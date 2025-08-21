韓国発〈pesade（ペサドゥ）〉POP UP STORE開催。2025年8月22日（金）～8月31日（日）｜CABaN 福岡店
CABaN福岡にて〈pesade〉の世界観を体感できるポップアップストア
CABaN福岡で出会う〈pesade〉の世界
CABaN 福岡店にて、2025年8月22日（金）から8月31日（日）まで、韓国発のフレグランスブランド〈pesade（ペサドゥ）〉POP UP STOREを開催いたします。
〈pesade〉は、最上級の原料と精緻なクラフツマンシップを駆使し、時代を超えて愛される香りを追求するフレグランスブランド。香水をはじめ、ボディケアやホームフレグランスなど、日常に寄り添いながら特別な体験をもたらすアイテムを幅広く展開しています。
今回のポップアップでは、ブランドを象徴するオードパルファムの他、ハンドクリームやボディウォッシュなども揃い、〈pesade〉の世界観を五感で楽しんでいただけます。
詳細を見る :
https://store.tomorrowland.co.jp/news/detail/?article_id=979829&utm_source=prtimes&utm_medium=link&utm_campaign=prtimes_caban_pesade_20250822
Eau de Parfum 100ml Mid Mountain \24,090 (tax in)
Eau de Parfum 100ml In Hindsight \24,090 (tax in)
Hand Cream 50ml The New Error \2,970 (tax in)
Hand&Body Wash 250ml Mid Mountain \4,950 (tax in)
ブランドについて｜pesade（ペサドゥ）
〈pesade〉は創業者兼クリエイティブディレクターのグラフィックアーティスト Mok Young-kyo（モク・ヨンギョ）によって、2022年にソウルで設立されたフレグランスブランド。
韓国のファッション、空間デザイン、ブランド戦略など多様な分野で活躍するリーダーたちによって牽引され、国内外のアーティストや調香師とのコラボレーションを通じてブランドのアイデンティティをさらに磨き続けています。
韓国・ハンナムに1号店を構え、続く2号店をソンスにオープン。
特典情報
〈 pesade 〉 数量限定ノベルティ
期間中 \15,000（税込）以上ご購入のお客様に〈pesade〉オリジナルトートバッグをプレゼント（数量限定、先着順）。
ご購入者先着100名様には〈pesade〉オリジナルショッピングバッグで商品をお渡しします。
開催情報
pesade POP UP STORE
開催期間：2025年8月22日（金）～8月31日（日）
開催店舗：CABaN 福岡店(https://store.tomorrowland.co.jp/storelocator/store-detail/?id=000001058)
住所：福岡市中央区大名1-14-6 1F・2F
営業時間：11:00～20:00
TEL：092-739-8820
Instagram：@caban_fukuoka(https://www.instagram.com/caban_fukuoka/?hl=ja)