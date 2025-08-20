アグネス・チャン最新刊『70歳、ひなげしはなぜ枯れない - 心も体もしなやかでいるための45のヒント -』8月20日発売

株式会社ワニブックス

株式会社ワニブックス（東京都渋谷区、代表取締役：高橋明男）は、『70歳、ひなげしはなぜ枯れない - 心も体もしなやかでいるための45のヒント -』（著：アグネス・チャン）を2025年8月20日（水）に発売しました。



「ひなげしの花」でデビューして53年

70歳のアグネス・チャンが語る、

人生後半をしなやかに生きるヒント。

気持ちの持ち方・食事・運動・睡眠・人とのつながり……etc.

健康と若々しさを保つために、アグネス・チャンが実践してきた「45の方法」を紹介。

70歳を迎えた今だからこそ伝えたい、心と体をしなやかに保つ知恵が詰まった一冊です。

- コントロールできないことに、心を砕かない- 「つながる力」は、筋肉と同じ。使わなければ衰える- 小さな「選ぶ」が、脳と心の刺激になる- 「書いて捨てる」で気持ちを整える- がんと向き合い、人生観が変わった- 100歳で亡くなった母のこと etc.

日本・アジア・世界で累計350万部を超えるベストセラー作家の最新刊！

【contents】

第１章 心を若く保てばいつまでも枯れない

― 毎日をごきげんに生きるために

第２章 毎日の気分はホルモンで整う

― 気持ちは自分でコントロールできる

第３章 若々しくあり続ける食事のヒント

― 食べ方を変えると、体がよろこぶ

第４章 体をしなやかに、脳はクリアに

― 健康であり続けるために続けたいこと

第５章 「今の私」を楽しむおしゃれ

― 「綺麗」よりも「ワクワク」を目指す

第６章 今からでもつけたい、 「つながる力」

― ひとりじゃないと思えることが心を守る

第７章 年を重ねるほど、自由になれる

― まだまだ夢を持ち続けたい

【著者プロフィール】

アグネス・チャン

歌手・エッセイスト・教育学博士

1955年8月20日香港生まれ。14歳で香港デビュー、17歳の時に『ひなげしの花』で日本デビューし、トップアイドルに。 上智大学国際学部を経て、カナダのトロント大学(社会児童心理学)に留学。85年に結婚、翌年の86年に長男を出産。89年、米国スタンフォード大学教育学部博士課程に留学。留学中の89年に次男を出産。94年に教育学博士号(ph.D)を取得。96年に三男を出産。芸能活動ばかりでなく、エッセイスト、日本ユニセフ協会大使、日本対がん協会「ほほえみ大使」など文化人として幅広く活躍。息子3人全員がスタンフォード大学に合格したことでも話題に。著書に『スタンフォード大に三人の息子を合格させた50の教育法』(朝日新聞出版)など多数。

【書籍情報】

『70歳、ひなげしはなぜ枯れない - 心も体もしなやかでいるための45のヒント -』

著者：アグネス・チャン

ワニブックス刊

発売日：2025年8月20日

価格：1,760円（税込）

ISBN：978-4-8470-7583-4

