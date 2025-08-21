オリナス錦糸町・ニットーモール熊谷の2館合同企画『劇場アニメ「不思議の国でアリスと -Dive in Wonderland-」公開記念キャンペーン開催！』

双日商業開発株式会社

双日商業開発株式会社（本社：東京都中央区／代表取締役社長：柏木 広喜）が運営するJR錦糸町駅前の複合商業施設「オリナス錦糸町」（東京都墨田区太平）およびJR熊谷駅前の大型商業施設「ニットーモール熊谷」（埼玉県熊谷市銀座）の2館において、2025年8月29日（金）から上映される劇場アニメ「不思議の国でアリスと -Dive in Wonderland-」の公開を記念し、地域限定映画オリジナルステッカープレゼント企画や、豪華キャスト直筆サイン入り映画ポスターが抽選で当たるキャンペーンを開催いたします。

劇場アニメ「不思議の国でアリスと -Dive in Wonderland-」公開記念キャンペーン概要

オリナス錦糸町およびニットーモール熊谷（以下、2館）では、劇場アニメ「不思議の国でアリスと -Dive in Wonderland-」の世界観を楽しんでいただくため、以下の企画を実施いたします。

●オリナス錦糸町

●ニットーモール熊谷

１.【2館同時開催】地域限定オリジナルステッカープレゼント企画

期間中、対象飲食店舗をご利用の際に、本作品当日の対象映画館鑑賞チケットをご提示いただくと、

合計2,000名様（各館先着1,000名様）に「地域限定オリジナルステッカー全10種（各館5種）」を

ランダムで１枚プレゼントいたします。

さらに、「王様鶏排 ニットーモール熊谷店」では、

先着100名様に「映画オリジナルポストカード」も1枚プレゼントいたします。

【オリナス錦糸町】

●対象期間：2025年8月29日（金）～ 9月18日（木） ※営業時間内

●対象映画館：TOHOシネマズ錦糸町オリナス

●対象飲食店舗：オリナスモール４F ６店舗

（四六時中、いきなりステーキ、バーミヤン、sakura食堂、鮨酒肴 杉玉、カプリチョーザ）

【ニットーモール熊谷】

●対象期間：2025年8月29日（金）～ 9月18日（木） ※営業時間内

●対象映画館：熊谷シネティアラ21

●対象飲食店舗：ニットーモール熊谷１F 6店舗

（ル コント ブルゥ、サーティワンアイスクリーム、築地 銀だこ、マリオンクレープ、

ミスタードーナツ、王様鶏排）

※注意事項：会計につき1枚のお渡しです。ステッカーの種類はお選びいただけません。

ステッカーは無くなり次第終了となります。画像はイメージです。

２.【2館同時開催】豪華キャスト3人の直筆サイン入りポスターが当たるプレゼントキャンペーン

期間中、対象飲食店舗をご利用の際に、応募チケットを1枚お渡しいたします。必要事項をご記入の上、応募BOXに投函いただくと、抽選で豪華キャスト3人の直筆サイン入りポスターをプレゼントいたします。

