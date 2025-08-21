【大阪全43市町村を徹底調査！】焼肉好き必見！驚きのランキング＆地元で愛される名店の秘密を大公開！

テレビ大阪株式会社

今まで誰も調べた事のないテーマで大阪府43市町村を徹底リサーチし番組オリジナルのランキングを作成！住んでいる人も気づかないような、大阪の魅力を再発見できるバラエティ。

【出演】

MC 中川家（守口市出身）

ゲスト 鈴木紗理奈（摂津市出身）、麒麟・田村（吹田市出身）

番組HP https://www.tv-osaka.co.jp/ip4/daremo-shi-ranking/(https://www.tv-osaka.co.jp/ip4/daremo-shi-ranking/)

TVer https://tver.jp/series/srpx8qxzc2(https://tver.jp/series/srpx8qxzc2)

【番組内容】

焼肉大好き市町村ランキング

今回は大阪４３市町村にある焼肉店を番組がリサーチ。人口１０万人あたりの店舗数が多い順、つまりは、焼肉が大好きな市町村ランキングを作成しました。焼肉好きにはたまらない、地元で愛されるお店の魅力をたっぷりとお届けします。

【東大阪市】〆の新定番！？リピーター続出の〇〇

近鉄・奈良線、瓢箪山駅から徒歩8分の場所にある「焼肉かまちゃん」。創業25年の老舗で、多くの地元民に愛されています。「肉本来の旨みを逃がさない手切りの厚切りカット」と「注文後にもみダレを絡めるこだわり」が秘密。さらに、店長が毎日精肉店で仕入れるという徹底ぶりが人気の理由です。そんな「かまちゃん」で一度食べたらやみつきになる“〆の定番”の正体とは？

【松原市】人気No.1は、５８年変わらない味の「ホルモン焼」

閑静な住宅街にひっそりとたたずむ「焼肉幸屋」。近鉄・河内天美駅から徒歩10分の場所にあり、長く地元に愛される焼肉店。ここの一番人気は店先で香ばしく焼き上げた「ホルモン焼」。58年間変わらないその味と驚きの価格には、店主の真心がギュッと詰まっています。「天美のソウルフード」として地元民に支持される名店です。

【池田市】希少部位も食べられる！元〇〇が営む焼肉店

阪急・宝塚線の石橋阪大前駅から徒歩10分の「みつる」。一見洋食店のような雰囲気のこちらですが、実は本格炭火焼肉店です！定番の「タン」に加え、店長のおまかせメニューが大人気。予算に応じて希少部位を提供してくれます。そんな店主はなんと元プロゴルファー！異色の経歴を持つ店主の技と情熱に心掴まれること間違いなしです。

【泉佐野市】サービス満点！豪快オヤジと孝行娘の焼肉店

南海本線・泉佐野駅から車で5分、ガレージを改装した焼肉店「金ちゃん」。豪快な父親が営むこの店を支えているのは高校生の娘さん。二人三脚で守る昔ながらの焼肉店は、心温まるエピソードも魅力の一つです。人前では見せない父親の働く姿を背中で語る、親子愛たっぷりの名店です。

【大阪市】西川きよしが常連！ミナミの名店

焼肉激戦区・大阪市で、創業68年間変わらぬ人気を誇る「焼肉 多平」。難波駅から徒歩3分のこのお店は、25年前に中川家も西川きよし師匠と初来店。しかし…。

そのほかの「ランキング」は…

焼肉よりコッテコテの大阪人が登場するこんなランキング・・・

意味が通じない！消え行くレトロ大阪弁をピックアップ！認知度が低かった順にランキングを作成！

大阪の魅力といえば、言わずと知れた数々のユニークな大阪弁。その中には、いまや使われることが少なくなった「レトロ大阪弁」が数多く存在しています。そこで番組では、認知度の低い大阪弁を徹底調査！

「これ知ってる？」と言いたくなる、ここだけのランキングを作成しました。