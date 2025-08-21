業界トップクラスの撮影マッチングプラットフォーム「AMI　PHOTO」、ブリーダーマッチングサイト「みんなのブリーダー」「みんなの子猫ブリーダー」と提携

株式会社aMi

5,400人以上のフォトグラファーが登録し、業界でも大規模な撮影マッチングプラットフォーム「AMI PHOTO」を運営する株式会社aMi（本社：東京都港区、代表：藤井 悠夏、以下aMi）は、ブリーダーマッチングサイト「みんなのブリーダー」を展開する株式会社シムネット（本社：宮城県仙台市、代表取締役：田中 理、以下シムネット）と提携し、2025年8月21日より、ブリーダー様向け撮影サービスの提供を開始いたします。

「AMI PHOTO」は、撮影業務を必要とする法人様を中心にご利用いただき、累計7万件以上(2025年7月時点、aMi調べ)の撮影をマッチングしています。一方のシムネットは、累計39万頭（2025年6月時点、シムネット調べ）の成約実績があるブリーダーマッチングサイト「みんなのブリーダー」「みんなの子猫ブリーダー」を運営し、全国のブリーダー様と飼い主様をつなぐサービスを提供しています。

本提携により、ブリーダー様が手軽にプロフォトグラファーの撮影サービスを活用できる環境を整備。子犬・子猫の魅力や犬舎・猫舎の飼育環境の「見える化」することで、新しい家族のお迎えをご検討している方にとっての安心材料を増やし、出会いの後押しとブリーダー様の魅力発信に貢献します。

背景と課題

【新しい家族を迎える意思決定を左右する「写真の質」】

インターネットを活用したマッチングや情報発信が一般化するなか、近年、新しい家族になるペットとの出会いの場においても、オンライン上での出会いが進んでいます。こうした中で、適正な飼育環境や健康管理の状況、親犬・親猫の表情や様子を的確に伝えるためには、「写真の質」が重要になりつつあります。

高品質な写真は単なる見栄えだけではなく、ブリーダー様の透明性や誠実さを伝える重要なコミュニケーションツールのひとつとなりつつあります。

【個人ブリーダー様が直面する「高品質な写真撮影」の壁】

しかし多くのブリーダー様は、プロのような撮影機材の確保や技術の習得は難しいハードルとなっています。日々の飼育ケアに専念する中で、限られた時間で高品質な写真を撮ることは困難な状況です。

また、外部のプロフォトグラファーを手配するにも、撮影調整の手間や撮影費用の負担が大きいだけでなく、一部地域では、フォトグラファーの手配が難しい場合もあり、撮影機会の確保に課題があります。

小さな命との出会いが、ここから始まる。

子犬や子猫を探しているユーザーの多くは、まず「写真」で判断します。数ある投稿の中から目に留まるには、清潔感・表情・構図のすべてが整った「愛くるしい1枚」が鍵になります。

【ブリーダー様の「見える化」を手軽に実現する新しい取り組み】

この課題を解決するため、全国各地に拠点を持つ5,400人超のフォトグラファーをデータベース化して撮影マッチングに強みを持つaMiと、ブリーダー様と飼い主様をつなぐシムネットが提携し、利便性と品質を両立した撮影プランを提供する運びとなりました。

提供する撮影プランの概要

今回の提携により、「みんなのブリーダー」「みんなの子猫ブリーダー」に登録するブリーダー様は、専用プランで当社の撮影サービスを利用可能となります。



【主なサービス内容】

１．子犬・子猫の魅力を引き出すプロ撮影

フォトグラファーが犬舎・猫舎を訪問し、子犬・子猫の魅力を引き出す写真を撮影

２．犬舎・猫舎のブランディング強化

飼育環境や衛生面の様子を写真でわかりやすく伝え、新しい家族のお迎えを検討している方に安心感を与える情報を提供

３．スムーズな撮影手配

「みんなのブリーダー」「みんなの子猫ブリーダー」から簡単申込

「AMI PHOTO」がフォトグラファー選定から納品まで一括サポート



【提携記念キャンペーン：撮影料金1万円割引実施】

本提携を記念して、先着50名様に１撮影につき1万円を割引するキャンペーンを実施いたします。

■キャンペーン概要

キャンペーン期間：2025年8月21日～(先着50名様に達し次第終了)

