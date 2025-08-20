マウザー、Infineon Technologiesの新商品を追加しラインナップを強化

Mouser Electronics, Inc.

新製品投入（New Product Introduction: NPI）の業界リーダー(TM)として、イノベーションを推進するMouser Electronics(https://www.mouser.jp/)（マウザー・エレクトロニクス 本社：米国テキサス州マンスフィールド、以下マウザー）は、パワーシステムおよびIoT分野における世界的な半導体のリーダー企業、Infineon Technologies(https://www.mouser.jp/manufacturer/infineon/)（本社：ドイツ・ノイビーベルク、以下Infineon）の正規グローバル販売代理店です。マウザーは、Infineon(https://www.mouser.jp/manufacturer/infineon/)製品を約20,000点取り揃えており、このうち10,000点以上は即日出荷可能です。エンジニアが製品をスムーズに市場に投入できるよう、Infineon(https://www.mouser.jp/manufacturer/infineon/)の最新製品を幅広く提供しています。

マウザーで取り扱いのあるInfineon製品 一例- XENSIV(TM) PAS CO2 5V センサ(https://www.mouser.jp/new/infineon/infineon-pasco2v15-sensor/)本センサ(https://resources.mouser.com/sensor)は常に高品質なデータを提供し、WELL(TM)ビルディング・スタンダードの性能要件を満たしています。14×13.8×7.5 mm³のモジュールで提供され、従来のNDIR方式と比べてサイズは4分の1、重量は3分の1と小型・軽量化を実現しました。そのコンパクトさから、空気清浄機、サーモスタット、その他のスマートホーム(https://resources.mouser.com/smart-home)機器やIoTデバイス(https://resources.mouser.com/iot)に最適です。さらに、テープ＆リール形式のSMDパッケージにより、高速かつ大量生産ラインでの組み立ても容易です。- PSOC(TM) 4100T Plusマイクロコントローラ(https://www.mouser.jp/new/infineon/infineon-coolsic-g2-mosfets)Infineonの第5世代CAPSENSE(TM)とマルチセンス技術を搭載し、直感的でインタラクティブなヒューマン・マシン・インターフェース（HMI）(https://www.mouser.com/empowering-innovation/more-topics/human-machine-interface)とシステム制御を実現します。タッチや近接を検知する静電容量式センシング、金属表面越しのタッチ操作を可能にする誘導式センシング、機械学習（ML）を活用した液面検知、さらにCAPSENSEによるホバータッチなど、幅広いセンシングアプリケーションをサポートします。革新的で使いやすいインタフェースを設計するための、強力なツールです。- CoolSiC(TM) G2 シリコンカーバイドMOSFETシリーズ(https://www.mouser.jp/new/infineon/infineon-coolsic-g2-mosfets)本シリーズは豊富なバリエーションを揃え、シリコンカーバイドの優れた特性を活用することで、電力変換の損失を低減し、高効率化に貢献します。これにより、太陽光発電、エネルギー貯蔵、DC電気自動車（EV(https://resources.mouser.com/ev-hev)）充電、モータードライブ(https://resources.mouser.com/motor-control)、産業用電源(https://resources.mouser.com/power-supply)など、さまざまなパワー半導体用途でメリットを提供します。さらに、Infineonの.XTパッケージング技術と組み合わせることで、CoolSiC G2 MOSFETはより高い電力密度、優れた熱伝導性と信頼性を実現し、システム寿命の延長にも貢献します。- 汎用MOSFETシリーズ(https://www.mouser.jp/new/infineon/infineon-250v-500v-general-purpose-mosfets/)さまざまな用途における設計、価格、物流の要件に幅広く対応しています。低電圧領域（最大250V）から高電圧領域（500V～900V）まで取り揃え、設計の柔軟性を高める多彩なパッケージオプションも提供しています。パワーMOSFETは、システムの性能や効率向上に貢献します。低いRDS(on)値やゲート・出力容量の低減により、電力損失を抑えることも可能です。

マウザーで取り扱いのあるInfineon製品の詳細は、以下をご確認ください。

https://www.mouser.jp/manufacturer/infineon/(https://www.mouser.jp/manufacturer/infineon/)

マウザーの最新ニュースや新製品情報については、以下をご覧ください。

https://www.mouser.jp/newsroom/(https://www.mouser.jp/newsroom/)

マウザー・エレクトロニクスについて

マウザー・エレクトロニクスは、提携する大手メーカーの新製品のいち早い販売に注力する、半導体と電子部品の正規代理店です。世界中の電子設計技術者とバイヤーに向けて、当社のウェブサイト Mouser.com は、多言語・多通貨に対応し、1,200を超える取り扱い電子部品ブランドから680万点以上の製品を掲載しています。世界28カ所のサポート拠点には、現地の言語、通貨、時間帯で対応できる熟練したカスタマーサービススタッフを配置しています。

また、米国テキサス州ダラスに、9万平方メートル（東京ドームの約2倍）におよぶ最新鋭の物流センターを整備し、223の国と地域の65万人以上のお客様に向けて製品を発送しています。詳しくは、http://www.mouser.jp をご覧ください。



Infineon Technologies AGについて

Infineonは、電力システムとIoTにおける半導体製品のグローバル市場をリードするメーカーです。Infineonは、その製品とソリューションによって脱炭素化とデジタル化を推進しています。Infineonの半導体は、効率的なエネルギー管理、スマートモビリティ、さらに繋がりを深める世界において、安全でシームレスなコミュニケーションを可能にします。



商標

MouserおよびMouser ElectronicsはMouser Electronics, Inc.の登録商標です。その他記載されているすべての製品名、ロゴおよび会社名は、それぞれの所有者の商標である場合があります。

