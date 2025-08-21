【AI活用とDXに向かう企業の経営層と推進担当は必見!】AI導入の成否を決めるのは”テクノロジー”ではなく『組織の土台』初公開！8,000名アセスメント分析が明かす構造的課題

- AI導入に着手した約40%の企業が「期待した効果が出ていない」と回答（※pwc社調査より）
- これから導入を検討する企業では「本当に成果が出るのか？」という不安を抱いている。

一般的なAI導入支援は、「AIの使い方」「プロンプト習得」といったテクニカルスキルの提供が


中心です。しかし、それだけでは業務プロセスへの実装は進まず、AI導入後に成果が停滞する可能性が、8,000名規模のアセスメント分析からも示唆されます。


では、“成功する会社”と“停滞する会社”は何が違うのか？


──AI導入成功に必要な3つの要素を、データ分析から明らかにします。



＜レポートで分かること＞


AI導入成功に大事な「3要素」の典型的な不足パターン


8,000名のデータ分析から見えた“よくある落とし穴”とは？


アセスメントを活用した組織改善の事例


今すぐ使える！組織改善チェックリスト



■１．なぜAI導入で成果が出ないのか？　成功要因の3要素と『組織の土台』とは？

●AI導入で効果が期待を大きく上回った企業の３つの特徴(※)に注目した時、


　それを生み出す『組織の土台』の状況にも目を向ける必要があります。


　あなたの組織では、これらの要素はどの程度整っていると感じますか？



※出典:pwc社調査「生成AIに関する実態調査2025春5カ国比較」調査結果数字から弊社がグラフ化して掲載。

■２．8,000名のデータ分析が明かす組織課題とAI導入の落とし穴

ＡＩ導入成功のヒントと目指したい目標は、「pwc社調査結果※」の中に見えます。


では、自社の組織実態はどうか？


アセスメント分析では、「AI導入成功の3要素」に対する『組織の土台』の状況が見えてきました。


●結果は──多くの企業でAI導入成功に大事な3要素が明確に不足していました。(下図参照)


- 方針への納得が行きわたっていない
- 課題解決への意識に役職・部門ごとで"ばらつき"がある
- 仕事への努力や貢献と報酬の関係に「不満・不足」がある

──これらのうち、あなたの会社でも思い当たるものはありますか？


　　どこから着手の必要を感じますか？




■3.　アセスメントが『組織の土台』の改善行動につながった例

【事例１】　情報通信業（1,700名規模）


アセスメントの結果、「課題解決」への意識ギャップなど組織運営に関わる要素に対して、


１.経営層 vs 中間管理職 → 約1.4倍のギャップ


２.経営層 vs 一般社員 → 約2.0倍のギャップ　　が可視化された。


担当者はこの結果を真摯に受け止め、


経営幹部層までアセスメント結果を報告し、デジタル活用の推進と平行して


『組織の土台』の改善を見据えた「次年度計画の策定」に進んだ。



【事例２】　製造業（1,600名規模）


「DX推進に関する現場の理解度は？」「組織方針への理解や納得の状況は？」などが


事前の課題感としてあったが、アセスメントの結果、


１.経営層 vs 一般層 → 約2.0倍のギャップ


２.経営層 vs 中間層 → 約1.3倍のギャップ


３.中間管理職層 vs 一般層 → 約1.6倍のギャップ　　が可視化された。


「中間管理職層と現場(一般層)とのギャップ」を重く受け止め、


組織で取り組むべき優先施策のロードマップ策定に活用された。



■４．＜提言＞AI導入を成功させ成果を得るために、まずは現状把握を！

ＡＩ導入で期待効果を組織的に実現するには、


「AIの使い方」「プロンプト習得」といったテクニカルスキルのサポートだけではなく、


『組織の土台』を整えることにも目を向ける必要があります。


今回のアセスメント分析結果とAI導入成功企業の特徴を示した「pwc社の調査結果※」を基に、


先ずは、以下の「３つの観点＋１」から「現状把握、そして組織的な改善」をすることを提言します。


※出典:pwc社調査「生成AIに関する実態調査2025春5カ国比較」



ディジタルグロースアカデミアの『デジタル活用アセスメント』(https://www.dga.co.jp/lp/katsuyou-assessment/)なら、


　　全ての項目をアセスメントで測定できます。


一般的なAI支援はテクニカルスキル中心ですが、デジタルグロースアカデミアは


　 『組織の土台』をまず把握して改善を支援、そして、AIスキル習得だけではなく、


　　AIやデジタルツールの業務実装やユースケース設計まで一貫して支援します。




