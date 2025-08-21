松戸市医師会会長が語る、地域に根ざした医療のあり方とは ─『ドクターズ・ファイル』が特集記事を公開

株式会社ギミック

クリニックのDX化によって地域医療サービスの向上に貢献する、株式会社ギミック（本社：東京都渋谷区、代表取締役：横嶋 大輔、以下「当社」）は、地域医療情報サイト「ドクターズ・ファイル」マイタウンニュースに、松戸市医師会・川越正平会長のインタビュー記事を掲載いたしました。

ファミリー層や高齢者など多世代が混在し、人口の増加も進む松戸市。この街のめまぐるしい変化に対応すべく、松戸市医師会は医療体制の充実に取り組んできました。

中でも小児医療においては、市と連携して「松戸市夜間小児急病センター」を開設。流山市医師会とも協力し、広域で診察数の増加に対応しています。また、医療的ケア児が希望に応じて普通学級を選べるよう、学校に看護師などを配置。きめ細かな医療的支援を行ってきました。

さらに、同会では市民一人ひとりがかかりつけ医を持つことを推奨。健康はお金では決して買えない、かけがえのないもの。だからこそ、日頃から信頼できる医師に相談できることの大切さを啓発しています。

医師会特集記事はこちら :https://doctorsfile.jp/special/090/matsudo/

松戸市医師会の主な取り組み

■在宅医療・介護連携支援センター

医療・介護連携ICTの整備や在宅医療の支援を実施する施設。市内の医療・介護・福祉機関、さらには行政が手を携え、誰もが安心して暮らせる地域づくりに取り組んでいる。

■松戸まちっこプロジェクト

同会の医師が市内の小中学校で、がん・認知症・感染症などをテーマとした出張授業を行っている。地域の医療リテラシー向上に向け、子どもが学習内容を家族に伝える宿題も用意。

■松戸市夜間小児急病センター

同会の小児科医師が中心となり、0歳から中学3年生までの内科疾患に対応する夜間診療を実施。薬剤師会や行政、総合医療センターとも連携し急病対応システムを構築している。

「ドクターズ・ファイル」とは

「ドクターズ・ファイル」は、身体の症状・悩みに合わせ、全国のクリニック・病院、ドクターの情報を調べることができる地域医療情報サイトです。診療科目、地域、沿線・駅、診療時間、医院の特徴といった情報からだけではなく、気になる症状、病名、検査名などからも、最適なクリニック・病院、ドクターを探すことができます。「ドクターズ・ファイル」では全国のドクターの想いを編集部が直接取材し、診療方針や医療の道を志したきっかけ、専門としている治療や検査などを紹介しています。医師への総取材数は3万件にのぼる、日本最大級のクリニック情報サイトです。

https://doctorsfile.jp/

会社概要

株式会社ギミック

代表取締役社長 兼 社長執行役員 CEO：横嶋 大輔

本社：東京都渋谷区南平台町2番17号 A-PLACE渋谷南平台3階・5階（総合受付）・7階

https://www.gimic.co.jp/

代表の横嶋大輔が株式会社リクルートフロムエー（現・株式会社リクルート）入社後、商品企画部長、営業企画部長を歴任した後、2003年に社内独立制度を利用し、起業。クリニックのDX化によって、最も身近な地域の医療サービスの向上に貢献し、新医療文化の創造を目指しています。地域医療情報サイト「ドクターズ・ファイル」をはじめ、クリニック専用の情報共有アプリ「ドクターズ・ファイル メディパシー」、クリニック・医療機関に特化した人材マネジメントシステム「ドクターズ・ファイル クリニコ」、医療機関従事者向け求人メディア「ドクターズ・ファイル ジョブズ」などを展開。

ドクターズ・ファイル： https://doctorsfile.jp/

ドクターズ・ファイル メディパシー： https://medipathy.doctorsfile.jp/

ドクターズ・ファイル クリニコ： https://clinico.doctorsfile.jp/

ドクターズ・ファイル ジョブズ： https://doctorsfile.jp/jobs/