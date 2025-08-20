大谷翔平選手が出演する新TVCM完成！『ECCジュニア開設者募集 大谷翔平選手／私が選んだ職業 篇』

株式会社ECC

総合教育・生涯学習機関の株式会社ECC（本社：大阪市北区、代表取締役社長：花房雅博）が全国展開する英会話・学習教室「ECCジュニア」は、ECCブランドアンバサダーの大谷翔平選手と、現役のホームティーチャー（講師）3名が出演する新TVCM『ECCジュニア開設者募集 大谷翔平選手／私が選んだ職業 篇』（15秒×3種類）を制作、2025年8月20日（水）より全国で放映を開始いたします。

ECCジュニアは「より通いやすい環境で」「本格的な英語教室」を提供することを目指して、1980年に全国展開を始めた英会話・学習教室。子ども英会話教室では教室数・生徒数No.1※のトップブランドです。

※2024年度14歳以下を対象とした子ども向け英会話教室 生徒数・教室数（株）矢野経済研究所調べ 2025年7月現在

※本調査結果は、定性的な調査・分析手法による推計である

ECCジュニアのホームティーチャーは、自宅や貸会場・テナントで英語などを教えながら、夢へ向かって挑戦する子どもたちの成長を間近で見守り、サポートする仕事です。

新TVCMでは、「あなたの街の先生になろう！」をコンセプトに、実際にホームティーチャーとして活躍している3人の先生を起用し、＜あおい先生篇＞、＜りさ先生篇＞、＜ちよ先生篇＞の3種類を制作。始めたきっかけや開講スタイルなどがそれぞれ異なる3人の先生が、「ECCジュニアのホームティーチャー」を選んだ理由や魅力を発信し、多様な働き方やさまざまな活躍の仕方ができるホームティーチャーという仕事の特長を伝えます。

CM冒頭には、ECCブランドアンバサダーでメジャーリーガーの大谷翔平選手が“先生風”のスーツ姿で登場。世界を舞台に絶えず挑戦を続ける大谷選手が、一人一人の挑戦を促すように力強くうなずくシーンからスタートし、CMのラストでは、3人の先生たちが明るくハツラツとした笑顔で「一緒に、翔（はばた）け。」と呼びかけ、ホームティーチャーになりたい人の背中を温かく後押しします。

あわせて、ホームティーチャー募集サイトでは、CMに出演した3人の先生に、ホームティーチャーのやりがいや始めたきっかけ、自分らしい働き方、レッスンでの工夫などを深堀りしたインタビュー動画を公開します。

■新TVCM『ECCジュニア開設者募集 大谷翔平選手／私が選んだ職業＜あおい先生篇＞』（15秒）ストーリーボード

■新TVCM『ECCジュニア開設者募集 大谷翔平選手／私が選んだ職業＜りさ先生篇＞』（15秒）ストーリーボード

■新TVCM『ECCジュニア開設者募集 大谷翔平選手／私が選んだ職業＜ちよ先生篇＞』（15秒）ストーリーボード

■新TVCM『ECCジュニア開設者募集 大谷翔平選手／私が選んだ職業 篇』ストーリー

新TVCMでは、“街の先生”として地域に根差し、子どもたちにとって身近な存在としてその成長を見守る等身大のホームティーチャーの姿を伝えるとともに、生活スタイルやライフステージに合わせて、ワーク・ライフ・バランスを調整しながら自分らしく活躍できる「ECCジュニアのホームティーチャー」という働き方の選択肢を提示します。

＜あおい先生篇＞には、「好きな英語を仕事にしたい」という思いでホームティーチャーを始めたあおい先生（テナント開講、埼玉県・20代）が登場。裁量の幅が大きく、自由に開講スタイルを選択できるホームティーチャーの利点を生かして、自分らしく充実の日々を過ごす様子が、レッスン中の輝くような笑顔から伝わってくる内容です。

＜りさ先生篇＞に登場するのは、ホームティーチャーとしてとてもやりがいを感じているというりさ先生（テナント開講、兵庫県・30代）。生徒数・教室数No.1の知名度があり、サポート体制も充実しているECCジュニアだからこそ安心して続けられるという実感を語り、子どもたちと一緒に楽しみながら生き生きと働く姿が印象的です。

＜ちよ先生篇＞では、自宅で開講して15年というちよ先生（自宅開講、岡山県・40代）が登場。子育てと両立しながら先生を続けてきた自身のこれまでのキャリアを振り返り、生徒たちが成長していく姿を見守りながら自分も一緒に成長していくことができるホームティーチャーという仕事の魅力を伝えてくれます。

