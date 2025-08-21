総合コンサルティングの山田コンサルティンググループ、事業成長・組織拡大に伴う大阪支店移転のお知らせ

山田コンサルティンググループ株式会社

山田コンサルティンググループ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：増田慶作、プライム市場、以下当社）の京阪神事業本部における統括拠点である大阪支店が、2025年9月1日に大阪市中央区北浜へ移転いたします。

大阪支店は2002年の支店開設以来、20余年にわたって京阪神地域の多くの企業様のパートナーとして多岐にわたる課題解決に向けて総合的なコンサルティングサービスを提供し、着実に規模を拡大して参りました。急激な人口減少や不確実性の高まる世界情勢を背景に、経営環境は年々複雑さを増しています。今回の移転によって業務効率の向上と快適な就業環境の実現を図るとともに、大阪、京都、神戸、岡山、広島からなる京阪神事業本部の一層の連携強化により、サービス品質の益々の向上を目指してまいります。

移転先は2025年5月に完成した「淀屋橋ステーションワン」。オフィスやレストラン、ショップなどの機能を備えた高さ約150mのランドマークビルです。床面積を2倍以上に拡大し、通常の座席だけでなく半個室の集中ブースやスタンディングデスクも設置。また、出身母体を同じくする税理士法人山田＆パートナーズと共用のコミュニケーションスペースも設けるなど、より円滑に業務を進められる環境を整備しております。

大阪支店新オフィス詳細

営業開始日 2025年9月1日 (月)

住所 〒541-0041 大阪市中央区北浜3丁目6番22号 淀屋橋ステーションワン22階（受付21階）

連絡先 TEL：06-6202-1260 FAX：06-6202-1261 ※移転に伴う電話番号の変更はございません。

アクセス ：京阪電車・Osaka Metro御堂筋線「淀屋橋」駅直結

山田コンサルティンググループについて

日本で 25 年以上の経営コンサルティングの経験がある山田コンサルティンググループ（www.yamada-cg.co.jp(https://www.yamada-cg.co.jp/)）は、総合経営コンサルティングファームとして、全国の金融機関と良好な関係を築いており、企業経営・会計・財務・海外・不動産・人材教育などについて変化する多様な顧客ニーズに対応しています。