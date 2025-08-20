ゆる言語学ラジオ 全国ツアー2025「初ゆるし」にミニスポンサーとして協賛

株式会社アドバンスト・メディア

株式会社アドバンスト・メディア（本社：東京都豊島区、代表取締役会長兼社長：鈴木清幸 以下、アドバンスト・メディア）は、YouTube・Podcastチャンネル「ゆる言語学ラジオ」の全国ツアー「初ゆるし」に、ミニスポンサーとして協賛いたします。

「ゆる言語学ラジオ」は、水野 太貴さん・堀元 見さんがパーソナリティを務め、ゆるく楽しく言語の話をするラジオです。「springはなぜ春もバネも意味するの？」「『象は鼻が長い』の主語は象？鼻？」などの身近なトピックからコトバの奥深さを紹介し、YouTubeでは37万人超のチャンネル登録者数を誇っています。

この度、国内シェアNo.1（※）のAI音声認識AmiVoiceを開発・提供するアドバンスト・メディアは、言語の魅力や重要性を、誰もが親しみやすい形で紹介する「ゆる言語学ラジオ」の理念に共感し、本イベントへの協賛を決定いたしました。

音声認識技術は人の言葉を文字に変え、人と人、人とキカイのコミュニケーションを円滑にする技術であり、「言語」と密接な関わりを持っています。今回の協賛を通じて、言語の面白さと大切さをより広く発信し、多くの方々にその価値を感じていただけることを願っております。

ゆる言語学ラジオ 全国ツアー2025「初ゆるし」

ツアースケジュール

[表: https://prtimes.jp/data/corp/20223/table/665_1_c0756e7709c3b400a49305be31be999c.jpg?v=202508220425 ]

■ゆる言語学ラジオ 全国ツアー2025「初ゆるし」の詳細はこちら

https://note.com/yurugengo/n/n0d229253cb05

※出典：合同会社ecarlate「音声認識市場動向2025」音声認識ソフトウェア/クラウドサービス市場

