・対策活動を実施します。

さらに、業界誌「夕焼け大衆」との共同企画として、公式アンバサダー就任を懸けた全国規模のオーディションを開催することが決定しました。

１. EDEN JAPAN-ADULT EXPO 2026

開催概要

開催日：2026年5月27日（水）～5月29日（金）

会場：東京流通センター（東京都大田区）

出展規模：約250ブランド

来場見込み：約2万人

BtoBに特化したビジネス商談会

主催：エデンジャパン株式会社/HAO YU GROUP

公式サイト：https://www.edenadultexpo.jp

２. 性病相談ラボ アドバイザー就任

性病相談ラボ（代表：山北氏）は、風俗・AV業界における性感染症対策や啓発活動を行う市民団体として、イベント公式アドバイザーに就任。

会期中は来場者・出展社に向けた感染症予防情報の提供、検査案内、啓発ブース運営を行い、安全で健全なイベント運営を支援します。

山北氏 コメント

「アダルト業界の健全化と安全確保は、今後の発展に不可欠です。出展社と来場者が安心できる環境をつくるため、全力でサポートします。」

３. 夕焼け大衆 × EDEN JAPAN-ADULT EXPO 公式アンバサダーオーディション

応募資格：年齢・経験不問（詳細は特設サイト参照）

選考プロセス（概要）：

書類・写真選考、読者＆Web投票（CAMPFIRE活用予定）、最終審査

特典：2026年度「EDEN JAPAN-ADULT EXPO」公式アンバサダー就任・広報活動・イベント出演権

「夕焼け大衆」特集掲載

※詳細スケジュールや応募方法は別途プレスリリースで発表予定

本件に関するお問い合わせ先

エデンジャパン株式会社 広報部

所在地：東京都新宿区

取締役：岩崎 浩

Email：info@edenjapan.co.jp

※本プレスリリース内容は発表日時点のものであり、今後変更となる可能性があります。

詳細はURLにてご確認いただけます。

【開催目的】

私たちEDEN JAPANは、このアダルトグッズの国際的商談展を行うことで、日本アダルト業界の成長、及び活性化を目指しております。

【開催背景】 日本アダルト業界はアジアの中では寛容な産業ですが、世界から見た際には、まだまだ成長過程の市場だと思います。日本のアダルトグッズ産業を拡大・活性化することでアダルト業界全ての企業が成長発展し、今後はもっとオープンに皆が、安心して気軽に手をだせれる業界にしていきたいと願い、5年後10年後の産業飛躍の為に、今回の開催に至りました。

【主催者からの懇願】

日本のアダルトグッズ産業を発展させることで、より性病をなくし、健全な日本へ！

業界の成長と発展の為、何卒、お力添えの程、宜しくお願い申し上げます。

https://edenjapan.co.jp(https://edenjapan.co.jp)

取締役 岩崎 浩