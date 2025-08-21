【9/9(火)開催】ウェビナー：生成AI時代に備える！今から始めるAI検索最適化（LLMO）

株式会社GIG

「SEOでは上位なのに、AI検索では結果に出てこない…」

「最近、AI検索の影響でサイト流入が減っている気がする…」

そんな課題の背景にあるのは、生成AIによる検索体験の急速な変化です。

GoogleのAI Overviews（AIによる概要）の導入や、ChatGPTの急速な普及により、ユーザーの検索体験は従来の「リンクから情報を探す」スタイルから、「AIが生成した答えを直接得る」スタイルへと移行しつつあります。

この変化によって、従来のSEO施策だけでは検索経由で選ばれる機会が減少するリスクが高まっています。

本ウェビナーでは、今注目される「AI検索最適化（LLMO）」をテーマに

・そもそもAI検索最適化とは何なのか？

・SEOとの違いはどこにあるのか？

・今すぐ取り組むべき具体策は何か？

を、実例を交えてわかりやすく解説します。

情報が錯綜するテーマだからこそ、確かな知見を凝縮してお届けします。

質疑応答の時間もございますので、ぜひお気軽にご参加ください。

このような方におすすめです

開催概要

登壇者

- SEOの効果が落ちてきており、次の打ち手を模索している- GEOやLLMOといったAI検索対策が気になっているが、何から始めればよいかわからない- ChatGPTやAI Overviewsに自社情報が出てこないことに課題を感じている- 開催日時 2025年 9月9日（火）13：00～14：00- 会場 オンライン（Zoomウェビナー）- 参加費 無料（事前登録制）- 申し込み こちら（Zoomの申し込みフォームに遷移します）(https://us02web.zoom.us/webinar/register/7917550541521/WN_7ZF1gq5LSG-2ODQZ4Wk0DA)

内田 一良 (うちだ かずよし)

株式会社GIG Marketing事業部 部長

GIGにて複数メディアの編集長を経験し、これまで数千記事の編集・ディレクションに携わる。Workship、LeadGrid、コンマルクなどの自社サービスのコンテンツマーケティングのほか、顧客支援も行う。

書籍『デザインの言語化』『フリーランスの進路相談室』『ADHD会社員、フリーランスになる。』『フリーランスの生き残り戦略』などの監修・編集も担当。

アジェンダ

お申し込み

- そもそも「AI検索最適化」とは？- SEO vs AI検索最適化- AI検索最適化で具体的に取り組むべきこと- 質疑応答

お申し込みページはこちら（Zoomの申し込みフォームに遷移します）(https://us02web.zoom.us/webinar/register/7917550541521/WN_7ZF1gq5LSG-2ODQZ4Wk0DA)

主催

株式会社GIG

https://giginc.co.jp/

株式会社GIGについて

ナショナルクライアントからスタートアップまで、Webコンサルティング、UI/UXデザイン、システム開発など、DX支援をおこなう。また、登録人材50,000人／導入企業1,300社以上が登録するフリーランス・副業向けマッチングサービス『Workship(https://goworkship.com/)』や、7,000人以上が登録するデザイナー特化エージェントサービス『クロスデザイナー(https://www.xdesigner.jp/)』、リード獲得に特化したCMS『LeadGrid(https://goleadgrid.com/)』、UXコンサルティングサービス『UX Design Lab(https://www.uxdl.jp/)』、コンテンツマーケティング総合パートナー『コンマルク(https://www.conmark.jp/)』などを展開する。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社GIG 広報担当

東京都中央区日本橋浜町1-11-8-4F

メールアドレス：pr@giginc.co.jp