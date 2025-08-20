子どもが読書にハマるオンライン習い事「ヨンデミー」、ICCサミット KYOTO 2025 にて代表の笹沼が登壇決定

株式会社Yondemy

子どもが読書にハマるオンライン習い事「ヨンデミー」を運営する株式会社Yondemy（本社：東京都中央区、代表取締役：笹沼 颯太）は、2025年9月1日（月）～4日（木）に京都で開催される、ベンチャー・スタートアップ最大級のカンファレンス「Industry Co-Creation サミット KYOTO 2025（以下、ICCサミット）」において、当社代表の笹沼が「ソーシャルグッド・カタパルト」に登壇することをお知らせいたします。

Yondemyは「日本中の子どもたちに豊かな読書体験を届ける」ことをミッションに掲げ、子どもが夢中になれる読書教育のオンライン習い事サービス「ヨンデミー」を展開しています。

深刻化する子どもの読書離れや学力低下といった社会課題に対し、AIを活用して読書習慣の定着と学びの成長をサポートする新しい教育サービスです。

この度、「ソーシャルグッド・カタパルト」にて代表の笹沼颯太が登壇し、これまでの実証実験や教育現場での取り組みを通じ、その社会的インパクトについて発信いたします。

■ICCサミットについて

ICCサミットは、「ともに学び、ともに産業を創る。」をコンセプトとするカンファレンスです。毎回500名以上が登壇、総勢1,200名以上が参加し、朝から晩まで真剣に学び合い、業界トレンドやマネジメントに関する質の高い意見交換をする場です。

ICC KYOTO 2025 開催情報

名称： Industry Co-Creation (ICC) サミット KYOTO 2025

開催： 2025年9月1日（月）～ 9月4日（木）

会場： ウェスティン都ホテル京都

主催： ICCパートナーズ株式会社

URL：https://industry-co-creation.com/events/icc-kyoto-2025

登壇概要- 登壇枠：ソーシャルグッド・カタパルト

「ソーシャルグッド・カタパルト」は、社会課題に挑む実践者たちが自らの活動・ビジョンを7分間で語るプレゼンテーション・セッションです。

登壇者：株式会社Yondemy 代表取締役 笹沼颯太

■子どもが読書にハマるオンライン習い事「ヨンデミー」について

「ヨンデミー」は、「読書は、一生モノの習い事」をテーマに、AI ヨンデミー先生のサポートとゲーム感覚で楽しめるアプリによって、子どもが読書にハマるオンライン習い事です。月額定額制で小学生を中心にご利用いただいております。特徴は、１.AIによる子ども一人ひとりの好み・レベルに合わせた選書、２.本の楽しみ方を1日3分で学べるミニレッスンを土台とした習慣化支援、３.キャラクターとの冒険やバッジ・レベルアップなどのゲーミフィケーションです。おうち読書をサポートすることで、子どもたちが「楽しく・たくさん・幅広く」本を読めるようになる成長を実現しています。

会社概要

株式会社Yondemyは、子どもが楽しみながら読書習慣を身につけることを支援する、オンライン習い事「ヨンデミー」を開発・運営しています。

本を読む楽しさを伝え、一人ひとりに合った読書の機会を広げることで、子どもたちの成長をサポートし、“読書を習う”という新しい文化の創造に挑戦しています。

会社名 ：株式会社Yondemy

代表者 ：代表取締役 笹沼颯太

設立日 ：2020年4月13日

所在地 ：〒104-0031 東京都中央区京橋3丁目6-18 東京建物京橋ビル5階xBridge-Kyobashi

事業内容：子どもが読書にハマるオンライン習い事「ヨンデミー」の開発・運営等

URL ：https://lp.yondemy.com/