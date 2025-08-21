「みんなの！澄みきる瞬間 The MOVIE」をYouTubeで公開

アサヒ飲料株式会社

アサヒ飲料株式会社（本社 東京、社長 米女太一）は、生田絵梨花さんとSHISHAMOのコラボレーションバンド“IKUSHAMO”の活動などをまとめた総集編動画「みんなの！澄みきる瞬間 The MOVIE」をアサヒ飲料の公式YouTubeで8月21日から公開します。

「みんなの！澄みきる瞬間 The MOVIE」は、本年の『三ツ矢サイダー』のテーマソングである『明日も (IKUSHAMO Ver.）』の音源を使用し、さまざまな人が好きなことに無我夢中で取り組んだ後の満たされた気持ち良い「澄みきる瞬間」を集めた動画です。“IKUSHAMO”の初めてのレコーディングからCM撮影、そして7月に開催した『三ツ矢サイダー』 Presents「澄みきる！夏のIKUSHAMO トーク&ライブ」に加え、多数のインフルエンサーやお客さまの「澄みきる瞬間」を切り取り、1本の動画を作成しました。本動画の公開を通じて「澄みきる瞬間」には『三ツ矢サイダー』がぴったりであることを訴求します。

「みんなの！澄みきる瞬間 The MOVIE」：https://www.youtube.com/watch?v=tXM4ieowb2c

■“IKUSHAMO”が出演した『三ツ矢サイダー』 Presents「澄みきる！夏のIKUSHAMO トーク&ライブ」

生田絵梨花さんとSHISHAMOのコラボレーションバンド“IKUSHAMO”が出演する三ツ矢サイダー Presents 「澄みきる！夏のIKUSHAMO トーク&ライブ」を7月24日にTOKYO FMホールにて開催しました。CM内での熱唱や、3月28日の「三ツ矢の日」の楽曲配信にて話題となった『明日も(IKUSHAMO Ver.)』を観客の前で初披露し、会場を盛り上げました。TVCM「#バンドに夢中」編にちなみ、ライブ参加者を交えた2WAY企画「＃〇〇に夢中！ みんなの澄みきる瞬間あつめてみた！」も実施し、会場は一体感に包まれました。

Photo：田中伸弥

今回のライブ実現に対して、SHISHAMOは「私たちの間に生田さんがいるフォーメーションが素敵です」と話しました。今回のライブでアコースティックギターの生演奏が初披露となった生田さんは、自身のギターを持って参加し「SHISHAMOのライブを袖で見ていたのですが、袖からはみ出してしまうくらい楽しいライブでした。今、私がお二人の間にいられることが夢のような気持ちです」と思いを述べました。

Photo：田中伸弥Photo：田中伸弥

■登壇者情報

〈生田絵梨花〉

1997年1月22日生まれ。ドイツ出身。乃木坂46の中心メンバーとして活躍し、2021年に卒業。「ロミオ＆ジュリエット」、「レ・ミゼラブル」、「モーツァルト！」など、数々の名作ミュージカルでの活躍に加え、映画『コンフィデンスマンJP 英雄編』（22年）や『Dr.コトー診療所』（22年）、映画『ウィッシュ』（23年）、TVドラマ「PICU 小児集中治療室」（22年）、TVドラマ「こっち向いてよ向井くん」（23年）、TVドラマ「アンメット ある脳外科医の日記」（24年）と数々の話題作への出演を続け、TVドラマ「素晴らしき哉、先生！」（24年）では地上波連続ドラマ初主演に抜擢。同年に歌手としてソロビューを果たし、多彩なジャンルで魅力を発揮し人気を博し続け、今年6月からは全国ツアーを開催している。直近の出演作には、特集ドラマ「天城越え」（25年）、TVドラマ「明日はもっと、いい日になる」（25年７月期放送）がある。

〈SHISHAMO〉

宮崎朝子(Gt.Vo)、松岡 彩(Ba)、吉川美冴貴(Dr)からなる3ピースロックバンド。 2013年、高校卒業と同時に本格的にバンド活動開始。2017年、『第68回 NHK紅白歌合戦』に出演。2023年、CDデビュー10周年イヤーに、3度目の日本武道館・大阪城ホール公演やぴあアリーナMMでのアリーナ公演を開催、成功に収めた。2025年、全国ホールツアーや東京・大阪4日間の野音公演を開催し、フェスやイベントにも出演。9月27日(土)には、”SHISHAMO ワンマンライブ2025

「残暑お見舞い申し上げます!!!」”を、Zepp Haneda(TOKYO)で開催することが

決定している