【AI Transformation Summit プレイベント】キーエンス出身トップコンサルタントに学ぶ！マネジメントのための生成AI戦略 ～事業価値を最大化するグロースマインドセットと組織変革～

パフォーマンス向上を支援するAI学習プラットフォーム「UMU（ユーム）」を展開するユームテクノロジージャパン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：松田 しゅう平、以下 ユームテクノロジージャパン）は、株式会社カクシン（本社：東京都港区、代表取締役：田尻 望、以下 カクシン）と共同で、経営層・マネジメントのための生成AI戦略をテーマに、9月30日（火）に開催する「AI Transformation Summit 2025」のプレイベントを開催いたします。

▼セミナーお申し込みはこちら：

https://umujapan.co.jp/event/20250911-kakushin-ai/

■セミナー概要

トップセールスの暗黙知を、いかにして生成AIで形式知化し、事業全体の付加価値向上と組織変革につなげるか。本ウェビナーは、多くの企業が直面する「AI導入の理想と現実」のギャップを埋めるための、経営層が持つべき視点と戦略の核心に迫ります。

生成AIは、トップセールスの暗黙知を形式知化し、組織の競争優位性を高める強力な武器です。しかし、最新ツールを導入するだけでは「宝の持ち腐れ」で終わってしまいます。本当に重要なのは、AIを使いこなし、学び続ける「人」と「組織文化」の育成です。本ウェビナーでは、「硬直マインドセット」から脱却し、全社的な「グロースマインドセット」を醸成することで、AIの価値を真に引き出す経営戦略の核心に迫ります。これは、9月30日（火）開催の「AI Transformation Summit 2025」で語られる、より大きな変革の物語への橋渡しとなります。本ウェビナーへのご参加が、サミット本番での学びを最大化します。

■このセミナーで得られるメリット

【豪華3大特典】書籍・講演資料・オリジナルマグカップをプレゼント

本ウェビナーと、9月30日（火）開催「AI Transformation Summit 2025」の両方にお申し込みいただいた方限定で、以下の3点をプレゼントします。

１.田尻氏の新著『無言のリーダーシップ』

２.本講演の資料

３.ユームオリジナルマグカップ

※１.書籍と３.マグカップは先着30名様限定とさせていただきます。

【学びの最大化】サミット本番の理解度が飛躍的に向上

サミットで語られる「AIによる企業価値向上」の講演テーマについて、その背景にある思想や問題意識を事前に深く理解できます 。本ウェビナーへの参加が、サミット当日の学びを最大化します 。

【戦略的視点】経営視点でのAI活用の勘所が手に入る

単なる技術紹介ではなく、「なぜ今、生成AIでトップセールスのノウハウを型化する必要があるのか」という経営アジェンダの核心に触れることができます。

【変革ストーリー】自社の変革への道筋が具体的にイメージできる

本ウェビナーで課題提起とAI戦略の方向性を掴み、サミットでは具体的な方法論とAI活用の先進事例に触れることで、一連のストーリーとして理解を深めることができます。

■こんな課題をお持ちの方におすすめ

・AIやDXの導入を検討・推進しているが、事業成果へのつなげ方に課題を感じている役員、部長職の方

・全社的な生産性向上や組織変革をミッションとする、経営企画・事業企画部門の責任者の方

・トップセールスのノウハウを組織の資産とし、持続的な成長基盤を構築したいと考えている経営者、営業部門の責任者の方

■開催詳細

日時：2025年9月11日（木）15:00～16:00

形式：Zoom Webinar ※お申し込みいただいた方に参加リンクをお送りいたします。

参加費：無料

主催：株式会社カクシン、ユームテクノロジージャパン株式会社

お申し込み：以下のサイトよりお申し込みください。

■アジェンダ

・オープニング

・なぜ今、経営層が「グロースマインドセット」を理解すべきなのか

・トップセールスの暗黙知を形式知化するAI戦略の核心

・「AI Transformation Summit 2025」のご案内

・質疑応答

■登壇者プロフィール株式会社カクシン 代表取締役CEO 田尻 望氏

京都市出身。大阪大学基礎工学部卒業後、株式会社キーエンスにてコンサルティングエンジニア、国内外の販売促進技術に従事。2017年の創業以来、企業の高収益・高賃金を同時に実現する独自メソッドを開発し、シン・マーケットイン(R)型経営実現のための付加価値戦略コンサルティングおよび人財育成事業を展開。

