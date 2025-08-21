『一騎当千エクストラバースト』バーストフェス開催！「【神工鬼斧】卑弥呼」（CV：たかはし 智秋）が新登場！

株式会社マーベラス

株式会社マーベラス（代表取締役社長：照井慎一／所在地：東京都品川区）は、原作が25周年を迎えた大人気シリーズ「一騎当千」のAndroid/iOS/PC向けゲームアプリ『一騎当千エクストラバースト』で、2025年8月21日（木）から、「バーストフェス」、及び、バーストフェス開催の記念イベントを開始したことをお知らせいたします。

SSR闘士の排出率UP！「バーストフェス」開催！

本日開始の「神工鬼斧ガチャ」からは、限定闘士「【神工鬼斧】卑弥呼」が新たに登場する他、

「【チョコレートクイーン】卑弥呼」、「【ファイヤーキャッツ】源九郎義経」、「【ホットウェットロリータ】因達羅」といった、過去イベントで登場した限定闘士が再び登場します！

■実施期間

2025/8/21 （木）メンテナンス後～ 2025/9/8 （月） 15:00まで

■「【神工鬼斧】卑弥呼」の詳細

※イベント内容や開催期間は予告なく変更する場合があります。詳細はお知らせをご確認下さい。

【公式サイト お知らせ】 https://www.marv.jp/product/ikki_eb/news/

一騎当千エクストラバースト』とは

『一騎当千エクストラバースト』は人気シリーズ「一騎当千」の世界をスマートフォンで体験できるゲームアプリです。

『一騎当千』は、塩崎雄二氏による「三国志」をテーマにした美少女格闘漫画で25周年を迎えました。

アニメや漫画、ゲームなど様々なメディアで展開、現在は「ヤングキングBULL」で「真・一騎当千」が連載中です。

＜商品スペック＞

・タイトル：一騎当千エクストラバースト

・プラットフォーム：スマートフォン（iOS/Android）、PC（Windows）

・配信時期：好評配信中

・対応OS：iOS 12.0以上 メモリ2GB以上／Android 6.0以上 メモリ 2GB以上／

Windows 10, 11 (64-bit)

・権利表記：(C)2021 塩崎雄二・少年画報社/真・一騎当千パートナーズ (C)2020 Marvelous Inc.

・公式サイト：https://www.marv.jp/product/ikki_eb/

・公式Ｘ(Twitter)：https://twitter.com/ikki_eb

【AppStore】https://apps.apple.com/jp/app/id1498898636

【GooglePlay】https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.Marvelous.ikkitousen

【DMM GAMES】https://dmg-ikki-eb.marv.jp/