「ＭＳＣジャパン・アワード ２０２５」を受賞

イオン株式会社

イオンは８月２１日、持続可能な漁業を行う漁業者を認証する制度の運営機関であるＭＳＣ（Ｍａｒｉｎｅ Ｓｔｅｗａｒｄｓｈｉｐ Ｃｏｕｎｃｉｌ／本部 ロンドン）の日本事務所ＭＳＣジャパンが主催する「ＭＳＣジャパン・アワード ２０２５」にて、小売部門のアワードを受賞しました。

（左） 一般社団法人 ＭＳＣジャパン プログラム・ディレクター 石井 幸造（いしい こうぞう）氏（中央）イオンリテール株式会社 水産商品部長 岸岡 清和（きしおか きよかず）（右） ＭＳＣアジア太平洋地域ディレクター パトリック・カレオ 氏

イオンは、「水産資源は枯渇資源ではなく再生資源である」という信念のもと、２００６年から持続可能な漁業に関する国際的な認証であるＭＳＣ「海のエコラベル」付き商品の販売を開始しています。現在、刺身や切身など生鮮魚のほか、煮付けやフライ（冷凍）など３０魚種４４品目※１）まで販売を拡大しています。

このたび当社は、昨年に続き、ＭＳＣ「海のエコラベル」付き商品の２０２４年度 国内販売重量※２）が最も大きかった小売企業として、「ＭＳＣジャパン・アワード ２０２５」（小売部門）を受賞しました。

イオンは今後も、持続可能な水産物をはじめ、環境に配慮した商品の販売を拡大することで、お客さまに買物を通じて貢献いただける環境負荷低減の取り組みを推進してまいります。

ＭＳＣ「海のエコラベル」紹介サイト

https://www.msc.org/jp/what-we-are-doing/what-does-the-blue-msc-label-mean-JP

※１：イオンのプライベートブランドであるトップバリュ商品。（２０２５年４月時点）

※２：各事業者の販売量を集計したデータに基づき、一般社団法人 ＭＳＣジャパンが算出。

以上