国交省・関東地方整備局「小規模工事で役立つICT施工現場体験会」にて、ARAVが自律・遠隔建機の現場体験と技術講演を実施
ARAV株式会社（以下、ARAV）は、国土交通省 関東地方整備局 関東DX・i-Construction人材育成センターが主催する「小規模工事で役立つICT施工現場体験会」において、自律建設機械・遠隔操作建機・電動建機などの現場体験デモを実施します。展示機は、自動（無人）油圧ショベル RX「ヨイショ投入くん」です。 また、代表取締役の白久 レイエス樹が「自律建設機械の開発と展望」をテーマに講演いたします。本体験会では、小規模工事でも活用できるICTノウハウを、実機体験と講演を通じて分かりやすくご紹介します。
開催概要
ICT施工 現場見学会 関東DX・i-Construction 国土交通省 関東地方整備局(https://www.ktr.mlit.go.jp/dx_icon/iconst_00003.html)
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/58931/table/47_1_6677c52e8cd506d0ef0e676c1028df10.jpg?v=202508220425 ]
体験・講演プログラム
現場体験（抜粋）
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/58931/table/47_2_e7a81ee0fc2075bf24b32a8cd242f59f.jpg?v=202508220425 ]
技術講演
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/58931/table/47_3_6e8c7c4602258871a19b8a2d93cbeeb3.jpg?v=202508220425 ]
申込方法
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/58931/table/47_4_984caa0c41910d847131029e1ee41560.jpg?v=202508220425 ]
ARAVの出展・デモについて
ARAVは、遠隔操作・自律化技術を活用した自動（無人）油圧ショベル RX「ヨイショ投入くん」を中心に、遠隔操作建機（モニター目視方式）や電動建機を紹介します。RX「ヨイショ投入くん」は既存の油圧ショベルに後付けで適用でき、掘削～積込工程の自動化により省人化と安全性向上を両立します。小規模現場即効性のあるソリューションとして、導入ハードルを下げつつ現場の省人化や生産性向上に貢献します。
会社概要
会社名：ARAV株式会社（アラヴ）
所在地：東京都文京区向丘2-3-10 東大前HiRAKU GATE 9階
設 立：2020年4月1日
代表者：白久 レイエス樹
公式HP：https://arav.jp/
本件に関するお問い合わせ
ARAV株式会社 広報窓口（公式HPお問い合わせフォーム）
https://arav.jp/