国交省・関東地方整備局「小規模工事で役立つICT施工現場体験会」にて、ARAVが自律・遠隔建機の現場体験と技術講演を実施

ARAV株式会社

ARAV株式会社（以下、ARAV）は、国土交通省 関東地方整備局 関東DX・i-Construction人材育成センターが主催する「小規模工事で役立つICT施工現場体験会」において、自律建設機械・遠隔操作建機・電動建機などの現場体験デモを実施します。展示機は、自動（無人）油圧ショベル RX「ヨイショ投入くん」です。 また、代表取締役の白久 レイエス樹が「自律建設機械の開発と展望」をテーマに講演いたします。本体験会では、小規模工事でも活用できるICTノウハウを、実機体験と講演を通じて分かりやすくご紹介します。

開催概要

ICT施工 現場見学会 関東DX・i-Construction 国土交通省 関東地方整備局(https://www.ktr.mlit.go.jp/dx_icon/iconst_00003.html)

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/58931/table/47_1_6677c52e8cd506d0ef0e676c1028df10.jpg?v=202508220425 ]

体験・講演プログラム

現場体験（抜粋）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/58931/table/47_2_e7a81ee0fc2075bf24b32a8cd242f59f.jpg?v=202508220425 ]

技術講演

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/58931/table/47_3_6e8c7c4602258871a19b8a2d93cbeeb3.jpg?v=202508220425 ]

申込方法

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/58931/table/47_4_984caa0c41910d847131029e1ee41560.jpg?v=202508220425 ]

ARAVの出展・デモについて

ARAVは、遠隔操作・自律化技術を活用した自動（無人）油圧ショベル RX「ヨイショ投入くん」を中心に、遠隔操作建機（モニター目視方式）や電動建機を紹介します。RX「ヨイショ投入くん」は既存の油圧ショベルに後付けで適用でき、掘削～積込工程の自動化により省人化と安全性向上を両立します。小規模現場即効性のあるソリューションとして、導入ハードルを下げつつ現場の省人化や生産性向上に貢献します。

会社概要

会社名：ARAV株式会社（アラヴ）

所在地：東京都文京区向丘2-3-10 東大前HiRAKU GATE 9階

設 立：2020年4月1日

代表者：白久 レイエス樹

公式HP：https://arav.jp/



本件に関するお問い合わせ

ARAV株式会社 広報窓口（公式HPお問い合わせフォーム）

https://arav.jp/