割引内容：１撮影につき、撮影料金から10,000円割引

対象：「みんなのブリーダー」「みんなの子猫ブリーダー」登録ブリーダー様

申込方法：「みんなのブリーダー」「みんなの子猫ブリーダー」から通常通りお申し込みください。

ご提供できる価値

＜ブリーダー様＞

・ フォトグラファーによる撮影を簡単に依頼可能に

従来のフォトグラファー手配の手間を大幅に削減し、効率的に撮影が可能となります。

・ 高品質な写真の活用による関心喚起

魅力的な写真を活用することで、新しい家族のお迎えをご検討している方の関心を高め、新しい家族との出会いを促進いたします。

・ 丁寧な飼育姿勢の伝達と信頼感の向上

高品質な写真を通じて、 飼育に真摯に取り組む姿勢や施設の様子を視覚的に伝えることで、丁寧な印象や信頼感の醸成につながる可能性があります。

＜新しい家族のお迎えをご検討中の皆さま＞

・ よりリアルな子犬・子猫の魅力を知ることができる

高品質な写真を通して、子犬・子猫の表情や特徴を詳細にご確認いただけます。

・ 信頼できる犬舎・猫舎情報の把握

犬舎・猫舎の飼育環境の様子を写真で確認できるため、より納得感をもってご検討いただけます。

今後の展望

【動画撮影や飼い主様向けの撮影サービスも検討、ペット業界全体の発展に貢献を】

本提携を機に、動画撮影やペットと暮らす飼い主様向けの撮影サービスなど、新たな取り組みも視野に入れながら、ペット業界全体のさらなる発展に貢献してまいります。

両社の代表のコメント

【シムネット代表取締役 田中理のコメント】

このたび、aMi社との提携により、全国のブリーダーの皆さまがプロフォトグラファーによる撮影をより手軽にご利用いただける環境が整ったことを大変嬉しく思います。

「みんなのブリーダー」「みんなの子猫ブリーダー」では、命との出会いに安心と信頼を添えることを大切にしてまいりました。その中で、子犬・子猫の個性や健康状態、ブリーダー様の丁寧な飼育姿勢、犬舎・猫舎の清潔さや雰囲気を“正しく、わかりやすく伝える”手段としての写真の重要性がますます高まっていることを実感しています。

今回の取り組みは、単に写真を“きれいに”撮ることを目的とするのではなく、見る方にとっての安心材料や信頼感を生み出すための情報開示の一環と捉えています。ブリーダーの皆さまの誠実な取り組みが、より多くの方に伝わり、健全な出会いの促進につながることを心から願っています。

今後もシムネットは、パートナーの皆さまとともに、ペット業界の透明性向上と持続的な発展に貢献してまいります。

【aMi代表取締役 藤井悠夏のコメント】

今回の提携により、ブリーダー様と、新しい家族を迎え入れようとご検討されている皆さまの双方にとって、より安心と透明性のある出会いの場をご提供できることを、大変うれしく思っています。

写真を通じて、犬舎・猫舎の魅力や子犬・子猫たちの姿がより正確に、丁寧に伝わることで、安心と信頼のあるご縁が結ばれていくことを期待しています。

実は私自身もブリーダー様から愛犬を迎えています。その経験も生かしながら、よりよいサービス提供に努めてまいります。

両社が提供しているサービス

■ブリーダーマッチングサイト「みんなのブリーダー」「みんなの子猫ブリーダー」概要

全国の優良ブリーダー様と飼い主様をつなぐサービスを提供。

2025年6月時点で、累計39万頭の成約実績を持つ、ブリーダーマッチングサイトです。

URL：https://www.min-breeder.com/(https://www.min-breeder.com/)



■撮影マッチングプラットフォーム「AMI PHOTO」概要

5,400人超のフォトグラファーのデータべースを活用し、フォトグラファーと撮影を希望する方の最適なマッチングを行います。

広告、採用、料理、店舗、商品、イベント写真などのビジネスシーンからウェディング・家族撮影・ペット撮影まで、 幅広い撮影シーンに応じて、年間約1万件以上の撮影マッチングを行っています。

URL: https://ami.works/company(https://ami.works/company)

会社概要

【株式会社シムネット 概要】

社名：株式会社シムネット

本社所在地：宮城県仙台市宮城野区榴岡一丁目1番1号JR仙台イーストゲートビル6階

代表取締役：田中 理

事業内容：ペットに関するインターネットサービスの企画、開発、運営

設立： 2001年3月

URL：https://www.simnet.co.jp/(https://www.simnet.co.jp/)

【株式会社aMi 概要】

社名：株式会社aMi

本社所在地：東京都港区北青山1丁目3番1号 アールキューブ青山3階

代表取締役：藤井 悠夏

事業内容： 撮影マッチングプラットフォーム「AMI PHOTO」の運営

設立： 2014年1月

URL：https://corp.ami.photo/(https://corp.ami.photo/)