ITトレンドEXPO2025 Summerに、あなたのAIリテラシーを無料で診断する「AI理解度チェック」を展示します

ギグワークスクロスアイティ株式会社（ギグワークス株式会社（東証スタンダード 2375）子会社 本社：東京都港区、代表取締役：小島正也、以下ギグワークスクロスアイティ）は、イノベーション（東証グロース 証券コード3970）のグループ会社である、株式会社Innovation & Co.（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：齊藤和馬、以下「Innovation & Co」）が主催する業界最大級のオンライン展示会「ITトレンドEXPO2025 Summer」に出展し、AIに関する理解度を可視化する『AI理解度チェック』で企業や個人のAI活用力を向上させます。

TトレンドEXPOは、Innovation & Co.が運営する法人向けIT製品の比較・検討サイト「ITトレンド」が主催する業界最大級・来場者数No.1 ※1 のオンライン展示会です。

※1 2021年9月 （株）インテージ調べ 「IT製品のオンライン展示会 参加調査」

●ご登録はこちらから

https://it.expo.it-trend.jp/key/8r3ambua

■サービス特徴

- 現場で"使える"AI知識・貴社の実用レベルを可視化- 結果表で弱点が明確に。効果的なAI活用計画の立案- 実用レベルへ導く無料診断・コンサルティングをご提案

■サービス概要

多くの企業がAI導入に注目する一方、「AIは理解しているが、どう活かせばいいか分からない」という声が多く聞かれます。

「AI理解度チェック」は、単なる知識量ではなく、AIを「実務で活用する能力」を測定するために設計された、無料の診断サービスです。

1. 現場で“使える”AI知識を測る30問のテスト

本チェックは、具体的な業務シーンを想定した設問で構成されています。AIの基礎知識はもちろん、業務改善への応用力や、実践的な活用方法まで、多角的に測定します。

2. “弱点”を明確化する、詳細な結果表

テスト実施後には、メールにて詳細な結果表をお送りしカテゴリ別のスコアをレーダーチャートで貴社のAI理解度をすることで漠然としたAIへの不安や課題を、具体的な教育内容へと落とし込むことが可能になります。

3. 実用レベルへ導くロードマップをご提案

結果に基づき、ご希望の企業様には無料診断や個別コンサルティングをご案内し専任担当者がヒアリングから課題抽出まで伴走し、貴社のAI活用を次のステップへと導きます。

■イベント概要

名称 ： ITトレンドEXPO2025 Summer

開催テーマ ： 新たな出会いが明日の「働く」を変える

開催日時 ： 2025年9月2日（火）～ 9月5日（金）

来場 ： 無料

登録 URL ： https://it.expo.it-trend.jp/key/8r3ambua

主催 ： 株式会社Innovation ＆ Co.

参加方法 ： 事前登録にて登録いただいたメールアドレス・パスワードで本サイトよりログインください。

視聴につきましては動作が正常か事前に環境のご確認をお願いします。 推奨デバイス（PC・タブレット・スマートフォンなど）

【 ギグワークス株式会社 】

商号：ギグワークス株式会社

所在地：東京都港区

事業内容：子会社の経営管理（オンデマンドエコノミー、システムソリューション、シェアリングエコノミー、デジタルマーケティング事業）

コーポレートサイト：https://www.gig.co.jp/

「日本一のGig Economyのプラットフォーマーになり、労働市場に革命を起こす！」を企業Visionに据え、ダイレクトマッチングでのGig Economy商圏の構築とともに、各種システム開発、オンサイト、コンタクトセンター等BPO業務、シェアオフィスの提供をする グループ。柔軟な働き方に対しての挑戦をつづけ、国内労働市場により良い未来を創造する。

【 ギグワークスクロスアイティ株式会社 】

商号：ギグワークスクロスアイティ株式会社

所在地：東京都港区

事業内容： ITコンサルティングサービス、ソフトウェア開発・パッケージの企画・開発・販売、システムインテグレーション、システム・エンジニアリング開発受託・スタッフ支援サービス

コーポレートサイト：https://gigxit.co.jp/

「ICTを通じてお客様に最良・最大の価値を提供する」を企業ビジョンに掲げ、コンサルティングやシステム開発・クラウド開発、AIを活用したクラウドサービスの開発および販売を事業の中核とする。経営の課題抽出からソリューション提案に至るまで、包括的な支援を提供する。