ワーキングマザーのリスキリング講座！人事の知識やスキルを学んで新たなキャリアを。3カ月間で学ぶ「人事リスキリングカレッジ」の第1期生募集を本日8月21日スタート！

株式会社mog

株式会社mog（本社：東京都渋谷区、代表取締役：稲田明恵）は本日8月21日、ワーキングマザーを対象とした実践型リスキリングプログラム「人事リスキリングカレッジ」の2025年10月開講の第1期生募集をスタートしました。3カ月間で採用や人事制度など人事業務について幅広く学べる講座で、受講後は学んだ知識を活かして人事関連の業務にスキルアップすることを目的にしています。

ワーキングマザーのための「人事リスキリングカレッジ」- 概要「人事リスキリングカレッジ」は、「人事を学んで、未来を変える。挑戦するワーキングマザーのための3カ月間。」をコンセプトに、ワーキングマザーのキャリアアップと新たな1歩を応援する3カ月間のオンライン講座です。採用、人事労務、研修、人事制度などの人事業務について基礎から実務まで、専門知識とスキルを体系的に学ぶことができます。修了後は実際のRPO（採用代行）業務に進む道も開かれています。講座を「受けて終わり」ではなく、ワーキングマザー向けの人材事業を長年にわたり手がけるmogだからこそ、次のステップとなる具体的な仕事に直結できるのが特長です。- 特長「受けて終わり」ではなく、人事の仕事に直結修了生には、弊社mogのRPO事業のメンバーとして活躍する機会や人事としての転職のチャンスを提供します。完全オンライン・3カ月間の短期集中カリキュラム仕事や家庭と両立しながら、無理なく人事スキルを身に着けられます。ワークショップ×eラーニングの実践型全6回のライブワークショップと、すきま時間で学べるeラーニングで知識のインプットと実践が両立できます。安心の少人数制（最大定員10人）受講者同士で刺激し合い、支え合えるコミュニティを実現します。- 主なカリキュラム人事の基礎知識（労働法、採用市場の動向）採用実務（求人票作成、スカウト、面接の進め方）人事労務（給与計算、社会保険、勤怠管理）研修・育成（研修設計、OJT・Off-JT）人事制度（評価・報酬制度、エンゲージメント向上）実践演習（ケーススタディ、模擬業務）- 詳細・講座名：「人事リスキリングカレッジ」～人事を学んで、未来を変える。挑戦するワーキングマザーのための3カ月間。～・第1期生の受講期間：2025年10～12月の3カ月間・第1期生の募集期間：2025年8月21日～9月8日・費用：96,800円（税込）※初回20％割引キャンペーンにて、第1期生は77,440円（税込）・お申し込み：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdThJBFXs_NsJpkzCUxO32gGJC7enK5TybkHzwDDneTTMVeVg/viewform- 受講対象と受講後1.未経験から人事の仕事にチャレンジしたいワーキングマザー＜受講後のイメージ＞「人事リスキリングカレッジ」で学んだ知識を活かして、mogのRPO事業メンバーとして活躍！2.管理職を目指していて、人事知識を身に着けたいワーキングマザー＜受講後のイメージ＞「人事リスキリングカレッジ」で人事関連の知識を体系的に学び、管理職にステップアップ！- 講師陣のご紹介＜全体監修＞稲田 明恵（いなだ あきえ）株式会社mog代表取締役社長。株式会社インテリジェンス（現パーソルキャリア）で法人営業、新規事業の立ち上げ、社内人事マネージャーを歴任。2015年に第一子出産後、ワーキングマザー支援事業「ママボラン」を構想・実現。2019年に株式会社mog（ママ、お仕事がんばって！）を創業。人材領域で21年以上の経験を持ち、これまで1,000社以上の求人ヒアリング、1万人超の個人カウンセリングを実施した人材業界のプロフェッショナル。

＜採用・研修講師＞

石田澄恵さん

人材サービス企業で営業・マーケティング・IT企画を担当後、女性特化の人材紹介事業立上げを経

験。現在はコンサルファームで人事マネジャーとして採用・人材開発を担う。国家資格2級キャリア

コンサルティング技能士、PHPビジネスコーチ（上級）、米国NLP協会認定マスタープラクティショ

ナー。個人の就労・キャリア支援も幅広く行う。

＜人事労務講師＞

宮沢征史郎さん

宮沢社会保険労務士事務所・株式会社work and net 代表。特定社会保険労務士。東証一部上場企業

で営業を11年、全国転勤を経て、自らの専門性を高めるべく社労士資格を取得。労務管理・人事マネ

ージャーを経て独立。経営と現場をつなぐ人事マネジメントにつよみ。

＜初回講座特別講師＞

株式会社morich 代表取締役 森本千賀子さん

1993年リクルート人材センター（現リクルート）入社。CxO等のハイクラスの人材戦略・採用支援

で歴代トップの実績を持つスーパー営業ウーマン。2017年株式会社morich設立、HR領域を中心に経

営コンサル・講演など幅広く活躍。文科省アントレプレナーシップ推進大使任命。多数のTV・メディ

ア出演や講演、執筆活動などパラレルキャリアを大切にしている。二児の母。

■株式会社mogについて＜https://www.mog-career.co.jp/(https://www.mog-career.co.jp/)＞

mogは「m（ママ）o（お仕事）g（がんばって！）」の頭文字を取って命名。今も働いている多くのママが、仕事と家庭のバランスや、自己実現と現実の狭間で揺れています。ママの輝くうしろ姿を、パートナーや子どもたちにはこう言って送り出してほしい。「ママ、お仕事がんばって！」そんな社会を実現するために、この会社は生まれました。

会社名：株式会社mog（mog Co.,Ltd）

所在地：〒151-0064東京都渋谷区上原1-3-9

代表取締役社長：稲田明恵

設立：2019年04月01日

資本金：500万円（2019年7月現在）

事業内容：人材紹介事業 研修事業