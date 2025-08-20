松竹芸能が東西お笑いツアーを開催！ツアーとしての実施は約20年ぶり！

松竹芸能株式会社

松竹芸能が大阪会場・東京会場にてお笑いライブ「松竹秋の大笑宴祭(だいしょうえんさい) ～若手もベテランも汗かきます～ 」を開催することが決定いたしました。



今年8月に創業69年をむかえた松竹芸能が、来年の70年に向けて皆様をさらなる笑いの渦に巻き込む誓いとして約20年ぶりに2都市での公演となります。


『東西の笑いの頂上決戦』や、『ここでしか見られないバラエティコーナー』などなど、最高の2日間をお届けいたします。



ライブを彩るMCには東京・大阪ともに「ますだおかだ」と「なすなかにし」の2組が出演いたします。


さらに、ライブを盛り上げる出演者たちに関しましては今後の追加情報で順次お知らせ予定です。


楽しみにお待ちください。




松竹秋の大笑宴祭 ～若手もベテランも汗かきます～

ますだおかだ

なすなかにし


〈公演情報〉

▼タイトル


『松竹秋の大笑宴祭(だいしょうえんさい) ～若手もベテランも汗かきます～』



▼料金※大阪・東京共通


前売4,000円 / 当日4.500円


チケットぴあ・FANYにて8/22(金)10:00~販売開始


＊お問い合わせ：松竹芸能　大阪(06-6258-8085) / 東京(03-3545-1544)


　　　　　　　　＜営業時間は平日10:00-19:00＞



◇Day1：大阪


▼スケジュール


10/19(日) 開場17:15 / 開演18:00



▼会場


ABCホール(https://www.asahi.co.jp/abchall/map/)


(大阪府大阪市福島区1-1-30)


※阪神本線「福島駅」JR東西線「新福島駅」から徒歩5分、JR大阪環状線「福島駅」から徒歩7分



◇Day2：東京


▼スケジュール


10/26(日) 開場17:45 / 開演18:30



▼会場


草月ホール(https://www.sogetsu.or.jp/about/hq-building/hall/)


(東京都港区赤坂7-2-21 草月会館地下1階)


※東京メトロ銀座線・半蔵門線・都営地下鉄大江戸線「青山一丁目駅」南青山4番出口から徒歩5分