■新TVCM 概要

【CMタイトル】『ECCジュニア開設者募集 大谷翔平選手／私が選んだ職業 篇』（15秒×3種類）

【出演】大谷翔平選手、ECCジュニア ホームティーチャー

【放送開始】2025年8月20日（水）

【放送地域】全国 ※TVerでも配信予定

【公開URL】https://www.eccjr.com/movie_collection/

CMの放映に合わせて、ホームティーチャー募集サイトでは、TVCMに出演した3人のホームティーチャーの先生に、仕事のやりがいやECCジュニア教室開講のきっかけ、選択した開講スタイルなど、CMの内容をより掘り下げて聞いたインタビュー動画を同時公開します。

【インタビュー動画URL】https:///www.eccjr.com/tvcmweb/

■ 大谷翔平選手プロフィール

1994年、岩手県生まれ。

2012年、ドラフト1位で北海道日本ハムファイターズ入団。 投手と打者を兼任する「二刀流」に挑戦。

2016年、投打両輪の活躍でファイターズの日本一に貢献。パ・リーグMVPを受賞。

2018年、ロサンゼルス・エンゼルスに入団。ア・リーグ新人王を受賞。

2021年、打者として46本塁打、投手として9勝を記録。満票でア・リーグMVPを受賞。

2023年、打者として44本塁打、投手として10勝を記録。日本人初のア・リーグ本塁打王を獲得。史上初となる2回目の満票でア・リーグMVPを受賞。

2024年、ロサンゼルス・ドジャースに移籍。メジャーリーグ史上初の「54本塁打・59盗塁」を達成。ナ・リーグMVPを満票で受賞。

■「ECCジュニア ホームティーチャー募集」ホームページ

ECCジュニアでは、ホームティーチャーの仕事に興味をお持ちの方を対象に、ホームティーチャー説明会を随時実施しています。説明会では、レッスンやホームティーチャーへのインタビューの映像、教材などをご覧いただけます。今なら説明会へご参加された方に、3つの特典をもれなくプレゼントします。通常の対面説明会のほか、オンライン説明会も実施しています。

【特典1】「ECCブランドアンバサダー大谷翔平選手 二刀流ファイル」プレゼント

【特典2】７人の先輩ホームティーチャーへのインタビューブック「Home Teachers’ VOICES」プレゼント

【特典3】「QUOカード1,000円分」(※1)プレゼント

※1 2025年12月31日（水）までに対面説明会に初めてご参加いただいた方が対象です（オンライン説明会は対象外）

「ECCブランドアンバサダー大谷翔平選手 二刀流ファイル」「Home Teachers’ VOICES」「QUOカード1,000円分」

※在庫切れの際はご容赦ください ※色・デザインは実際と多少異なる場合があります

詳細を見る :https://www.eccjr.com/

PDF版プレスリリース：

https://prtimes.jp/a/?f=d16929-177-512638de789a5445b57eadce79ced40b.pdf

■ ECCジュニア https://www.eccjr.co.jp/

ECCジュニアは、「より通いやすい環境で」「本格的な英語教室」を提供することを目指して、1980年に全国展開を始めた英会話・学習教室です。英会話などを教える「ECCジュニア教室」、国語・算数などを教える「学力養成教室 まなビーンズ」、大学入学共通テストなどに対応できる力を養成する「ECCブランチスクール」、英会話や脳トレが楽しめる「ECCシニア」の4つのブランドがあります。子ども英会話教室としては、教室数・生徒数業界No.1※を達成しており、全国約1万教室で約30万名の生徒がECCジュニアで学んでいます。

▼ECCジュニア https://www.eccjr.co.jp/

▼学力養成教室 まなビーンズ https://www.eccjr.co.jp/manabeans/

▼ECCブランチスクール https://www.eccjr.co.jp/course/branch/master.php

▼ECCシニア https://www.eccjr.co.jp/lp/eccsenior/

※ECCブランチスクールは上記URL以外のコースもございます。詳しくはホームページをご覧ください。

■株式会社ECC https://www.ecc.co.jp/

ECCは1962年の創業以来、60年以上にわたり、さまざまな教育活動を展開。幼児からシニア世代までそれぞれの目的を実現する独自のカリキュラムや教材を導入し、確かな成果を生み出しています。語学教育を通じて、時代にあった“真の国際人”としての資質を兼ね備えた人材を育てることをECCの使命としています。