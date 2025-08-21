【シリーズ10冊目が発売！】料理をグンとおいしくするソース。「温かい赤いソース」「温かい白いソース」「冷たいソース」の３つのカテゴリで解説。
もともとフランス料理にはソースはかかせない存在です。
それは家庭でも同じ。料理には何らかのソースをかけて食べることが多いもの。
レストランのシェフが作る、フォンを使った本格的なソースとは違い、
家庭で作るソースは実に簡単で、しかも合理的です。
肉を焼いた時に出る肉汁、魚を蒸した時に出る蒸し汁にワインを加えて煮詰めて味を凝縮させる。
硬い肉やパサついた肉も油分のあるソースでグンとおいしくなり、
さらにそれをパンでぬぐって残さずきれいにいただくのがフランス流です。
本書では、フランス人が家庭で作るソースを３つのカテゴリに分けて解説します。
・温かい白いソース 白ワイン、クリームなどを使ったソース、ベシャメルソースなど
・温かい赤いソース 赤ワインを使ったソースやトマトソースなど
・冷たいソース ソース・ビネグレットおよびマヨネーズソースなど
いつもの料理がごちそうに変わり、あなたの食卓をもっともっと豊かなものにしてくれます。
【目次】
【著者プロフィール】
上田 淳子（うえだ・じゅんこ）
料理研究家。神戸市生まれ。辻学園調理技術専門学校卒業後、同校の西洋料理研究職員を経て渡欧。スイスのホテルやベッカライ（パン屋）、フランスではミシュランの星つきレストラン、シャルキュトリーなどで３年間料理修業を積む。現在、自宅で料理教室を主宰するほか、雑誌やテレビ、広告などで活躍。
【書籍概要】
書 名：フランス人が家庭で作る3種のソース。
著 者：上田 淳子
仕 様：B5変判、128ページ
定 価：1,760円（税込）
発売日：2025年9月5日（金）
ISBN：978-4-416-62439-5
書籍のご購入はこちら :
https://www.seibundo-shinkosha.net/book/cooking/94831/
