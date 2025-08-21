婚活からイタリアンまで！地域経済を動かすフランチャイズ本部が大阪に集結

RX Japan 株式会社

RX Japan株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中 岳志）は、8月27日(水)～29日(金)の３日間、インテックス大阪で「事業拡大・経営支援 WEEK 大阪 2025」内にて「フランチャイズ EXPO 大阪」を開催いたします。

事業拡大・経営支援Week【大阪】内 第4回 フランチャイズEXPO 大阪

会期：2025年8月27日（水）～29日（金） 時間：10:00～17:00

会場：インテックス大阪

主催：RX Japan株式会社

特別後援：（一社）日本フランチャイズチェーン協会

内閣官房が2025年6月に発表した「地方創生2.0基本構想」※では、人口減少・高齢化・東京一極集中の進行により、地域経済の自立的成長が不可欠とされています。

そのような中、フランチャイズモデルは、地域に根ざした雇用創出・人材育成・空き店舗活用・地産地消の推進など、地域経済の即効性あるエンジンとして注目されています。本展では、飲食・教育・フィットネスなど多種多様なフランチャイズ本部が多数出展し、地域で“稼ぐ力”を育てるヒントを提供します。

取材を申し込む（無料） :https://www.mgmt-expo.jp/hub/ja-jp/press.html?co=prtimes0821p

※出典：内閣官房「地方創生2.0基本構想」（令和7年6月13日閣議決定）(https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_chihousousei/pdf/20250613_gaiyou.pdf)

・地域経済を動かす注目企業を一部ご紹介！

IBJ【婚活サービス】

「ご縁がある皆様を幸せにする」という経営理念のもと、お客様のライフスタイルやニーズに合った婚活サービスを提供しています。設備投資ゼロから始める結婚相談所ビジネスで、日本の少子化問題の解決を目指しています。

VANSAN【飲食】

『家族で気軽に行けるカジュアルイタリアン』として、ファミリーレストランでは物足りないと思っている方や、イタリアンは高級で行きづらいと思っている方々にリーズナブルかつ本格的なイタリアンを提供することで、ママ会・女子会を中心に圧倒的な集客を実現しています。『食』を通じて地域貢献を目指す方は、ぜひお立ち寄りください。

ファミリーマート【小売業】

法人の皆さまの事業拡大や資産活用を全力でサポートします。ファミリーマートの強固なフランチャイズ・システムを活用し、地域に根差した店舗展開を通じて、お客さまの生活を豊かにし、新たな価値を創造しませんか。 安定した収益性と地域貢献を両立するファミリーマートのフランチャイズ経営は、皆さまに確かな未来をもたらします。 ぜひブースにお立ち寄りください。

chocoZAP【フィットネス】

RIZAPがてがける無人運営の24時間ジム「chocoZAP（チョコザップ）」は、2025年5月よりフランチャイズ募集を開始しました。人件費を抑えたローコスト運営にご興味のある方はぜひお問い合わせください。ブースでもお待ちしています。

やる気スイッチグループ【教育】

未経験から教育ビジネスのオーナーへ。学習塾・英語・幼児教育など多彩なブランドを全国展開するやる気スイッチグループが、安心・充実のサポート体制で開業を後押し。まずはお気軽にご相談ください。

このほかマレーシアパビリオンが初出展するなど、多種多様なフランチャイズ本部が出展しております。ご希望に合わせてご紹介することも可能ですので、ぜひ取材にお越しください。

法人格略。8月12日内容現在。同時開催展も含みます。

展示会概要

【展示会名】第4回 フランチャイズ EXPO 大阪（事業拡大・経営支援 WEEK【大阪】内）

（https://www.mgmt-expo.jp/osaka/ja-jp/about/franchise.html）

【同時開催】事業拡大 支援 EXPO 大阪

【会 期】2025年8月27日（水）～29日（金）

【会 場】インテックス大阪

【主 催】RX Japan株式会社

