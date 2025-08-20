「コンディショニング イノベーション Lab」が、コンテンツとブランドを刷新！

日本テレビ放送網株式会社

コンディショニング イノベーション Labの新しいロゴ

この度、日本テレビホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長執行役員 福田 博之）が主催する情報シンクタンク「コンディショニング イノベーション Lab（以下、CIL）」は、健康的なライフスタイルを求めるすべての人々へ向け、ブランドロゴ、公式サイト、そしてコンテンツラインナップを大幅にリニューアルいたします。

現代社会では、健康に関する情報が氾濫しており、どれが信頼できる情報なのか見極めることが難しい状況です。CILは、このような課題に対し、スポーツ科学や医療・アンチエイジング分野の専門家が監修する、科学的根拠（エビデンス）に基づいた情報を発信します。今回のリニューアルは、この活動をより多くの方々に届けることを目的としています。

リニューアルの主なポイント

1.新しいロゴでブランドイメージを刷新！

CILのブランドロゴが、より親しみやすく、洗練されたデザインに生まれ変わりました。新しいロゴは、コンディショニングがもたらすポジティブな変化と、CILが目指すイノベーションを象徴しています。新しいロゴと共に、CILは健康の未来を切り拓くパートナーとして、皆さまのそばに寄り添います。

2.コンディショニング イノベーション Labの公式サイトが全面リニューアル！

テキスト記事を加え、コンディショニングを多角的に解説

リニューアルされた公式サイトでは、これまでの動画コンテンツに加え、テキスト記事の配信を開始します。これまで動画を見る時間がなかなか取れない方でも通勤時間や休憩時間に情報を収集できるよう、配信動画をテキスト記事化しました。隙間時間で、効率的にコンディショニングの知識を深めることができます。今までの配信動画を順次テキスト記事化。毎週月曜日と水曜日の朝8時にアップします。

また、リニューアルされたサイトは、直感的な操作性を追求し、探している情報にすぐにアクセスできるよう設計されています。

新たに追加されるARTICLE(テキスト記事)

3.ショート動画の配信を開始！「コンディショニング習慣」がもっと身近に！

Instagram、TikTok、そしてCILの公式YouTubeチャンネルで、ショート動画の配信を本格的に開始します。第一弾は本日夜７時に配信予定です。日々の生活にコンディショニングのヒントを簡単に取り入れてもらうことを目的として、今までの動画でご紹介した今まで知らなかったウェルネスの新常識や「へぇ～」とうなってしまう情報を短く、テンポの良い動画でご紹介します。

ショート動画の画像

私たちは、科学的根拠に基づいた情報を、より分かりやすく、より身近にお届けすることで、皆さまの「健康に前向きな社会」の実現に貢献してまいります。新しくなったコンディショニング イノベーション Labに、どうぞご期待ください！

【コンディショニング イノベーション Labについて】

CILは、日本テレビホールディングスとティップネスが事務局を務める、ウェルネス分野の情報シンクタンクです。日本体育大学教授の杉田正明氏を全体統括に迎え、満尾正医学博士、元日経ヘルス編集長の西沢邦浩氏らが有識者・アドバイザーとして参加しています。最先端のウェルネス情報を収集・分析し、エビデンスに基づくコンテンツを継続的に発信することで、人々の健康増進に貢献することを目指しています。

コンディショニング イノベーション Lab 事務局

・公式サイト：https://lab.ntvhd.co.jp/conditioning-ntv/

・公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@CIL_ntv