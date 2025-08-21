Everidaysが、任意の文字列をサブドメインに設定できる「サブドメイン設定オプション」をリリースしました。

株式会社 yett

株式会社yett（本社：福岡県福岡市、代表取締役CEO：高橋航太）は、法人向けオンラインクラウドストレージ『Everidays（エブリデイズ）』において、「サブドメイン設定オプション」をリリースしたことをお知らせします。

サブドメイン設定で、もっと安心・もっと信頼できるファイル共有を

「社外へEveridaysのリンクを共有する際、自社名がURLに入っていたら信頼度が上がる」、「社内のセキュリティポリシーに合わせてフィルタリングしやすいURLにしたい」-そんなお客さまからのご要望にお応えして、「サブドメイン設定オプション」機能をリリースしました。

自社のブランドをURLに反映できるだけでなく、URLベースでのアクセス制御やフィルタリングにも対応しやすくなることで、セキュリティ対策にも効果を発揮します。

任意のサブドメインを指定可能、すべてのURLに適用されます

この機能では、Everidaysの標準URLである [app].everidays.com の [app] 部分を、お客様ご指定の任意の文字列に変更することができます。

設定したサブドメインは以下に適用されます：

- EveridaysへのログインURL- ファイル送受信機能で生成されるURL- 「リンクURLをコピー」機能で生成されるURL

一貫したURLを通じて、社内外での運用がよりスムーズになります。

ご利用料金について

「サブドメイン設定オプション」は、有料の追加オプションです。

- 月間契約：3,000円（税抜）- 年間契約：32,400円（税抜）

※プレスリリース時の価格です

Everidaysとは

「Everidays」は、ユーザー数無制限の法人向けオンラインクラウドストレージです。格納されるコンテンツはすべて国内で保管し、マニュアル不要の使いやすさが特徴のサービスです。



中小企業や上場企業、官公庁や自治体などの公的機関、教育機関など業界業種を問わず、約1000社以上の組織でご利用いただいております。



電子帳簿保存法改定に対応した機能、脱PPAP対策となるファイル転送機能も利用でき、ファイルの社内保管から外部への共有まで、Everidaysひとつで運用できます。



◆Everidays公式サイト：https://everidays.com/

会社概要

社名：株式会社 yett（イエット）

代表者：代表取締役CEO 高橋 航太

設立：2018年7月

本社：福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目4-25 アクロスキューブ博多駅前

URL：https://yett.co.jp

事業内容：Webサービス（SaaS）の企画・開発・保守・運用

顧客要求仕様に基づくソフトウェアの設計・開発・保守

※ 本プレスリリースに記載された情報は、発表日現在のものです。