【オリナス錦糸町】

●対象期間：2025年8月29日（金）～ 9月18日（木） ※営業時間内

●対象飲食店舗：オリナスモール４F ６店舗

（四六時中、いきなりステーキ、バーミヤン、sakura食堂、鮨酒肴 杉玉、カプリチョーザ）

●応募BOX設置：TOHOシネマズ錦糸町オリナス内 ロビー 1か所（オリナスモール ４F）

●当選者：1名様

【ニットーモール熊谷】

●対象期間：2025年8月29日（金）～ 9月18日（木） ※営業時間内

●対象飲食店舗：ニットーモール熊谷１F 6店舗

（ル コント ブルゥ、サーティワンアイスクリーム、築地 銀だこ、マリオンクレープ、

ミスタードーナツ、王様鶏排）

●応募BOX設置：熊谷シネティアラ21 映画館入口インフォメーション 1か所（ティアラ２１ ８F）

●当選者：2名様



※抽選・発表：厳正なる抽選の上、賞品の発送をもって発表とさせていただきます。

３.【ニットーモール熊谷】映画の世界を楽しめる特別展示、ミニパネル展開催！

映画のワンシーンを展示したミニパネル展を開催。映画鑑賞の前後にお立ち寄りいただき、

映画の世界観をお楽しみください。

●期間：2025年8月29日（金）～ 9月18日（木） ※営業時間内

●会場：ニットーモール熊谷１F フードコート内

※画像はイメージです。

４.【オリナス錦糸町】特大トリックアートパネル設置

映画の公開を記念して日本に３つしかない特大トリックアートパネルを設置。映画世界に飛び込んだような特大フォトスポットを、この機会にぜひお楽しみください。

●期間：2025年8月8日（金）～ 9月30日（火） ※営業時間内

●設置場所：オリナスモール ４F

※画像はイメージです。

５.【ニットーモール熊谷】主題歌 SEKAI NO OWARI 新曲「図鑑」予約受付中

劇場アニメ主題歌「図鑑」をニットーモール3F「新星堂」にて2025年9月3日（水）から販売開始。

現在予約受付中、先着特典もございます。

・初回限定盤A「琥珀／図鑑」（CD＋DVD）2,640円

・初回限定盤B「図鑑／琥珀」（CD＋DVD）2,640円

・通常版A「琥珀／図鑑」1,320円

・通常版B「図鑑／琥珀」1,320円

・FC限定15周年記念SPECIAL盤『琥珀／図鑑』（3CD）3,520円

※価格全て税込み、画像はイメージです。

●販売店舗：新星堂 ニットーモール熊谷店（ニットーモール熊谷３F）

●TEL：048-525-4508

●営業時間：10:00-20:30

劇場アニメ「不思議の国でアリスと -Dive in Wonderland-」2025年8月29日（金）劇場公開

あの世界的名作『不思議の国のアリス』が、日本で初めての劇場アニメーション化！

アニメーション制作を、「SHIROBAKO」、『劇場版プロジェクトセカイ 壊れた世界と歌えないミク』等を手掛けるP.A.WORKS、監督を、「色づく世界の明日から」「白い砂のアクアトープ」の

篠原俊哉、脚本を、「薬屋のひとりごと」「アオのハコ」の柿原優子、

そして、コンセプトデザインを「ファイナルファンタジー」シリーズの新井清志が担当するほか

実力あふれるドリームチームがアリスの世界観に挑む！

ある日、‟不思議の国”に迷い込む主人公の大学生・りせ役を、アニメ映画『すずめの戸締まり』で主演を務めた原 菜乃華、アリス役を、実写映画『はたらく細胞』で血小板役を演じたマイカ ピュ。

さらに、松岡茉優、山本耕史、八嶋智人、小杉竜一（ブラックマヨネーズ）、山口勝平、森川智之、山本高広、間宮祥太朗、戸田恵子ら超豪華キャストが集結。

夢見るすべての人に、まだ誰も体験したことのない“不思議の国”への扉が開く。

●公式サイト：https://sh-anime.shochiku.co.jp/alice-movie/

●公式SNS

X：https://x.com/alice_movie2025

インスタグラム：https://www.instagram.com/alice_movie2025/

「オリナス錦糸町」について

2006年開業。JR「錦糸町駅（北口）」より徒歩5分、東京メトロ半蔵門線「錦糸町駅（4番出口）」より徒歩3分。約100店舗のショップ＆レストランや、シネマコンプレックス、オフィスビルやマンションから成る複合商業施設。

オリナスの語源である”織り成す” = 様々な要素を絡み合わせて物事を作り上げていくというコンセプトから、地域に親しまれております。周辺施設と連携しファミリー層を中心に魅力的な空間・時間を演出しております。

●公式HP→https://www.olinas.jp/

「ニットーモール熊谷」について

1979年開業。JR「熊谷駅」から徒歩3分の都市型フレンドリーモール。大型駐車場（1,000台）を有しており、雑貨やアクセサリー、子供服から人気ブランド、アミューズメント、家電、食料品、レストランなどが勢揃い！楽しみがいっぱい、便利で親しみやすいショッピングセンターです。

●公式HP：https://www.nittohmall.com/index.html

お問い合わせ先

施設名：ニットーモール熊谷

運営会社：双日商業開発株式会社

所在地：〒360－0032埼玉県熊谷市銀座2丁目245番地 ニットーモール管理事務所

担当者：石山

TEL：048-522-4013

FAX：048-524-3153