ロート製薬株式会社と株式会社EXORPHIA細胞外小胞（EVs）の生産技術開発に向け資本業務提携を締結

ロート製薬株式会社

ロート製薬株式会社（本社：大阪市、代表取締役社長：瀬木英俊、以下、「ロート製薬」）と、株式会社EXORPHIA（東京都千代田区、代表取締役CEO：口石 幸治、以下「エクソーフィア」）は、資本業務提携を締結したことをお知らせいたします。

■業務提携の背景・目的

ロート製薬は、「ロートグループ総合経営ビジョン2030：Connect for Well-being」を策定し、ウェルビーイングな社会の実現を目指し、医療・ヘルスケアの未来に向けて様々なチャレンジを続けています。再生医療事業においては、間葉系間質細胞（MSC）を核とした研究開発を行っています。

エクソーフィアは、エクソソームを含む細胞外小胞 (Extracellular Vesicles)、以下「EVs」を利用した革新的な医療ソリューションの開拓に挑戦する創薬スタートアップです。2019年の創業以来、様々な疾患領域における製品開発に取り組んでいます。

本業務提携により、両社が注力している再生医療分野において戦略的に、相互のリソースを活用して、事業拡大・企業価値向上を目指してまいります。

EVsは、細胞間でタンパク質や核酸などの生理活性物質を輸送することにより細胞間コミュニケーションに重要な役割を担っており、様々な疾患への応用が期待されています。

ロート製薬の再生医療事業で培った製造基盤・品質管理体制などの技術とエクソーフィアの持つEVs製造・開発技術とを掛け合わせ、EVsの生産技術開発を目的とし、共同研究開発を開始いたしました。

■今後の見通し

本件が2026年３月期の連結業績に与える影響につきましては軽微であり、今後公表すべき事項が生じた場合には速やかにお知らせします。

■会社概要

【ロート製薬株式会社】

所在地：大阪市生野区巽西一丁目8番1号

設立：1949年

代表者：代表取締役社長 瀬木 英俊

事業内容： OTC医薬品（一般用医薬品）、スキンケア、機能性食品、医療用眼科、再生医療及び開発製造受託 (CDMO)

ホームーページ https://www.rohto.co.jp/

【株式会社EXORPHIA（エクソーフィア）】

所在地：東京都千代田区大手町一丁目6番1号 大手町ビル6F

設立：2019年

代表者：代表取締役CEO 口石 幸治

事業内容：EVsを用いた医薬品および高機能添加剤（体外受精用試薬等）の開発・製造・販売

ホームページ https://exorphia.com/