7月27日開催「夏休みスペシャル！こども性教育2025　ボクらのカラダ大冒険！～思春期のヒミツ～」のレポート記事を公開しました

株式会社ファミワン

「子どもを願うすべての人によりそい 幸せな人生を歩める社会をつくる」をビジョンに掲げ、法人の従業員向け福利厚生や自治体の住民向け支援を行うヘルスケアサポートサービス「ファミワン」 https://famione.com/benefit/ などを展開する株式会社ファミワン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石川勇介）は、2025年7月27日（日）に「夏休みスペシャル！こども性教育2025 ボクらのカラダ大冒険！～思春期のヒミツ～」と題した、小中学生およびその保護者、そして教育関係者へ向けた無料オンラインセミナーを開催しました。

▼プレスリリース全文はこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d14333-619-ecae37ddf4973709c5555f9390d4006a.pdf

この度セミナー当日のレポート記事を公開しましたので、詳細は下記リンクよりご覧ください。

https://famione.com/column/sexeducation-10/(https://famione.com/column/sexeducation-10/)

性と生殖を専門としている臨床心理士や不妊症看護認定看護師を中心に毎年夏に企画運営を行っているファミワンの「こども性教育セミナー」は、今年5年目を迎えました。教育現場やSNSにおける性被害など、子どもの性に関する報道が多く取り上げられており、「自分や身近な大切な人の”身体・こころ”を正しく知り、守ること」に対する知識の向上・アップデートが求められています。

■初の試み！男子の身体とこころの成長にフォーカスしたセミナー

今回のイベントは、100名の定員枠での申し込みを受け付けておりましたが、申込開始早々に満枠となり大幅に増枠し、最終お申込み総数は382名に至りました。当日は250名の方にご参加いただき、大盛況のうちに終わりました。事前のご質問や当日のQ&Aにもお応えさせていただき、思春期男子の身体に特化した内容ではありましたが性別・大人こども問わず多くの方のご関心が寄せられた事がうかがえました。

大人のみのご参加もありました男性講師 ファミワン胚培養士 川口優太郎「ぐっち先生」による質疑応答コーナー

◼️セミナー参加者の約9割の方がセミナーに「満足した」と回答

セミナー実施後のアンケート調査では79名の方にご回答いただき、満足度89.5％と約9割の方にご満足いただいた結果となりました。

また、参加動機については「子どもに性教育の話を聞かせたかった」が最多回答数で、保護者側からも専門家から聞かせたいというニーズがあることがわかりました。性教育に関する知識や情報をアップデートする必要性を多くの方が感じるようになっています。

【参加者の声】

◼️ファミワンの性教育セミナーについて

- 「参加型で大変わかりやすい内容でした。また今日のお話を、今後の息子との関わりに繋げていけたらと思います。また何度も開催してください。」- 「息子が大きくなった時にもこちらのセミナーを受けさせたいと思いましたので、これからもこのセミナーが続いているといいなと思いました。」- 「皆がchatにたくさん反応していて、驚きました！」- 「専門家に答えてもらえると、子どもは正しい情報・知識にアクセスでき、安心することができると思う。」

ファミワンでは、学校や自治体、企業に向け、多岐に渡るセミナーを開催しております。

これからも、性教育などのセミナーを様々な場所で開催し、知ってもらう機会を多く作ってまいります。性教育セミナーもそれ以外の生理や妊活、妊娠出産育児、更年期、介護、メンタルヘルスなどのセミナーも、お気軽にお問い合わせください。資料提供や協賛などもご連絡お待ちしております。

今年度は東京都が主催する「チルドレンファースト」の社会を創出する取り組み「こどもスマイルムーブメント」にも参画をいたしました。（こどもスマイルムーブメント 公式サイトhttps://kodomo-smile.metro.tokyo.lg.jp/kids/about）

■福利厚生サービス「ファミワン」の概要組織全体の風土づくり × 当事者の個別サポートの2軸でご支援

福利厚生サービス「ファミワン」は、「専門家によるセミナー/研修を通じての従業員のリテラシー向上や社内風土の醸成」、そして「オンライン健康相談による従業員個々のサポート」の両側面から、企業の健康経営や両立支援の促進、女性活躍推進を支援します。

「ファミワン」導入企業の社員/従業員は、オンライン上で時間や場所を選ばず、社外の看護師や心理士、キャリアコンサルタントなどの有資格者に多様なテーマについての相談が可能です。匿名でかつ内容を会社に知られずに相談できる環境を提供することで、心理的安全性を高めるとともに従業員満足度の向上が期待できます。さらに、早期に悩みを相談し自身の身体や心の状態に気づくことで、行動変容を促し、不調を未然に防ぐ効果も期待できます。

また、全従業員を対象に、プロフェッショナル講師陣によるセミナー/研修を提供し、会社全体のリテラシーを高めます。特に女性特有の健康課題に対しては、約7割の女性従業員が上司・周囲の理解を望んでいます*1。管理職や支える側の従業員など、当事者以外へ正しい知識を提供し、理解を促すことで支援の幅の拡大に貢献します。セミナー/研修のテーマは、各社のニーズや課題感に応じてカスタマイズ*2が可能です。

2018年9月より、法人向け福利厚生プログラムの提供を開始。小田急電鉄やTBS厚生会などへの福利厚生導入に加えて、ソニー、全日本空輸株式会社（ANA）、伊藤忠労働組合などへもセミナーを提供しています。自治体への提供としても、神奈川県横須賀市をはじめ、長崎県、東京都杉並区、世田谷区、広島県三原市、群馬県邑楽町など、都道府県単位から中核都市、そして数万人規模の市区町村まで幅広く提供を行っております。

※本サービスは医療行為ではないため、診断や処方は行いません。

▶︎ファミワン 法人向け福利厚生サービス https://famione.com/benefit

▶︎自治体向け「妊活LINEサポート事業」 https://famione.com/local/

*1 出所：働く女性のウェルネス向上委員会HPより（東京都実施,2023-5,都内で働く女性3500人＋企業担当者200人へのアンケート調査結果）

*2 不妊治療の基礎知識、卵子凍結などプレコンセプションケアの啓発、月経・ＰＭＳ、更年期などの健康課題、ライフプランや人間関係、メンタルケアまで多彩なテーマに対応

＜会社情報＞

株式会社ファミワン

所在地〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F－C

代表者代表取締役 石川 勇介

設立日2015年6月1日

ＵＲＬhttps://famione.co.jp/

・ファミワン ヘルスケア相談 https://lp.famione.com/

・不妊治療net https://funin-info.net/

・卵巣年齢チェックキット FCheck https://fcheck.famione.com/

・子宮内フローラCHECK KIT https://flora.famione.com/

▶︎ファミワン 法人向け福利厚生サービス https://famione.com/benefit

▶︎自治体向け「妊活LINEサポート事業」 https://famione.com/local/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ファミワン 広報担当 Mail： info@famione.com TEL：080-2243-6995