「成果にコミットするコンサルティングファーム」を掲げ、多数のコンサルテーション実績を残している。大手企業コンサルティング実績として、売上2兆円超の企業や1兆円クラスの企業を複数、中堅IT企業を3年で年商45億円から75億円に成長させるなど、投資額以上の成果創出に定評がある。

またエンジニアとコンサルタントの両面から、付加価値につながる生成AI活用の仕組みを伝えている。直近ではAIアバターを活用した営業トレーニングシステムを開発し、構造化された組織育成を実現するAI活用コンサルティングを提供開始。

日経、プレジデント、NewsPicksやPIVOTなどメディアに出演、Forbes JAPANから世界の96賢人として選出。著書に10万部超「付加価値のつくりかた」など。

株式会社カクシン 取締役CRO／エバンジェリスト 天野 眞也氏

1992年、キーエンスに新卒入社以降、営業ランキングトップの実績をあげ、グループ責任者、営業所長を経て社長直轄の海外営業・重点顧客プロジェクトの初代リーダーに抜擢。 売上数百億円から2000億円の企業へと成長するまでの期間、営業として第一線で活躍し、その実績と経験を基に、2010年に起業。 FAプロダクツほか複数社の代表を兼任したのち、現在は株式会社カクシン(CEO 田尻望氏)のCROとして営業戦略コンサルティングを行う。 YouTubeチャンネル「AMANO SCOPE（アマノスコープ）」にて製販連携・営業メソッドを発信するほか、営業が学べるオンライン学校「営業大学-ESSENCE-」の運営、初の営業本『シン・営業力』も発売中。

ユームテクノロジージャパン株式会社 執行役員 ラーニングコンサルタント 本橋 孝洋

大学卒業後、大手通信会社に入社。入社2年目で営業800名の中で最優秀賞を受賞し、3年目より本社に招集され、以降は営業マネジメントに従事。本業と平行して2,500名を越える営業コミュニティ『S1グランプリ』をはじめとした外部での活動に対して精力的に取り組む。入社12年目で大手通信会社を退職。現在は経営から営業、人事、マーケティングなど多岐にわたる業務に従事。

■UMUについて

UMU（ユーム）は、2014年にシリコンバレーで誕生し、現在では世界203の国と地域で100万社以上、日本では28,000社以上に導入されているグローバルAIソリューションカンパニーです。AIを活用したオンライン学習プラットフォーム「UMU」を核に、学術的な根拠に基づいた実践型AIリテラシー学習プログラム「AILIT（エーアイリット）」、プロンプト不要であらゆる業務を効率化する「UMU AI Tools」などの提供により、AI時代の企業や組織における学習文化の醸成とパフォーマンス向上を支援しています。従業員が自律的に学び、AIリテラシーを習得・活用することで、業務を効率化し、より創造的で戦略的な仕事に集中できる時間や機会を創出。これにより、企業の人的資本の最大活用と加速度的な成長に貢献します。

サービスサイト：https://umujapan.co.jp/

■会社概要

名称 ：ユームテクノロジージャパン株式会社

本社 ：〒160-0022 東京都新宿区新宿 4-1-6 JR新宿ミライナタワー 18階

代表者 ：代表取締役 松田 しゅう平

設立 ：2018年2月9日

事業内容：インターネットテクノロジーを利用した教育ラーニングプラットフォームの販売

URL ：https://umujapan.co.jp/