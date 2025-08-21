黒部峡谷鉄道　猫又駅限定またにゃんデザイン「鉄カード」を配布

黒部峡谷鉄道株式会社

黒部峡谷鉄道株式会社(運営：黒部峡谷鉄道株式会社、所在地：富山県黒部市、代表取締役社長：鈴木 俊茂)では、昨年より、全線開通までの期間限定で工事関係者専用駅である「猫又駅」での乗降を実施しております（※１）。この「猫又駅」は、日本で唯一駅名に「猫」がつく駅で、弊社ではこれを広く知っていただこうと、下記のとおり、猫又駅キャラクター「またにゃん」をデザインした限定の「鉄カード」（※２）を９月１日から猫又駅でご希望者に配布いたします。


弊社では、日本で唯一「猫」がつく猫又駅を広くＰＲし、より多くのお客さまに黒部峡谷へお越しいただきたいと考えております。


(※1) 能登半島地震の影響により、昨シーズンに引き続き今シーズンも、宇奈月駅～猫又駅間で折返し


　　　運行となります。「猫又駅」は通常一般のお客さまは乗降できない駅ですが、お客さま乗降用の


　　　ホームを新設し昨年１０月５日から乗降できるようにしています。


（※2）「鉄カード」は、全国統一規格で作成されており、鉄道ファンやカード収集家に人気のあるＰ　　　


　　　Ｒ用カードです。




「またにゃん」鉄カード


【実施内容】


１．配布期間
　2025年9月1日（月）～9月30日（火）



２．配布枚数
　4,000枚　※なくなり次第終了



３．配布場所
　猫又駅



４．配布方法　
　猫又駅駅員または案内所の係員にお声がけください。



５．その他
　鉄カードはお一人様一枚でお願いいたします。






◇アクセス(黒部峡谷鉄道　宇奈月駅まで)


1. 車の場合


北陸自動車道　黒部ICより約20分→黒部峡谷鉄道　宇奈月駅



2. 電車の場合


北陸新幹線　黒部宇奈月温泉駅で下車→徒歩(約1分)→富山地方鉄道　新黒部駅→(約25分)→宇奈月温泉駅で下車→徒歩(約5分)→黒部峡谷鉄道　宇奈月駅




■会社概要



社名　　： 黒部峡谷鉄道株式会社


所在地　： 〒938-0293　富山県黒部市黒部峡谷口11番地


代表者　： 代表取締役社長　鈴木 俊茂(すずき とししげ)


事業内容： 鉄道事業(営業区間　宇奈月～欅平間)


URL　　 ： https://www.kurotetu.co.jp